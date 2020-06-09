В Нацполиции ищут переводчика крымскотатарского языка. Гендиректор "Медицинских закупок Украины" Жумадилов согласился отвечать на вопросы следователя на родном языке

Гендиректор "Медицинских закупок Украины" Арсен Жумадилов сегодня явился на допрос в Национальную полицию.

Он вызван как свидетель по уголовному делу, передает Цензор.НЕТ

На своей странице в сети Facebook Жумадилов сообщил: "Как оказалось, уголовное производство, по которому я прохожу как свидетель (пока), открыто по ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 УК. То есть покушение на растрату средств и злоупотребление властью. Открыто по заявлению МОЗ, касается закупки костюмов, так и не состоялась".

По его словам, упомянутые статьи УК отнесены к подследственности НАБУ. Однако следователи Нацплиции так и не объяснили, почему прокуратура поручила следствие именно. "Отгоняю от себя мысли, что объяснение этому находится в сугубо политической плоскости", - пишет Жумадилов.

Он не отказался общаться со следователями, однако изъявил желание говорить на родном языке, то есть на крымскотатарском: "Когда волнуюсь, мысли путаются и автоматически переходят на родной. На удивление, следователи оказались не готовы допрашивать на крымскотатарском. Нацполиция теперь будет искать переводчика с украинского на крымскотатарский".

Как пишет директор ГП, "попутно возродим крымскотатарский через спрос Нацпола на переводчиков по моим производствам. Похоже, в них не будет недостатка. "Продолжение следует", - пообещали следователи. "Ağızıñızğa ağaç kirmesin", - подумал я, переключившись на родной".

Вольный перевод последней фразы - "здоровье вашему дому".

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