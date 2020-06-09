В Нацполиции ищут переводчика крымскотатарского языка. Гендиректор "Медицинских закупок Украины" Жумадилов согласился отвечать на вопросы следователя на родном языке
Гендиректор "Медицинских закупок Украины" Арсен Жумадилов сегодня явился на допрос в Национальную полицию.
Он вызван как свидетель по уголовному делу, передает Цензор.НЕТ
На своей странице в сети Facebook Жумадилов сообщил: "Как оказалось, уголовное производство, по которому я прохожу как свидетель (пока), открыто по ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 УК. То есть покушение на растрату средств и злоупотребление властью. Открыто по заявлению МОЗ, касается закупки костюмов, так и не состоялась".
По его словам, упомянутые статьи УК отнесены к подследственности НАБУ. Однако следователи Нацплиции так и не объяснили, почему прокуратура поручила следствие именно. "Отгоняю от себя мысли, что объяснение этому находится в сугубо политической плоскости", - пишет Жумадилов.
Он не отказался общаться со следователями, однако изъявил желание говорить на родном языке, то есть на крымскотатарском: "Когда волнуюсь, мысли путаются и автоматически переходят на родной. На удивление, следователи оказались не готовы допрашивать на крымскотатарском. Нацполиция теперь будет искать переводчика с украинского на крымскотатарский".
Как пишет директор ГП, "попутно возродим крымскотатарский через спрос Нацпола на переводчиков по моим производствам. Похоже, в них не будет недостатка. "Продолжение следует", - пообещали следователи. "Ağızıñızğa ağaç kirmesin", - подумал я, переключившись на родной".
Вольный перевод последней фразы - "здоровье вашему дому".
Пожалуйста, подождите...
і це правільно !
у суді - підозрюваний із рідною мовою
давайте котлєти отдєльно, а мухи - отдельно!
підсудний має право мати право
Как Абромавичюс , Саакашлили итд
Подследственный/подсудимый имеет опр права в соотв с законом и ими пользуется. Что вас удивляет?
влаштували татарам статус недоторканості
Думаю, що знання Україської має бути обов'язком громадян
А як цього віслюка на держ службу прийняли ??
Или ты, сцыкло, под проксей прячешься?
Сначала ты выбираешь мне табуреток, которые действующий КПК приняли, а потом продалжаешь рассказывать что делать)))
Чума зебильная.
Бо це нісенітниця, бо державною мовою (а якщо їх декілька - то усіма) мають володіти всі держслужбовці. Чи ви не розумієте, що це буде коллапс? Бо це геть чужа нам мова і вивчити її міліонам держслужбовців буде набагато складніше за ту ж англійську - бо навіть романо-германська група мов для нас легша у вивченні ніж тюркські мови.
Верно. Но при допросе в полиции вам достаточно сказать, что хочу давать показания на родном языке - и полиция предоставит переводчика.
А должны быть готовы? С каких это пор следователям вменяется знать все языки всех национальностей, проживающих в Украине? Или у нас крымскотатарский вдруг стал государственным?
вот это действительно СТРАННО...
Цитирую: "https://censor.net/user/468636
Когда станешь аленем поймёшь и ты."
Т.е. оно даже и не скрывает, что оно - АЛЕНЬ!!!
Таке враження, що ми- посеред звіринцю і всі клітки відчинені.
Это хорошо еще, что вообще не глухонемой оказался!
Гнать нац. меньшины с гос. должностей! В Украине достаточно украинцев!
Рыльце в пуху.