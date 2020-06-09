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Нацполіція (14886) кримські татари (1997) Жумаділов (33)

У Нацполіції шукають перекладача кримськотатарської мови. Гендиректор "Медичних закупівель України" Жумаділов погодився відповідати на запитання слідчого рідною мовою

У Нацполіції шукають перекладача кримськотатарської мови. Гендиректор

Гендиректор "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов сьогодні з'явився на допит в Національну поліцію.

Він викликаний як свідок у кримінальній справі, передає Цензор.НЕТ

На своїй сторінці в мережі Facebook Жумаділов повідомив: "Як виявилось, кримінальне провадження, за яким я проходжу як свідок (поки що) відкрито за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 ККУ. Тобто замах на розтрату коштів та зловживання владою. Відкрито за заявою МОЗ, стосується закупівлі костюмів, що так і не відбулась".

За його словами, згадані статті КК віднесені до підслідності НАБУ. Однак слідчі Нацполіції так і не пояснили, чому прокуратура доручила слідство саме їм. "Відганяю від себе думки, що пояснення цьому в суто політичній площині", - пише Жумаділов.

Також читайте: Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділов про конфлікт з Міністерством охорони здоров'я: "Не так легко мене звільнити, для цього мають бути підстави"

Він не відмовився спілкуватися зі слідчими, однак виявив бажання говорити рідною мовою, тобто кримськотатарською: "Коли хвилююсь, думки плутаються та автоматично переходять на рідну. На диво, слідчі виявились неготові допитувати кримськотатарською. Нацпол тепер шукатиме перекладача з української на кримськотатарську".

Як пише директор ДП, "попутно відродимо кримськотатарську через попит Нацполу на перекладачів за моїми провадженням. Схоже, у них не буде браку. Далі буде", - пообіцяли слідчі."Ağızıñızğa ağaç kirmesin", - подумав я, переключившись на рідну".

Вільний переклад останньої фрази - "здоров'я вашому дому".

Автор: 
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Топ коментарі
+9
У березні 2020 року відкрито виступив проти тодішнього міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іллі Ємця , звинувативши того у зумисному затягуванні держзакупівель під час епідемії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] Три тижні договір не підписував Ілля Ємець. Жумаділо звинувачував Ємця у тому, що він хотів поставити свого "смотрящого" і нажитися. Очільник держпідприємства "Медичні закупівлі України", звинуватив Ємця у блокуванні закупівель надважливих ліків у суму на 10 млрд гривень.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%81%D1%9628-6 [6] Жумаділов повідомив, що "смотрящий", якого хотів поставити Ємець має судимість.
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09.06.2020 15:10
+8
через Супрун.
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09.06.2020 15:14
+8
А если очередной коррупционер потребует себе перводчика на эльфийский?
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09.06.2020 15:21
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Правила форума Рада форумчан
У березні 2020 року відкрито виступив проти тодішнього міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іллі Ємця , звинувативши того у зумисному затягуванні держзакупівель під час епідемії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] Три тижні договір не підписував Ілля Ємець. Жумаділо звинувачував Ємця у тому, що він хотів поставити свого "смотрящого" і нажитися. Очільник держпідприємства "Медичні закупівлі України", звинуватив Ємця у блокуванні закупівель надважливих ліків у суму на 10 млрд гривень.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%81%D1%9628-6 [6] Жумаділов повідомив, що "смотрящий", якого хотів поставити Ємець має судимість.
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09.06.2020 15:10 Відповісти
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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09.06.2020 15:15 Відповісти
В Украине официальный украинский, или?
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09.06.2020 15:10 Відповісти
А если очередной коррупционер потребует себе перводчика на эльфийский?
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09.06.2020 15:21 Відповісти
Обвиняемый имеет право на родной
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09.06.2020 15:27 Відповісти
А госслужащий должен знать гос язык. И?
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09.06.2020 18:35 Відповісти
А пианист должен уметь играть на пианино. И?
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09.06.2020 18:47 Відповісти
Куем?
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09.06.2020 18:59 Відповісти
в суді людина має право відповідати рідною мовою (по закону)
і це правільно !
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09.06.2020 15:27 Відповісти
Да, но как он работает украинским чиновником не зная украинский? Это крайне непонятно.
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09.06.2020 15:34 Відповісти
Де написано, що він не знає української? Чи ви знайомі особисто?
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09.06.2020 15:54 Відповісти
Читай статью.
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09.06.2020 16:05 Відповісти
Если знает - зачем переводчик? Если не знает - как руководил госконторой? Крестик под документами рисовал?
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09.06.2020 18:39 Відповісти
Як випливає із його посту, він вважає цю справу політичною розправою. Тож нічого дивного, що (маючи на те законне право) він, на знак протесту, поставив таку вимогу
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09.06.2020 19:26 Відповісти
Мда? А я понял другое - гос языка чел не знает, поэтому мог на должность госслужащего, попасть исключительно за взятку. Логично?
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09.06.2020 19:37 Відповісти
невже так важко відкрити його сторінку у фейсбук і побачити, що його пост українською мовою?
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09.06.2020 23:26 Відповісти
на роботі він службовець з українською мовою, а

у суді - підозрюваний із рідною мовою

давайте котлєти отдєльно, а мухи - отдельно!
підсудний має право мати право
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09.06.2020 18:39 Відповісти
Він по паспорту український громадянин , державна мова українська, яке таке право він видумує, воно іноземців стосується.
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09.06.2020 19:27 Відповісти
Да, но как он работает украинским чиновником не зная украинский? Это крайне непонятно.
Как Абромавичюс , Саакашлили итд
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09.06.2020 20:03 Відповісти
нульовий германець
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09.06.2020 16:34 Відповісти
Зачетный троллинг
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09.06.2020 15:11 Відповісти
странно, почему мусора его не изнасилуют?
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09.06.2020 15:20 Відповісти
А как он вообще работает гендиректором если кроме татарского другого не знает, хотя врет конечно, пусть не украинский но русский он прекрасно знает.
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09.06.2020 15:11 Відповісти
так ти теж його не знаєш
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09.06.2020 16:36 Відповісти
через Супрун.
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09.06.2020 15:14 Відповісти
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09.06.2020 15:15 Відповісти
Пруф давай.
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09.06.2020 15:15 Відповісти
https://moz.gov.ua/article/news/u-konkursi-na-posadu-posadu-generalnogo-direktora-derzhavnogo-************-medichni-zakupivli-ukraini-peremig--arsen-zhumadilov У конкурсі на посаду посаду генерального директора Державного підприємства "Медичні закупівлі України" переміг Арсен Жумаділов 24 квітня 2019 Ведала этим конкурсом Супрун. Сама непрофессиональная, и политолога поставила на должность государственных медицинских закупок. При этом носились все с этим Жумадиловым как дурни со ступой. Может, конечно, попросили, я не знаю.
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09.06.2020 15:24 Відповісти
скоро і ліки миші з'їдять
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09.06.2020 15:27 Відповісти
Миші, як ЗЕлена цвіль, усе їдять...
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09.06.2020 16:33 Відповісти
По ходу пруф сое не понравился. Спамить начали.
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09.06.2020 15:40 Відповісти
тебя тоже заспамили.
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09.06.2020 16:37 Відповісти
Соя правду не любит.
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09.06.2020 16:39 Відповісти
и до чего же тупые. думают, если они спамить будут, от этого что-то изменится. как страусы с головой в песке.
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09.06.2020 16:50 Відповісти
100%
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09.06.2020 15:16 Відповісти
не путайте права и обязанности. На госдолжности он обязан знать изьік,но прав нет, а вот перед следователем уже имеет право, а следствие обязано допрашивать на родном изьіке
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09.06.2020 15:38 Відповісти
Как тогда чиновник , Гендиректор "Медицинских закупок Украины" Жумадилов, работал в Украине если не владеет государственным языком?
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09.06.2020 15:13 Відповісти
А звідки у Вас інформація, що він нe володіє украінською？ Просто кримськотатарською він володіє кращe. Цe чиновникам нe заборонeно.
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09.06.2020 15:57 Відповісти
Если владеет украинским настолько идеально что может работать в Украине украинским чиновником то не вижу проблемы чтобы быть ответчиком в суде тоже на украинском языке. Все остальное от лукавого.
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09.06.2020 16:01 Відповісти
вижу проблемы чтобы быть ответчиком в суде тоже на украинском языке. Все остальное от лукавого.
Подследственный/подсудимый имеет опр права в соотв с законом и ими пользуется. Что вас удивляет?
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09.06.2020 20:09 Відповісти
А как он на должности работал, он хоть понимал что от него требуют, или волновался и переходил на родной для него язык.
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09.06.2020 15:13 Відповісти
Мин була алам толмач.
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09.06.2020 15:13 Відповісти
Чубарова попросите пока у него не получается марш на Крым.
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09.06.2020 15:14 Відповісти
точно, має ж бути хоч якась користь від цієї шляпи каракУлєвої.
влаштували татарам статус недоторканості
Думаю, що знання Україської має бути обов'язком громадян
А як цього віслюка на держ службу прийняли ??
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09.06.2020 16:22 Відповісти
Красавчик
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09.06.2020 15:15 Відповісти
Из за таких ушлепков как Иван Степанов нужно валить из этой страны подальше... Можно в ЕС страны бывшего соцлагеря, а если мозгов побольше, то штаты, Канада, НЗ, Австралия, UK. Украина никогда из дерьма не выкарабкается!!!
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09.06.2020 15:33 Відповісти
Дебилок, ты ведь уже свалил?
Или ты, сцыкло, под проксей прячешься?
Сначала ты выбираешь мне табуреток, которые действующий КПК приняли, а потом продалжаешь рассказывать что делать)))
Чума зебильная.
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09.06.2020 16:20 Відповісти
Значить 100% злодій.
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09.06.2020 15:15 Відповісти
моя твоя не понимай
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09.06.2020 15:15 Відповісти
Вольный перевод "Ağızıñızğa ağaç kirmesin " - здоровье вашему дому? Не знаток крымскотатарского, но на турецком первое слово - "в ваш рот", второе - "дерево", третье - "не войдет"
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09.06.2020 15:25 Відповісти
гугл переводчиг переводит как "в рот вам килограмм печенья"
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09.06.2020 15:39 Відповісти
украинской чиновник Жумадилов послал "украинский дом" по всем известному адресу?
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09.06.2020 15:52 Відповісти
нічого, поставлять якусь жирну пику буде і українською розмовляти і гроші ермаку лопатою гребти
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09.06.2020 15:26 Відповісти
Ağızıñızğa ağaç kirmesin - Не кладите дрова в рот / татарский google переводчик. Вот такое здоровье вашему (украинскому?) дому выходит.
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09.06.2020 15:31 Відповісти
Это уже репрессии против крымских татар или еще нет?
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09.06.2020 15:31 Відповісти
Я розумію,якби він був іноземець,а громадяни України ЗОБОВ'ЯЗАНІ знати державну Українську мову.
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09.06.2020 15:33 Відповісти
Ну не зобов'язані але знати державну мову це норма в розвиненій державі, але чиновники точно зобов'язані знати державну мову. Наприклад в Німеччині без німецкої майже неможливо знайти хорошу роботу.
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09.06.2020 15:41 Відповісти
Кримськотатарська мова не є державною
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09.06.2020 15:48 Відповісти
а має бути державною, як мова корінного народу
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09.06.2020 18:41 Відповісти
Ні, не має бути.
Бо це нісенітниця, бо державною мовою (а якщо їх декілька - то усіма) мають володіти всі держслужбовці. Чи ви не розумієте, що це буде коллапс? Бо це геть чужа нам мова і вивчити її міліонам держслужбовців буде набагато складніше за ту ж англійську - бо навіть романо-германська група мов для нас легша у вивченні ніж тюркські мови.
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09.06.2020 19:51 Відповісти
Знати кримськотатарську щe кращe, ніж украінську, нe заборонeно
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09.06.2020 16:00 Відповісти
А кто спорит? Да, быть полиглотом это гениально.
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09.06.2020 16:03 Відповісти
Ще краще? Чому це "ще краще"? Українська - державна мова. Єдина державна мова в Україні. І так має бути.
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09.06.2020 19:52 Відповісти
Наприклад в Німеччині без німецкої майже неможливо знайти хорошу роботу.
Верно. Но при допросе в полиции вам достаточно сказать, что хочу давать показания на родном языке - и полиция предоставит переводчика.
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09.06.2020 20:12 Відповісти
Ті, хто йде на такі "смачні" посади, зобов'язані знати тільки тіньові схеми.
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09.06.2020 15:42 Відповісти
давайте и дальше развивать крымско-татарскую нацменьшину- С учетом их плодовитости потомки тех украинцев, которые останутся в Украине будут учить татарский
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09.06.2020 15:35 Відповісти
"На удивление, следователи оказались не готовы допрашивать на крымскотатарском"

А должны быть готовы? С каких это пор следователям вменяется знать все языки всех национальностей, проживающих в Украине? Или у нас крымскотатарский вдруг стал государственным?
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09.06.2020 15:43 Відповісти
для этого есть переводчики.
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09.06.2020 15:53 Відповісти
Касапа под бундесфлажком, ты чего так возбудилось, чучундра? Всю ветку засрало.
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09.06.2020 17:52 Відповісти
Кримські татари завжди зраджували українців. Читайте підручники з історії!!
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09.06.2020 15:44 Відповісти
Ну, и к чему этот выпендрёж ? Весь документооборот его ведомства ведётся на украинском , при переводе возникнут трудности с терминами , так что чувак дизлайк и выгребай теперь сам .
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09.06.2020 15:48 Відповісти
"на удивление..." чувак при такой должности не научился ДУМАТЬ на государственном языке
вот это действительно СТРАННО...
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09.06.2020 15:49 Відповісти
Супрун тоже будет требовать переводчика.
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09.06.2020 15:57 Відповісти
Звідки ти нульовка правду знаєш?
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09.06.2020 16:17 Відповісти
Когда станешь аленем поймёшь и ты.
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09.06.2020 16:20 Відповісти
Прикинь, с каким долбойобом общаешься!!!!

Цитирую: "https://censor.net/user/468636

Когда станешь аленем поймёшь и ты."

Т.е. оно даже и не скрывает, что оно - АЛЕНЬ!!!
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09.06.2020 16:51 Відповісти
Молодець Арсен!!!
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09.06.2020 16:16 Відповісти
Як що так далі піде то й гагаузи можуть возбухнути - Давайте пєрєводчика с укр на гагаузский патамушта ми нипанимаєм !
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09.06.2020 16:16 Відповісти
мають право мати право - як корінний народ (на каців не поширюється)
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09.06.2020 18:47 Відповісти
А як цього віслюка на держ службу прийняли ??
Таке враження, що ми- посеред звіринцю і всі клітки відчинені.
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09.06.2020 16:24 Відповісти
Вот наглец! Это называется, нацменьшинам дайте только волю ! ...
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09.06.2020 16:28 Відповісти
А особливою наглістю відзначається одна руцкочєлюстна нацменшина з особливою будовою мандібули.
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09.06.2020 16:37 Відповісти
Это говорит о том, что ни на госдолжности нацменшины назначать нельзя!
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09.06.2020 16:30 Відповісти
А, что украинцев на должность уже нету?
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09.06.2020 16:31 Відповісти
а что кырымлы нельзя, если вся преЗИкская рать из евреев ?
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09.06.2020 18:49 Відповісти
Пусть Надюшу Бигун из "Укроборонпрома" позовут! Она до УОПа там и в Укрпоште знатно в закупках нарулила.
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09.06.2020 16:37 Відповісти
это так первый звоночек, как строить отношения с хорошими татарами!!!
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09.06.2020 17:13 Відповісти
Александр , татар у нас хороших не бывает , и не будет , и по теме - зачем нам чурки в руководстве , своих кровососов чтоль мало ?
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09.06.2020 17:31 Відповісти
Воровать на украинском, на гос должности в Украине, он мог, а показания давать нет!
Это хорошо еще, что вообще не глухонемой оказался!
Гнать нац. меньшины с гос. должностей! В Украине достаточно украинцев!
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09.06.2020 17:52 Відповісти
Не теми занимаетесь, гаспадас.-с..
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09.06.2020 19:36 Відповісти
ага, одразу державну мову забув.
Рыльце в пуху.
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10.06.2020 04:04 Відповісти
 
 