У Нацполіції шукають перекладача кримськотатарської мови. Гендиректор "Медичних закупівель України" Жумаділов погодився відповідати на запитання слідчого рідною мовою
Гендиректор "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов сьогодні з'явився на допит в Національну поліцію.
Він викликаний як свідок у кримінальній справі, передає Цензор.НЕТ
На своїй сторінці в мережі Facebook Жумаділов повідомив: "Як виявилось, кримінальне провадження, за яким я проходжу як свідок (поки що) відкрито за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 ККУ. Тобто замах на розтрату коштів та зловживання владою. Відкрито за заявою МОЗ, стосується закупівлі костюмів, що так і не відбулась".
За його словами, згадані статті КК віднесені до підслідності НАБУ. Однак слідчі Нацполіції так і не пояснили, чому прокуратура доручила слідство саме їм. "Відганяю від себе думки, що пояснення цьому в суто політичній площині", - пише Жумаділов.
Він не відмовився спілкуватися зі слідчими, однак виявив бажання говорити рідною мовою, тобто кримськотатарською: "Коли хвилююсь, думки плутаються та автоматично переходять на рідну. На диво, слідчі виявились неготові допитувати кримськотатарською. Нацпол тепер шукатиме перекладача з української на кримськотатарську".
Як пише директор ДП, "попутно відродимо кримськотатарську через попит Нацполу на перекладачів за моїми провадженням. Схоже, у них не буде браку. Далі буде", - пообіцяли слідчі."Ağızıñızğa ağaç kirmesin", - подумав я, переключившись на рідну".
Вільний переклад останньої фрази - "здоров'я вашому дому".
Будь ласка, зачекайте...
і це правільно !
у суді - підозрюваний із рідною мовою
давайте котлєти отдєльно, а мухи - отдельно!
підсудний має право мати право
Как Абромавичюс , Саакашлили итд
Подследственный/подсудимый имеет опр права в соотв с законом и ими пользуется. Что вас удивляет?
влаштували татарам статус недоторканості
Думаю, що знання Україської має бути обов'язком громадян
А як цього віслюка на держ службу прийняли ??
Или ты, сцыкло, под проксей прячешься?
Сначала ты выбираешь мне табуреток, которые действующий КПК приняли, а потом продалжаешь рассказывать что делать)))
Чума зебильная.
Бо це нісенітниця, бо державною мовою (а якщо їх декілька - то усіма) мають володіти всі держслужбовці. Чи ви не розумієте, що це буде коллапс? Бо це геть чужа нам мова і вивчити її міліонам держслужбовців буде набагато складніше за ту ж англійську - бо навіть романо-германська група мов для нас легша у вивченні ніж тюркські мови.
Верно. Но при допросе в полиции вам достаточно сказать, что хочу давать показания на родном языке - и полиция предоставит переводчика.
А должны быть готовы? С каких это пор следователям вменяется знать все языки всех национальностей, проживающих в Украине? Или у нас крымскотатарский вдруг стал государственным?
вот это действительно СТРАННО...
Цитирую: "https://censor.net/user/468636
Когда станешь аленем поймёшь и ты."
Т.е. оно даже и не скрывает, что оно - АЛЕНЬ!!!
Таке враження, що ми- посеред звіринцю і всі клітки відчинені.
Это хорошо еще, что вообще не глухонемой оказался!
Гнать нац. меньшины с гос. должностей! В Украине достаточно украинцев!
Рыльце в пуху.