У Нацполіції шукають перекладача кримськотатарської мови. Гендиректор "Медичних закупівель України" Жумаділов погодився відповідати на запитання слідчого рідною мовою

Гендиректор "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов сьогодні з'явився на допит в Національну поліцію.

Він викликаний як свідок у кримінальній справі, передає Цензор.НЕТ

На своїй сторінці в мережі Facebook Жумаділов повідомив: "Як виявилось, кримінальне провадження, за яким я проходжу як свідок (поки що) відкрито за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 ККУ. Тобто замах на розтрату коштів та зловживання владою. Відкрито за заявою МОЗ, стосується закупівлі костюмів, що так і не відбулась".

За його словами, згадані статті КК віднесені до підслідності НАБУ. Однак слідчі Нацполіції так і не пояснили, чому прокуратура доручила слідство саме їм. "Відганяю від себе думки, що пояснення цьому в суто політичній площині", - пише Жумаділов.

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Він не відмовився спілкуватися зі слідчими, однак виявив бажання говорити рідною мовою, тобто кримськотатарською: "Коли хвилююсь, думки плутаються та автоматично переходять на рідну. На диво, слідчі виявились неготові допитувати кримськотатарською. Нацпол тепер шукатиме перекладача з української на кримськотатарську".

Як пише директор ДП, "попутно відродимо кримськотатарську через попит Нацполу на перекладачів за моїми провадженням. Схоже, у них не буде браку. Далі буде", - пообіцяли слідчі."Ağızıñızğa ağaç kirmesin", - подумав я, переключившись на рідну".

Вільний переклад останньої фрази - "здоров'я вашому дому".