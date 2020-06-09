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Укрзализныця (2688) Иван Юрик (38)

Kyiv Boryspil Express возобновит работу 15 июня, - Юрик

Kyiv Boryspil Express возобновит работу 15 июня, - Юрик

Поезд Kyiv Boryspil Express, курсирующий от Центрального жд вокзала Киева в международный аэропорт "Борисполь", возобновит работу с 15 июня.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе "Выдубичи". Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", - отметил он.

Экспресс в Международный аэропорт "Борисполь" - на первом этапе мы частично восстанавливаем его следование с 15 июня, а при увеличении количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки.

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Иван Юрик - это брат Виктора Павлика ?
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09.06.2020 16:05 Ответить
А хто, чи що таке Юрик?
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09.06.2020 17:51 Ответить
 
 