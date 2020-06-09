Kyiv Boryspil Express відновить роботу 15 червня, - Юрик

Поїзд Kyiv Boryspil Express, що курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль", відновить роботу з 15 червня.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер Kyiv Boryspil Express буде робити зупинку на платформі "Видубичі". Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Об'єднали в єдиний логістичний ланцюг відразу кілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен. Така синхронізація дозволить киянам та гостям столиці максимально комфортно подорожувати", - зазначив він.

Експрес у Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на першому етапі ми частково відновлюємо його проходження з 15 червня, а у разі збільшення кількості авіарейсів будемо збільшувати і кількість рейсів експресу на добу.

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