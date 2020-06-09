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На Волыни обнаружили новую вспышку коронавируса, - ОГА
На Волыни в Киверцовском районе обнаружили новую вспышку коронавирусной болезни. В районном центре первичной медико-санитарной помощи заболели три медицинских работника.
Об этом сообщила во время брифинга заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего новых случаев зафиксировано в Киверцовском районе - 11. Среди них - три работника Киверцовского центра первичной медико-санитарной помощи", - рассказала Щербак.
Всего в медицинском учреждении заболели уже 12 человек. Среди пациентов - один врач, четыре медсестры, два водителя и пять работников администрации.
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