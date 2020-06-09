РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4665 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 037 7
Волынь (972) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

На Волыни обнаружили новую вспышку коронавируса, - ОГА

На Волыни обнаружили новую вспышку коронавируса, - ОГА

На Волыни в Киверцовском районе обнаружили новую вспышку коронавирусной болезни. В районном центре первичной медико-санитарной помощи заболели три медицинских работника.

Об этом сообщила во время брифинга заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего новых случаев зафиксировано в Киверцовском районе - 11. Среди них - три работника Киверцовского центра первичной медико-санитарной помощи", - рассказала Щербак.

Всего в медицинском учреждении заболели уже 12 человек. Среди пациентов - один врач, четыре медсестры, два водителя и пять работников администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К ослаблению карантина не готовы Киев и 4 области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это вспышка была справа, а когда будет слева?
показать весь комментарий
09.06.2020 16:18 Ответить
интересно, а из задниц Шмыгаля и Ляшка будут вспышки, когда суд признает постановления о карантине незаконными, на основании чего владельцы малого и среднего бизнеса начнут выбивать из них компенсации за остановку работы на 2 месяца? правда, в конце все издержки будут все равно за счет несчастных налогоплательщиков
показать весь комментарий
09.06.2020 16:21 Ответить
Это будет еще долго...
показать весь комментарий
09.06.2020 16:31 Ответить
Почему не делают тесты медикам Холмс ? Элементарно Ватсон ,тогда придется закрыть все больнички !!!
показать весь комментарий
09.06.2020 17:01 Ответить
Черговий спалах тестувань на коронку?
показать весь комментарий
09.06.2020 17:03 Ответить
"На Волыни обнаружили новую вспышку коронавируса" - звучит то как, словно новую звезду открыли.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:23 Ответить
Волинські довбані горемедиеи самі собі ставлять результати аналізів -кому які вигідно.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:30 Ответить
 
 