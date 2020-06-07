К ослаблению карантина не готовы Киев и 4 области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Волынской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также в Киеве карантин ослаблять нельзя.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
И в столице, и во всех четырех областях количество новых выявленных случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает норму, при которой возможно ослабление карантина.
При этом по всей Украине нормам соответствуют как уровень тестирования, так и заполненность коек в соответствующих отделениях больниц.
Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус за последние сутки обнаружили у 43 киевлян, - Кличко. КАРТА
Как сообщалось, Кабинет Министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.
По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або хоча б заборонити київським "керувальникам" визивати до себе людей з інших міст і самим їздити з перевірками.
Мало того що київська диктатура і так вже всім остогидла, так вони нині примусово сприяють розповсюдженню вірусу по всій території України.
Приміські поїзди під питанням -бо нема ПОКИ ЩО котролю сидячих.
.Тут маски цу даній ситуації не мають змісту..За тиждень -можлива сотня інфікованих на 1 електричку...(..
https://censor.net/news/3200532/k_oslableniyu_karantina_ne_gotovy_kiev_i_4_oblasti_minzdrav_infografika/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73928039
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противо
07.06.2020 13:33
https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384 @tZEinform
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противо 4:59 AM · 7 июн. 2020 г
https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384 @tZEinform
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 04.06.2020 г. Количество тестов стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в лабораторных центрах - 11007 Результаты тестирования, которые не могут быть определены с достаточной вероятностью 3112(28.27%)
2:47 AM · 7 июн. 2020 г
странная ты лиса...странная...
Если человек делится ЧУЖИМИ мыслями он ссылки даёт (8 кнопка слева), что его в воровстве не заподозрили. Но ТЕБЕ это не грозит. Никто и так не подумает.