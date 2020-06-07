К ослаблению карантина не готовы Киев и 4 области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Волынской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также в Киеве карантин ослаблять нельзя.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

И в столице, и во всех четырех областях количество новых выявленных случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает норму, при которой возможно ослабление карантина.

При этом по всей Украине нормам соответствуют как уровень тестирования, так и заполненность коек в соответствующих отделениях больниц.

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Как сообщалось, Кабинет Министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.