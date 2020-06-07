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Новости Коронавирус и карантин
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К ослаблению карантина не готовы Киев и 4 области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

К ослаблению карантина не готовы Киев и 4 области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Волынской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также в Киеве карантин ослаблять нельзя.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

И в столице, и во всех четырех областях количество новых выявленных случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает норму, при которой возможно ослабление карантина.

При этом по всей Украине нормам соответствуют как уровень тестирования, так и заполненность коек в соответствующих отделениях больниц.

Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус за последние сутки обнаружили у 43 киевлян, - Кличко. КАРТА

Как сообщалось, Кабинет Министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.

К ослаблению карантина не готовы Киев и 4 области, - Минздрав 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) Киев (25495) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (994) Львовская область (2899) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+2
погоджусь.. карантин треба послаблювати(за винятком 4-х областей і м.Києва)...Відновлювати весь рух маршруток(але лише для сидячих)...
Приміські поїзди під питанням -бо нема ПОКИ ЩО котролю сидячих.
.До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6011Тут маски цу даній ситуації не мають змісту..За тиждень -можлива сотня інфікованих на 1 електричку...(..
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07.06.2020 13:16
+1
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов" . Хм.. И это говорит представитель власти впустившей в страну 236 000 человек с центров эпидемии !!!!!!, с нарушением Закона и без тестирования, карантина и т.д.... Про совесть спрашивать у них не будем. Ну какая совесть у кацапских диверсантов? У них - задание ...
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07.06.2020 13:33
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Тут меня недавно осенило. Я понял в чём украинская ошибка: То, что должны были делать экономисты, делали врачи.
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07.06.2020 12:37 Ответить
Київ потрібно обов'язково закрити!
Або хоча б заборонити київським "керувальникам" визивати до себе людей з інших міст і самим їздити з перевірками.
Мало того що київська диктатура і так вже всім остогидла, так вони нині примусово сприяють розповсюдженню вірусу по всій території України.
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07.06.2020 12:43 Ответить
погоджусь.. карантин треба послаблювати(за винятком 4-х областей і м.Києва)...Відновлювати весь рух маршруток(але лише для сидячих)...
Приміські поїзди під питанням -бо нема ПОКИ ЩО котролю сидячих.
.До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6011Тут маски цу даній ситуації не мають змісту..За тиждень -можлива сотня інфікованих на 1 електричку...(..
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07.06.2020 13:16 Ответить
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов" . Хм.. И это говорит представитель власти впустившей в страну 236 000 человек с центров эпидемии !!!!!!, с нарушением Закона и без тестирования, карантина и т.д.... Про совесть спрашивать у них не будем. Ну какая совесть у кацапских диверсантов? У них - задание ...
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07.06.2020 13:33 Ответить
Еще раз для особо тупых жителей Минздрава - НИ ОДИН из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Ключевые сигнальные показатели показывают СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ заболеваемости. Не играйте с огнем ...
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07.06.2020 13:38 Ответить
Видно Вы разбираетесь в теме. Позвольте вопрос. Правда ли что результаты тестирования за 04.06.2020 г. , которые не могут быть определены с достаточной вероятностью составляют 3112 или (28.27%)? Заранее благодарю за ответ.
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07.06.2020 14:31 Ответить
нет. эта цифра у вас не правильная - этот процент составляет около 60% !!! и это не ошибка !!! это то что дали на местах а не в минздраве - потому что там ведут очень строгий подсчет(не так как минздрав) - т.к. от этого зависит их финансирование с министерства...
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07.06.2020 16:47 Ответить
Я поняла Вы не участник команды tZEinform. А жаль. Вы просто воруете чужие твиты.
https://censor.net/news/3200532/k_oslableniyu_karantina_ne_gotovy_kiev_i_4_oblasti_minzdrav_infografika/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73928039
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противо

07.06.2020 13:33
https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384 @tZEinform
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противо 4:59 AM · 7 июн. 2020 г
https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384 @tZEinform
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 04.06.2020 г. Количество тестов стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в лабораторных центрах - 11007 Результаты тестирования, которые не могут быть определены с достаточной вероятностью 3112(28.27%)
2:47 AM · 7 июн. 2020 г
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07.06.2020 17:51 Ответить
Нет я не участник а что это меняет?! я им верю и постоянно их читаю и делюсь....

странная ты лиса...странная...
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07.06.2020 17:55 Ответить
я им верю и постоянно их читаю и делюсь...
Если человек делится ЧУЖИМИ мыслями он ссылки даёт (8 кнопка слева), что его в воровстве не заподозрили. Но ТЕБЕ это не грозит. Никто и так не подумает.
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07.06.2020 18:09 Ответить
 
 