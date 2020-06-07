До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у Києві карантин послаблювати не можна.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

І в столиці, і в усіх чотирьох областях кількість нових виявлених випадків на 100 тисяч населення за останній тиждень перевищує норму, за якої можливе послаблення карантину.

Водночас на території всієї України нормам відповідають як рівень тестувань, так і заповненість ліжок у відповідних відділеннях лікарень.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.