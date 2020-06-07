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Новини Коронавірус і карантин
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До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у Києві карантин послаблювати не можна.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

І в столиці, і в усіх чотирьох областях кількість нових виявлених випадків на 100 тисяч населення за останній тиждень перевищує норму, за якої можливе послаблення карантину.

Водночас на території всієї України нормам відповідають як рівень тестувань, так і заповненість ліжок у відповідних відділеннях лікарень.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.

До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) Київ (19436) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (861) Львівська область (2421) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+2
погоджусь.. карантин треба послаблювати(за винятком 4-х областей і м.Києва)...Відновлювати весь рух маршруток(але лише для сидячих)...
Приміські поїзди під питанням -бо нема ПОКИ ЩО котролю сидячих.
.До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6011Тут маски цу даній ситуації не мають змісту..За тиждень -можлива сотня інфікованих на 1 електричку...(..
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07.06.2020 13:16
+1
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов" . Хм.. И это говорит представитель власти впустившей в страну 236 000 человек с центров эпидемии !!!!!!, с нарушением Закона и без тестирования, карантина и т.д.... Про совесть спрашивать у них не будем. Ну какая совесть у кацапских диверсантов? У них - задание ...
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07.06.2020 13:33
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Тут меня недавно осенило. Я понял в чём украинская ошибка: То, что должны были делать экономисты, делали врачи.
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07.06.2020 12:37 Відповісти
Київ потрібно обов'язково закрити!
Або хоча б заборонити київським "керувальникам" визивати до себе людей з інших міст і самим їздити з перевірками.
Мало того що київська диктатура і так вже всім остогидла, так вони нині примусово сприяють розповсюдженню вірусу по всій території України.
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07.06.2020 12:43 Відповісти
погоджусь.. карантин треба послаблювати(за винятком 4-х областей і м.Києва)...Відновлювати весь рух маршруток(але лише для сидячих)...
Приміські поїзди під питанням -бо нема ПОКИ ЩО котролю сидячих.
.До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6011Тут маски цу даній ситуації не мають змісту..За тиждень -можлива сотня інфікованих на 1 електричку...(..
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07.06.2020 13:16 Відповісти
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов" . Хм.. И это говорит представитель власти впустившей в страну 236 000 человек с центров эпидемии !!!!!!, с нарушением Закона и без тестирования, карантина и т.д.... Про совесть спрашивать у них не будем. Ну какая совесть у кацапских диверсантов? У них - задание ...
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07.06.2020 13:33 Відповісти
Еще раз для особо тупых жителей Минздрава - НИ ОДИН из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Ключевые сигнальные показатели показывают СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ заболеваемости. Не играйте с огнем ...
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07.06.2020 13:38 Відповісти
Видно Вы разбираетесь в теме. Позвольте вопрос. Правда ли что результаты тестирования за 04.06.2020 г. , которые не могут быть определены с достаточной вероятностью составляют 3112 или (28.27%)? Заранее благодарю за ответ.
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07.06.2020 14:31 Відповісти
нет. эта цифра у вас не правильная - этот процент составляет около 60% !!! и это не ошибка !!! это то что дали на местах а не в минздраве - потому что там ведут очень строгий подсчет(не так как минздрав) - т.к. от этого зависит их финансирование с министерства...
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07.06.2020 16:47 Відповісти
Я поняла Вы не участник команды tZEinform. А жаль. Вы просто воруете чужие твиты.
https://censor.net/news/3200532/k_oslableniyu_karantina_ne_gotovy_kiev_i_4_oblasti_minzdrav_infografika/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73928039
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противо

07.06.2020 13:33
https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384 @tZEinform
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противо 4:59 AM · 7 июн. 2020 г
https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384 @tZEinform
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 04.06.2020 г. Количество тестов стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в лабораторных центрах - 11007 Результаты тестирования, которые не могут быть определены с достаточной вероятностью 3112(28.27%)
2:47 AM · 7 июн. 2020 г
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07.06.2020 17:51 Відповісти
Нет я не участник а что это меняет?! я им верю и постоянно их читаю и делюсь....

странная ты лиса...странная...
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07.06.2020 17:55 Відповісти
я им верю и постоянно их читаю и делюсь...
Если человек делится ЧУЖИМИ мыслями он ссылки даёт (8 кнопка слева), что его в воровстве не заподозрили. Но ТЕБЕ это не грозит. Никто и так не подумает.
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07.06.2020 18:09 Відповісти
 
 