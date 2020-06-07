До послаблення карантину не готові Київ і 4 області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
У Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у Києві карантин послаблювати не можна.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
І в столиці, і в усіх чотирьох областях кількість нових виявлених випадків на 100 тисяч населення за останній тиждень перевищує норму, за якої можливе послаблення карантину.
Водночас на території всієї України нормам відповідають як рівень тестувань, так і заповненість ліжок у відповідних відділеннях лікарень.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.
Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.
Будь ласка, зачекайте...
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Або хоча б заборонити київським "керувальникам" визивати до себе людей з інших міст і самим їздити з перевірками.
Мало того що київська диктатура і так вже всім остогидла, так вони нині примусово сприяють розповсюдженню вірусу по всій території України.
Приміські поїзди під питанням -бо нема ПОКИ ЩО котролю сидячих.
.Тут маски цу даній ситуації не мають змісту..За тиждень -можлива сотня інфікованих на 1 електричку...(..
https://censor.net/news/3200532/k_oslableniyu_karantina_ne_gotovy_kiev_i_4_oblasti_minzdrav_infografika/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73928039
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противо
07.06.2020 13:33
https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384 @tZEinform
"Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противо 4:59 AM · 7 июн. 2020 г
https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384 @tZEinform
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 04.06.2020 г. Количество тестов стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в лабораторных центрах - 11007 Результаты тестирования, которые не могут быть определены с достаточной вероятностью 3112(28.27%)
2:47 AM · 7 июн. 2020 г
странная ты лиса...странная...
Если человек делится ЧУЖИМИ мыслями он ссылки даёт (8 кнопка слева), что его в воровстве не заподозрили. Но ТЕБЕ это не грозит. Никто и так не подумает.