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На Волині виявили новий спалах коронавірусу, - ОДА

На Волині виявили новий спалах коронавірусу, - ОДА

На Волині в Ківерцівському районі виявили новий спалах коронавірусної хвороби. У районному центрі первинної медико-санітарної допомоги захворіли три медичні працівники.

Про це повідомила під час брифінгу заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше нових випадків зафіксовано в Ківерцівському районі - 11. Серед них - три працівники Загалом у медичному закладі захворіли вже 12 осіб. Серед пацієнтів - один лікар, чотири медсестри, два водія і п'ять працівників адміністрації.

Також читайте: На одному з підприємств Волині зафіксовано спалах коронавірусу, виявлено 8 випадків інфікування, - ОДА

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Это вспышка была справа, а когда будет слева?
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09.06.2020 16:18 Відповісти
интересно, а из задниц Шмыгаля и Ляшка будут вспышки, когда суд признает постановления о карантине незаконными, на основании чего владельцы малого и среднего бизнеса начнут выбивать из них компенсации за остановку работы на 2 месяца? правда, в конце все издержки будут все равно за счет несчастных налогоплательщиков
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09.06.2020 16:21 Відповісти
Это будет еще долго...
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09.06.2020 16:31 Відповісти
Почему не делают тесты медикам Холмс ? Элементарно Ватсон ,тогда придется закрыть все больнички !!!
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09.06.2020 17:01 Відповісти
Черговий спалах тестувань на коронку?
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09.06.2020 17:03 Відповісти
"На Волыни обнаружили новую вспышку коронавируса" - звучит то как, словно новую звезду открыли.
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09.06.2020 17:23 Відповісти
Волинські довбані горемедиеи самі собі ставлять результати аналізів -кому які вигідно.
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09.06.2020 18:30 Відповісти
 
 