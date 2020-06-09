Байден обходит Трампа на 14%, - опрос. ФОТО
По данным опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 14%.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам опроса зарегистрированных избирателей, Трамп уступает 14 пунктов Байдену, который официально получил достаточное количество голосов, чтобы выиграть номинацию от демократов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это самая большая разница, которая когда-либо фиксировалась между двумя вероятными соперниками на выборах.
Сейчас поддержка Байдена составляет 55% - это его самый высокий показатель за все время.
Согласно результатам опроса, в целом 38% респондентов одобряют действия Трампа на посту президента, однако 57% не одобряют. Это худший рейтинг Трампа с января 2019 года.
Как сообщалось, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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И Трамп, и Байден уверены, что Россия не хочет их победы на выборах
В США не прямые выборы.
будут драть жестко
надо, Вова, надо !!!!!!
Це вселяє надію на Трамп 2020.
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А затем вспомнил кого мы в Украине выбираем-ющенко,янукович,черновецкий,порошенко,кличко(прости Господи)
не знаю,это субъективно,я за Байдена!
Л - Логіка
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