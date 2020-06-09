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Байден (2766) выборы (22669) опрос (2651) США (24862) Трамп (4020)

Байден обходит Трампа на 14%, - опрос. ФОТО

По данным опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 14%.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам опроса зарегистрированных избирателей, Трамп уступает 14 пунктов Байдену, который официально получил достаточное количество голосов, чтобы выиграть номинацию от демократов", - говорится в сообщении.

Байден обходит Трампа на 14%, - опрос 01

Как отмечается, это самая большая разница, которая когда-либо фиксировалась между двумя вероятными соперниками на выборах.

Сейчас поддержка Байдена составляет 55% - это его самый высокий показатель за все время.

Читайте также: Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Согласно результатам опроса, в целом 38% респондентов одобряют действия Трампа на посту президента, однако 57% не одобряют. Это худший рейтинг Трампа с января 2019 года.

Как сообщалось, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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Топ комментарии
+70
В керівництві США більше проукраїнських політиків, ніж в керівництві України.
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09.06.2020 16:38
+61
Байден хороший друг Украины. Удачи, Джо!!!!
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09.06.2020 16:36
+50
Беня подскажет

Байден обходит Трампа на 14%, - опрос - Цензор.НЕТ 6095
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09.06.2020 16:41
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Страница 2 из 2
Думаю Украине нужно топить за Байдена что бы окончательно обосратся с поддержкой! Сидите, помалкивайте и наблюдайте что произойдёт. Далеко не факт что демократы победят. Тем более после последних событий.
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09.06.2020 16:56 Ответить
100%
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09.06.2020 17:00 Ответить
Байден обходит Трампа на 14%, - опрос - Цензор.НЕТ 685
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09.06.2020 16:57 Ответить
Мдя, у американців теж нема з кого вибирати., тоді краще вже Трамп.
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09.06.2020 16:57 Ответить
Шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, были переброшены с континентальной части США в Великобританию 22 августа. По сообщению Командования ВВС США в Европе, за прошедшее время бомбардировщики уже выполнили 18 полетов над Европой. По имеющимся данным, они, в частности, совершили полеты вблизи западных и южных границ России полеты группы американских стратегических бомбардировщиков B-52H в воздушном пространстве УкраиныАмериканские B-52 будут регулярно летать над Украиной, - командование ВВСОб этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ

И Трамп, и Байден уверены, что Россия не хочет их победы на выборах
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23.10.2020 08:31 Ответить
Бубочка, готовь вазелин.
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09.06.2020 16:58 Ответить
Ну что рыжий п***р Трамп, дососался с ******?
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09.06.2020 16:58 Ответить
Кому хто, а мені подобається "Скажений Пес" Джеймс Меттіс. Це він розгепав вагнерівців під Дейр ес Зором. Цапи тоді і слова не сказали про свої 300 мішків з добривом. "Іх там нєт", - була відповідь з кремля
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09.06.2020 16:58 Ответить
тадам... Ну що Зеля, помстився Пеці? Ох ти ж і довбо.б...
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09.06.2020 17:03 Ответить
После выборов, зеосел "я всегда в тайне был за байдена, а с ьрампом я входил в доверие"
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09.06.2020 17:06 Ответить
трам входил в вовАчку с доверием))
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09.06.2020 17:07 Ответить
зелечмо, готовся. при байдене тебя ждет уголовное дело за отмыв бабла для каломойши. если отсидишь президенский срок в Украине - то следующий срок будеш отбывать в сша!
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09.06.2020 17:07 Ответить
ты хотел сказать, когда отсидишь за президенский срок в Украине.
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10.06.2020 11:20 Ответить
Весь мир колбасит от придурковатого Трампа.
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09.06.2020 17:10 Ответить
Байден больше правый , чем многие республиканцы. Поэтому многие респы уже высказались в его поддержку. Потерпевшему Вислюку крышка кароче...
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09.06.2020 17:17 Ответить
Ну ось і доказ того, що і в Америці «малюють» ці всі «опитування».
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09.06.2020 17:20 Ответить
Чому? Через бездіяльність Трампа під час карантину купа людей стали безробітними і 100 тис. померли від коронавірусу. Ясно, що його позиції похитнулися... Інше питання, чи зможе від здійснити якісь радикальні кроки до осені?
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09.06.2020 17:42 Ответить
От гад, умертвив 100 тисяч омериканців!
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09.06.2020 23:45 Ответить
Беня и вся его шобла топила за трампа. Забавно будет если он проиграет, и беня окажется на месте пеци 😷
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09.06.2020 17:31 Ответить
Печерский суд? Венедиктова? Деркач? ... Зеля, зря ты дураков послушал, - будешь теперь бедным=))) И поделом!
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09.06.2020 17:32 Ответить
кто бы сомневался, по заказу CNN и не такое нарисуют, но американцы выберут Трампа, TRUMP2020
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09.06.2020 17:35 Ответить
я симпатизую республіканцям, але для мене Трамп, це просто якийсь піз.дец. В першу чергу (і скоріше за усе це єдина причина) його відносини із ******. Якби не це, жодних питань би не виникало...
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09.06.2020 17:39 Ответить
Та в мене іноді такє враження що Рудий тихенько мастурбує на портрет ***** проковтнувш Віагру , бо курва так вже його від путена прє ....
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09.06.2020 18:00 Ответить
трамп победит педофилов-адренохромщиков
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09.06.2020 17:40 Ответить
Скидається, що він теж плаває в океані інформації.
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10.06.2020 08:42 Ответить
С таким перевесом Трамп может запросто выиграть!
В США не прямые выборы.
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09.06.2020 17:51 Ответить
Если принять во внимание результат в Техасе(оплот республиканцев во все времена)- где Трамп в 16 м победил с огромным преимуществом, а теперь там разница всего 1(один) %- ни прямые, ни кривые выборы могут не помочь. Хуже всего, что Байден для Америки может оказаться хуже Трампа, а для Украины- может быть и лучше Трампа. Но не надо забывать, что летальное оружие Украине при Обаме с Байденом- не давали.
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10.06.2020 04:35 Ответить
Не продавали если быть точным. А Трамп продал. И России продал бы.
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10.06.2020 05:31 Ответить
Не продал бы. Странам, против которых введены санкции, даже президент ничего продать не может
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10.06.2020 13:08 Ответить
И я об том же. Всякие "дерьмократы" Трампу палки в колёса вставляют.
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11.06.2020 00:59 Ответить
Tрамп сам себе палки в колеса вставляет, сам делает работу демократов. И сам был и демократом, и независимым, и республиканцем. Только республиканцам он уже вредит. Они из за него Сенат могут потерять. А вот это для Украины будет самое худшее. Проблема в том, что с уходом Маккейна, республиканцы осиротели. Таких в наше время уже не делают. Вот и вылез Трамп. Кроме себя самого, этого клоуна ничего не волнует. Мог бы- сдал быПутину Украину с потрохами.
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11.06.2020 03:29 Ответить
Часу ще багато до виборів. Цифри поміняються і не один раз...
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09.06.2020 17:56 Ответить
Хз..... добре це чи навпаки , але мій старий дружбан що вже 30 років живе в Каліфорніі , патріот Украіни та й просто добрий фацет каже що Трамп звичайно путіноідний кондом але якщо вибірати Байден чи Трамп то каже голосуватиму за Рудого.
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09.06.2020 17:57 Ответить
Weiß du was **********. Patrioten wohnen da wo die geboren sind. Koffer packen, Bahnhof und Richtung Heimat Ukraine.
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09.06.2020 18:14 Ответить
О то він тебе баллоне забув спитати чи пакувати йому валізи чи ні !?Та пиши вже своєю кацапською мовою , не комплексуй
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09.06.2020 20:50 Ответить
Роте Балонен возьмут своё. ВЫ лучше не компликсуйте в Германии, там вы все айнфах руссен хоть из Гваделупы приедете.
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09.06.2020 21:13 Ответить
Респект всем забайденовцам!
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09.06.2020 18:01 Ответить
Чого радіти? Якщо лівак Байден прийде до влади - це буде дуже погано для всього світу.
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09.06.2020 18:05 Ответить
Молодец, что сказал. Сразу все понятно стало почему всему миру станет плохо от избрания Байдена. Типа от Трампа мир не плющит. Не знаешь в какую сторону его понесет.
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09.06.2020 19:25 Ответить
Ви не розумієте яку загрозу становлять ліваки?
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09.06.2020 20:06 Ответить
А Рыбников-то может и угадал ..))
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09.06.2020 18:06 Ответить
кацапия - мыль сраку:}
будут драть жестко
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09.06.2020 18:10 Ответить
Чому не на 73%?СліНтоН погано працює?
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09.06.2020 18:14 Ответить
Для Трампа зєля токсичний, а для Байдена- фактично пацюк, що вліз в аферу по чорному піару проти нього... Шикарні перспективи.
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09.06.2020 18:22 Ответить
Верю,но мало-нужно еще 59% добавить и Джо в Белом тапочках.
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09.06.2020 18:23 Ответить
Сейчас в ОП дЕрмака начанается диарея .
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09.06.2020 18:23 Ответить
Вова, ты еще не писался от Байдена ?


надо, Вова, надо !!!!!!
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09.06.2020 18:24 Ответить
"Нелох"-жди "пряника".Скоро,уже скоро грянет буря - это тебе не какой-то там рамзанчик,пред которым ты в штаны наложил.Этот будет похлеще и "пиндюлей" получишь по полной.
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09.06.2020 18:28 Ответить
дєрьмократи перемагають, це не добре
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09.06.2020 18:30 Ответить
В принципі це CNN. Їм вірити - себе не поважати. Хоча на інших ресурсах відставання Трампа від сплюха Джо складає десь 5-7%. Але ще є 5ть місяців в запасі + штати, що коливаються + розслідування проти старушки Хіларі та Обами + погроми...
Це вселяє надію на Трамп 2020.
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09.06.2020 20:13 Ответить
У республіканців хіба немає іншого кандидата?
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10.06.2020 08:50 Ответить
Може й є, але ж висунуто Трампа.
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10.06.2020 09:22 Ответить
Видал,как фейкнюс работаєт-поцеловал флойду черньій ботинок - тебе тоже золотую труну соорудят.
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09.06.2020 18:32 Ответить
3го ноября ковид будет побежден, появится 100500 тыс рабочих мест, а полиция будет одевать наручники только если преступник сам попросит!!!
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09.06.2020 18:38 Ответить
Главное вам ******* вашего зделать сцарем официально. А то это все не сбудется.
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09.06.2020 20:20 Ответить
Главное чтоб ты процедуры в дурке не пропускал
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09.06.2020 21:06 Ответить
Зачем мне ,убогое ,следить за твоим распорядком дня? Скажи лечащему врачу,пусть обратит внимание на твою манечку.
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10.06.2020 09:24 Ответить
Цыплят по осени считают...
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09.06.2020 18:39 Ответить
Ну ничё, щас Зеля против него следствие тут организует, вон и гебня московская материал подогнала, пойдет наброс говна на вентилятор
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09.06.2020 18:40 Ответить
А Петя ещё 3 часа уроков англицкага изыка выложит с Байденом
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09.06.2020 18:43 Ответить
Не, на Банковую придет телеграмма : "Vova , tebe *****!"(c))))
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09.06.2020 19:11 Ответить
Врядли, Байден как и Трамп Петю ни во что не ставил, а с Зеленским отношения будут как президент с президентом...тем более, Зеля уже показал что фокусы вроде "а мы вам денег не дадим" с Зеленским не пройдут, и потом, если Байден не пустозвон и Рашка его и демократов кровный враг, то Украина это идеальный плацдарм чтоб Путену дать отсосать....
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09.06.2020 19:22 Ответить
Заменят твоего зебоба просто)но ты меня посмешил про "как президент с президентом"))))это с тем кого они Моникой зовут?
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09.06.2020 20:21 Ответить
Странная у вас на кацапии вселенная паралельной реальности. Послы до сих пор к Порошенко едут,пока обосравшийся бубочка со своими пуесосами по генделям ныкается от дел государственных.
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09.06.2020 20:25 Ответить
для ЗЕбила и шапитошный клоун президент.
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09.06.2020 21:35 Ответить
Главное Петю посадить, остальное все мелочи, гори оно огнем
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09.06.2020 19:12 Ответить
Байден прийде - порядок наведе! Зелена жопа, готовсь!
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09.06.2020 18:43 Ответить
Курчат по осені рахують.
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09.06.2020 19:25 Ответить
CNN под демократами
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09.06.2020 19:27 Ответить
Так по всем опросам разрыв больше десяти)
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09.06.2020 20:28 Ответить
Хоть Байден, хоть Трамп- Украине все равно будет помощь. Но вот россияне могут попытаться третьего кандидата протолкнуть - актера, темненького. Уже в россицской прессе заикнулись о третьем.
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09.06.2020 20:08 Ответить
Тёмненького вместо пупина-саме то.
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09.06.2020 20:15 Ответить
Здесь люди уже писали, что в США не прямая система выборов, так что проценты ничего не гарантируют Байдену.
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09.06.2020 20:10 Ответить
Так у твоего трампуши ,после всего,никаких шансов)так что полыхать вам без музыки
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09.06.2020 20:26 Ответить
после всего после чего , криворожский сапожник ? Байден вор и маразматик . А ты ФСБшное лайно на палочке .

..
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10.06.2020 02:16 Ответить
Маккейна жаль уже нет.он мог нам помочь от ***** и его приспешников.
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09.06.2020 20:58 Ответить
Маккейн вам бы тоже помог . Но не вам а вашим олигархам , взяв за это немного деньжат . Но ты можешь верить ибо когда нет мозгов остается только верить .

..
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10.06.2020 02:19 Ответить
Когда Америка выбрала трампа,подумалось,как же такая страна могла выбрать такого,мягко говоря-чудика?
А затем вспомнил кого мы в Украине выбираем-ющенко,янукович,черновецкий,порошенко,кличко(прости Господи)
не знаю,это субъективно,я за Байдена!
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09.06.2020 21:00 Ответить
Я за Байдена.
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09.06.2020 21:18 Ответить
У Байдена вижу один недостатков - возраст. Но для Украины он предпочтительней чем ватник Трамп - любитель Рабсиюшки. Надеюсь что Байден нахлобучит ватного неадеквата.
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09.06.2020 21:31 Ответить
губернатори-дєрьмократи допустили у своїх штатах погроми, а винний Трамп)
Л - Логіка
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09.06.2020 21:50 Ответить
всё верно по методичке Крумля - царь не причём, бояре виноваты.
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09.06.2020 21:54 Ответить
ты клоун криворожский не поверишь , но именно губернаторы и мэры городов у нас отвечают за порядок на вверенной территории , а не Президент .

....
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10.06.2020 02:14 Ответить
ага, казалось бы причем тут законодательство США?
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10.06.2020 10:28 Ответить
Сподіваюся Байден звільнить від російських окупантів Крим і Донбас. Бо Байден на 100 відсотків більший патріот України ніж Зеленський і його партія слуга олігархів.
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09.06.2020 21:58 Ответить
он на белом коне прискачет и размахивая шашкой разгонит всю русьню на донбассе . если только памперс не потерят по дороге . какие же вы тупые обезьяны !! да Байден большой патриот Украины ибо с помощью Украины он отмывал бюджетные деньги . Он еще больший патриот Китая потому как с помощью Китая Байден отмыл сразу 2.5 миллиарда . Поэтому сначала он освободит китайцев , а потом уже вас .

....
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10.06.2020 02:13 Ответить
Може, він насамперед звільнить Україну від 73% ідіотів?
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10.06.2020 08:58 Ответить
Господи, скільки ж на цій гілці неадекватів, які поняття зеленого не мають про те, що відбувається в США, а судять з безапеляційністю крутих ікспердів.
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09.06.2020 23:48 Ответить
да да на 140% Байден опережает . Старик Байден пускает слюни несет полную ерунду и явно побит деменцией , но по опросам он побеждает . так же как и клинтон по всем опросам побеждала 2016 ,а потом вдруг за ночь проиграла .

...
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10.06.2020 02:09 Ответить
Очелла Зеленского захлопнулась так громко и всепоглощающе, что в администрации Байдена его сразу прозвали ХОУЛ (дырочка)
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10.06.2020 02:45 Ответить
сиэнэн - -фэйк ньюз.
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10.06.2020 03:57 Ответить
Байден обходить Трампа на 14%, - опитування - Цензор.НЕТ 4576
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10.06.2020 16:29 Ответить
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