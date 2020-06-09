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Байден (2862) вибори (6593) опитування (1853) США (21036) Трамп (4319)

Байден обходить Трампа на 14%, - опитування. ФОТО

За даними опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN, кандидат від Демократичної партії на президентських виборах в США Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа на 14%.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування зареєстрованих виборців, Трамп поступається на 14 пунктів Байдену, який офіційно отримав достатню кількість голосів, щоб виграти номінацію від демократів", - йдеться в повідомленні.

Байден обходить Трампа на 14%, - опитування 01

Як зазначається, це найбільша різниця, яка коли-небудь фіксувалася між двома ймовірними суперниками на виборах.

Зараз підтримка Байдена становить 55% - це його найвищий показник за весь час.

Згідно з результатами опитування, в цілому 38% респондентів схвалюють дії Трампа на посаді президента, однак 57% не схвалюють. Це найгірший рейтинг Трампа з січня 2019 року.

Також читайте: Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Як повідомлялося, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

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Топ коментарі
+70
В керівництві США більше проукраїнських політиків, ніж в керівництві України.
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09.06.2020 16:38
+61
Байден хороший друг Украины. Удачи, Джо!!!!
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09.06.2020 16:36
+50
Беня подскажет

Байден обходит Трампа на 14%, - опрос - Цензор.НЕТ 6095
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09.06.2020 16:41
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Думаю Украине нужно топить за Байдена что бы окончательно обосратся с поддержкой! Сидите, помалкивайте и наблюдайте что произойдёт. Далеко не факт что демократы победят. Тем более после последних событий.
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09.06.2020 16:56 Відповісти
100%
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09.06.2020 17:00 Відповісти
Байден обходит Трампа на 14%, - опрос - Цензор.НЕТ 685
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09.06.2020 16:57 Відповісти
Мдя, у американців теж нема з кого вибирати., тоді краще вже Трамп.
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09.06.2020 16:57 Відповісти
Шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, были переброшены с континентальной части США в Великобританию 22 августа. По сообщению Командования ВВС США в Европе, за прошедшее время бомбардировщики уже выполнили 18 полетов над Европой. По имеющимся данным, они, в частности, совершили полеты вблизи западных и южных границ России полеты группы американских стратегических бомбардировщиков B-52H в воздушном пространстве УкраиныАмериканские B-52 будут регулярно летать над Украиной, - командование ВВСОб этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ

И Трамп, и Байден уверены, что Россия не хочет их победы на выборах
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23.10.2020 08:31 Відповісти
Бубочка, готовь вазелин.
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09.06.2020 16:58 Відповісти
Ну что рыжий п***р Трамп, дососался с ******?
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09.06.2020 16:58 Відповісти
Кому хто, а мені подобається "Скажений Пес" Джеймс Меттіс. Це він розгепав вагнерівців під Дейр ес Зором. Цапи тоді і слова не сказали про свої 300 мішків з добривом. "Іх там нєт", - була відповідь з кремля
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09.06.2020 16:58 Відповісти
тадам... Ну що Зеля, помстився Пеці? Ох ти ж і довбо.б...
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09.06.2020 17:03 Відповісти
После выборов, зеосел "я всегда в тайне был за байдена, а с ьрампом я входил в доверие"
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09.06.2020 17:06 Відповісти
трам входил в вовАчку с доверием))
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09.06.2020 17:07 Відповісти
зелечмо, готовся. при байдене тебя ждет уголовное дело за отмыв бабла для каломойши. если отсидишь президенский срок в Украине - то следующий срок будеш отбывать в сша!
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09.06.2020 17:07 Відповісти
ты хотел сказать, когда отсидишь за президенский срок в Украине.
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10.06.2020 11:20 Відповісти
Весь мир колбасит от придурковатого Трампа.
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09.06.2020 17:10 Відповісти
Байден больше правый , чем многие республиканцы. Поэтому многие респы уже высказались в его поддержку. Потерпевшему Вислюку крышка кароче...
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09.06.2020 17:17 Відповісти
Ну ось і доказ того, що і в Америці «малюють» ці всі «опитування».
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09.06.2020 17:20 Відповісти
Чому? Через бездіяльність Трампа під час карантину купа людей стали безробітними і 100 тис. померли від коронавірусу. Ясно, що його позиції похитнулися... Інше питання, чи зможе від здійснити якісь радикальні кроки до осені?
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09.06.2020 17:42 Відповісти
От гад, умертвив 100 тисяч омериканців!
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09.06.2020 23:45 Відповісти
Беня и вся его шобла топила за трампа. Забавно будет если он проиграет, и беня окажется на месте пеци 😷
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09.06.2020 17:31 Відповісти
Печерский суд? Венедиктова? Деркач? ... Зеля, зря ты дураков послушал, - будешь теперь бедным=))) И поделом!
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09.06.2020 17:32 Відповісти
кто бы сомневался, по заказу CNN и не такое нарисуют, но американцы выберут Трампа, TRUMP2020
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09.06.2020 17:35 Відповісти
я симпатизую республіканцям, але для мене Трамп, це просто якийсь піз.дец. В першу чергу (і скоріше за усе це єдина причина) його відносини із ******. Якби не це, жодних питань би не виникало...
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09.06.2020 17:39 Відповісти
Та в мене іноді такє враження що Рудий тихенько мастурбує на портрет ***** проковтнувш Віагру , бо курва так вже його від путена прє ....
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09.06.2020 18:00 Відповісти
трамп победит педофилов-адренохромщиков
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09.06.2020 17:40 Відповісти
Скидається, що він теж плаває в океані інформації.
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10.06.2020 08:42 Відповісти
С таким перевесом Трамп может запросто выиграть!
В США не прямые выборы.
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09.06.2020 17:51 Відповісти
Если принять во внимание результат в Техасе(оплот республиканцев во все времена)- где Трамп в 16 м победил с огромным преимуществом, а теперь там разница всего 1(один) %- ни прямые, ни кривые выборы могут не помочь. Хуже всего, что Байден для Америки может оказаться хуже Трампа, а для Украины- может быть и лучше Трампа. Но не надо забывать, что летальное оружие Украине при Обаме с Байденом- не давали.
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10.06.2020 04:35 Відповісти
Не продавали если быть точным. А Трамп продал. И России продал бы.
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10.06.2020 05:31 Відповісти
Не продал бы. Странам, против которых введены санкции, даже президент ничего продать не может
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10.06.2020 13:08 Відповісти
И я об том же. Всякие "дерьмократы" Трампу палки в колёса вставляют.
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11.06.2020 00:59 Відповісти
Tрамп сам себе палки в колеса вставляет, сам делает работу демократов. И сам был и демократом, и независимым, и республиканцем. Только республиканцам он уже вредит. Они из за него Сенат могут потерять. А вот это для Украины будет самое худшее. Проблема в том, что с уходом Маккейна, республиканцы осиротели. Таких в наше время уже не делают. Вот и вылез Трамп. Кроме себя самого, этого клоуна ничего не волнует. Мог бы- сдал быПутину Украину с потрохами.
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11.06.2020 03:29 Відповісти
Часу ще багато до виборів. Цифри поміняються і не один раз...
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09.06.2020 17:56 Відповісти
Хз..... добре це чи навпаки , але мій старий дружбан що вже 30 років живе в Каліфорніі , патріот Украіни та й просто добрий фацет каже що Трамп звичайно путіноідний кондом але якщо вибірати Байден чи Трамп то каже голосуватиму за Рудого.
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09.06.2020 17:57 Відповісти
Weiß du was **********. Patrioten wohnen da wo die geboren sind. Koffer packen, Bahnhof und Richtung Heimat Ukraine.
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09.06.2020 18:14 Відповісти
О то він тебе баллоне забув спитати чи пакувати йому валізи чи ні !?Та пиши вже своєю кацапською мовою , не комплексуй
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09.06.2020 20:50 Відповісти
Роте Балонен возьмут своё. ВЫ лучше не компликсуйте в Германии, там вы все айнфах руссен хоть из Гваделупы приедете.
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09.06.2020 21:13 Відповісти
Респект всем забайденовцам!
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09.06.2020 18:01 Відповісти
Чого радіти? Якщо лівак Байден прийде до влади - це буде дуже погано для всього світу.
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09.06.2020 18:05 Відповісти
Молодец, что сказал. Сразу все понятно стало почему всему миру станет плохо от избрания Байдена. Типа от Трампа мир не плющит. Не знаешь в какую сторону его понесет.
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09.06.2020 19:25 Відповісти
Ви не розумієте яку загрозу становлять ліваки?
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09.06.2020 20:06 Відповісти
А Рыбников-то может и угадал ..))
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09.06.2020 18:06 Відповісти
кацапия - мыль сраку:}
будут драть жестко
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09.06.2020 18:10 Відповісти
Чому не на 73%?СліНтоН погано працює?
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09.06.2020 18:14 Відповісти
Для Трампа зєля токсичний, а для Байдена- фактично пацюк, що вліз в аферу по чорному піару проти нього... Шикарні перспективи.
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09.06.2020 18:22 Відповісти
Верю,но мало-нужно еще 59% добавить и Джо в Белом тапочках.
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09.06.2020 18:23 Відповісти
Сейчас в ОП дЕрмака начанается диарея .
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09.06.2020 18:23 Відповісти
Вова, ты еще не писался от Байдена ?


надо, Вова, надо !!!!!!
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09.06.2020 18:24 Відповісти
"Нелох"-жди "пряника".Скоро,уже скоро грянет буря - это тебе не какой-то там рамзанчик,пред которым ты в штаны наложил.Этот будет похлеще и "пиндюлей" получишь по полной.
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09.06.2020 18:28 Відповісти
дєрьмократи перемагають, це не добре
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09.06.2020 18:30 Відповісти
В принципі це CNN. Їм вірити - себе не поважати. Хоча на інших ресурсах відставання Трампа від сплюха Джо складає десь 5-7%. Але ще є 5ть місяців в запасі + штати, що коливаються + розслідування проти старушки Хіларі та Обами + погроми...
Це вселяє надію на Трамп 2020.
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09.06.2020 20:13 Відповісти
У республіканців хіба немає іншого кандидата?
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10.06.2020 08:50 Відповісти
Може й є, але ж висунуто Трампа.
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10.06.2020 09:22 Відповісти
Видал,как фейкнюс работаєт-поцеловал флойду черньій ботинок - тебе тоже золотую труну соорудят.
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09.06.2020 18:32 Відповісти
3го ноября ковид будет побежден, появится 100500 тыс рабочих мест, а полиция будет одевать наручники только если преступник сам попросит!!!
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09.06.2020 18:38 Відповісти
Главное вам ******* вашего зделать сцарем официально. А то это все не сбудется.
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09.06.2020 20:20 Відповісти
Главное чтоб ты процедуры в дурке не пропускал
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09.06.2020 21:06 Відповісти
Зачем мне ,убогое ,следить за твоим распорядком дня? Скажи лечащему врачу,пусть обратит внимание на твою манечку.
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10.06.2020 09:24 Відповісти
Цыплят по осени считают...
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09.06.2020 18:39 Відповісти
Ну ничё, щас Зеля против него следствие тут организует, вон и гебня московская материал подогнала, пойдет наброс говна на вентилятор
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09.06.2020 18:40 Відповісти
А Петя ещё 3 часа уроков англицкага изыка выложит с Байденом
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09.06.2020 18:43 Відповісти
Не, на Банковую придет телеграмма : "Vova , tebe *****!"(c))))
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09.06.2020 19:11 Відповісти
Врядли, Байден как и Трамп Петю ни во что не ставил, а с Зеленским отношения будут как президент с президентом...тем более, Зеля уже показал что фокусы вроде "а мы вам денег не дадим" с Зеленским не пройдут, и потом, если Байден не пустозвон и Рашка его и демократов кровный враг, то Украина это идеальный плацдарм чтоб Путену дать отсосать....
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09.06.2020 19:22 Відповісти
Заменят твоего зебоба просто)но ты меня посмешил про "как президент с президентом"))))это с тем кого они Моникой зовут?
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09.06.2020 20:21 Відповісти
Странная у вас на кацапии вселенная паралельной реальности. Послы до сих пор к Порошенко едут,пока обосравшийся бубочка со своими пуесосами по генделям ныкается от дел государственных.
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09.06.2020 20:25 Відповісти
для ЗЕбила и шапитошный клоун президент.
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09.06.2020 21:35 Відповісти
Главное Петю посадить, остальное все мелочи, гори оно огнем
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09.06.2020 19:12 Відповісти
Байден прийде - порядок наведе! Зелена жопа, готовсь!
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09.06.2020 18:43 Відповісти
Курчат по осені рахують.
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09.06.2020 19:25 Відповісти
CNN под демократами
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09.06.2020 19:27 Відповісти
Так по всем опросам разрыв больше десяти)
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09.06.2020 20:28 Відповісти
Хоть Байден, хоть Трамп- Украине все равно будет помощь. Но вот россияне могут попытаться третьего кандидата протолкнуть - актера, темненького. Уже в россицской прессе заикнулись о третьем.
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09.06.2020 20:08 Відповісти
Тёмненького вместо пупина-саме то.
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09.06.2020 20:15 Відповісти
Здесь люди уже писали, что в США не прямая система выборов, так что проценты ничего не гарантируют Байдену.
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09.06.2020 20:10 Відповісти
Так у твоего трампуши ,после всего,никаких шансов)так что полыхать вам без музыки
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09.06.2020 20:26 Відповісти
после всего после чего , криворожский сапожник ? Байден вор и маразматик . А ты ФСБшное лайно на палочке .

..
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10.06.2020 02:16 Відповісти
Маккейна жаль уже нет.он мог нам помочь от ***** и его приспешников.
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09.06.2020 20:58 Відповісти
Маккейн вам бы тоже помог . Но не вам а вашим олигархам , взяв за это немного деньжат . Но ты можешь верить ибо когда нет мозгов остается только верить .

..
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10.06.2020 02:19 Відповісти
Когда Америка выбрала трампа,подумалось,как же такая страна могла выбрать такого,мягко говоря-чудика?
А затем вспомнил кого мы в Украине выбираем-ющенко,янукович,черновецкий,порошенко,кличко(прости Господи)
не знаю,это субъективно,я за Байдена!
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09.06.2020 21:00 Відповісти
Я за Байдена.
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09.06.2020 21:18 Відповісти
У Байдена вижу один недостатков - возраст. Но для Украины он предпочтительней чем ватник Трамп - любитель Рабсиюшки. Надеюсь что Байден нахлобучит ватного неадеквата.
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09.06.2020 21:31 Відповісти
губернатори-дєрьмократи допустили у своїх штатах погроми, а винний Трамп)
Л - Логіка
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09.06.2020 21:50 Відповісти
всё верно по методичке Крумля - царь не причём, бояре виноваты.
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09.06.2020 21:54 Відповісти
ты клоун криворожский не поверишь , но именно губернаторы и мэры городов у нас отвечают за порядок на вверенной территории , а не Президент .

....
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10.06.2020 02:14 Відповісти
ага, казалось бы причем тут законодательство США?
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10.06.2020 10:28 Відповісти
Сподіваюся Байден звільнить від російських окупантів Крим і Донбас. Бо Байден на 100 відсотків більший патріот України ніж Зеленський і його партія слуга олігархів.
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09.06.2020 21:58 Відповісти
он на белом коне прискачет и размахивая шашкой разгонит всю русьню на донбассе . если только памперс не потерят по дороге . какие же вы тупые обезьяны !! да Байден большой патриот Украины ибо с помощью Украины он отмывал бюджетные деньги . Он еще больший патриот Китая потому как с помощью Китая Байден отмыл сразу 2.5 миллиарда . Поэтому сначала он освободит китайцев , а потом уже вас .

....
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10.06.2020 02:13 Відповісти
Може, він насамперед звільнить Україну від 73% ідіотів?
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10.06.2020 08:58 Відповісти
Господи, скільки ж на цій гілці неадекватів, які поняття зеленого не мають про те, що відбувається в США, а судять з безапеляційністю крутих ікспердів.
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09.06.2020 23:48 Відповісти
да да на 140% Байден опережает . Старик Байден пускает слюни несет полную ерунду и явно побит деменцией , но по опросам он побеждает . так же как и клинтон по всем опросам побеждала 2016 ,а потом вдруг за ночь проиграла .

...
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10.06.2020 02:09 Відповісти
Очелла Зеленского захлопнулась так громко и всепоглощающе, что в администрации Байдена его сразу прозвали ХОУЛ (дырочка)
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10.06.2020 02:45 Відповісти
сиэнэн - -фэйк ньюз.
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10.06.2020 03:57 Відповісти
Байден обходить Трампа на 14%, - опитування - Цензор.НЕТ 4576
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10.06.2020 16:29 Відповісти
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