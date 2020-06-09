Украинскую журналистку Фролову нашли мертвой в Таиланде

Журналистка из Днепра Ольга Фролова была обнаружена мертвой в Таиланде, где проживала последние 5 лет.

Об этом сообщил ее супруг Дмитрий Фролов, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что заявлял в полицию о пропаже супруги в начале июня, а ее тело нашли 7 числа.

"Она пролежала там долго. На теле были не различимы татуировки. Лицо неузнаваемо. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - рассказал Дмитрий.

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Официально о причинах ее смерти ничего не сообщается, однако супруг намекнул, что речь может идти о самоубийстве или смертельной болезни.

"Зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые подала, когда уходила… Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", - отметил ее супруг и добавил, что у них остался сын.

Известно, что незадолго до смерти Ольга Фролова написала книгу под названием "Уроборос", после чего поблагодарила семью: "спасибо, что терпели меня".