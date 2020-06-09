Украинскую журналистку Фролову нашли мертвой в Таиланде
Журналистка из Днепра Ольга Фролова была обнаружена мертвой в Таиланде, где проживала последние 5 лет.
Об этом сообщил ее супруг Дмитрий Фролов, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что заявлял в полицию о пропаже супруги в начале июня, а ее тело нашли 7 числа.
"Она пролежала там долго. На теле были не различимы татуировки. Лицо неузнаваемо. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - рассказал Дмитрий.
Официально о причинах ее смерти ничего не сообщается, однако супруг намекнул, что речь может идти о самоубийстве или смертельной болезни.
"Зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые подала, когда уходила… Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", - отметил ее супруг и добавил, что у них остался сын.
Известно, что незадолго до смерти Ольга Фролова написала книгу под названием "Уроборос", после чего поблагодарила семью: "спасибо, что терпели меня".
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но есть нюанс.
Вы жил в Конго?
1. а где?(больше доллара не носить - застрелят)
2. ну и почему там кока-кола по 2 бакса?(менее чем с 5000 баксов - не заходить - выгонят)
как было в Московии - тоже горевал муженек, да так что благоверную нашли у него в багажнике..... правда.... не целую, или как бы сказать то....
ублюдок разрубал и распиливал ее в ванной, в в соседней комнате играли их дети.
ну а потом как и тут - ой, пропала, помогите и т.д.
журналист вроде, либо она была журналисткой(это не про Соловьева(вроде бы, или как его - реконструктор-"наполеонист")(поймали за выбросом рук в реку), ибо на Московии таких случаев как у нас укусов пчел то))
а вообще то все мутно как то.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-tailande-v-lesu-nashli-telo-32-letney-ukrainki.html
Да ладно, думать он будет, ага, молодой ведь мужик еще, встретит новую женщину и будет счастлив!!! Ее уже не вернешь, смысл теперь убиватся, учитывая, что его вины в этом всем нету?