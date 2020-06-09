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смерть (9178) Таиланд (180)

Украинскую журналистку Фролову нашли мертвой в Таиланде

Украинскую журналистку Фролову нашли мертвой в Таиланде

Журналистка из Днепра Ольга Фролова была обнаружена мертвой в Таиланде, где проживала последние 5 лет.

Об этом сообщил ее супруг Дмитрий Фролов, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что заявлял в полицию о пропаже супруги в начале июня, а ее тело нашли 7 числа.

"Она пролежала там долго. На теле были не различимы татуировки. Лицо неузнаваемо. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - рассказал Дмитрий.

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Официально о причинах ее смерти ничего не сообщается, однако супруг намекнул, что речь может идти о самоубийстве или смертельной болезни.

"Зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые подала, когда уходила… Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", - отметил ее супруг и добавил, что у них остался сын.

Известно, что незадолго до смерти Ольга Фролова написала книгу под названием "Уроборос", после чего поблагодарила семью: "спасибо, что терпели меня".

Украинскую журналистку Фролову нашли мертвой в Таиланде 01
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Топ комментарии
+31
Жила 5 лет хрен знает где, зачем это на новостных сайтах? Я вообще о такой журналистке не слышала как и многие здесь
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09.06.2020 17:04
+26
О причинах смерти должна рассказывать судебная экспертиза, а не муж, который всегда первый подозреваемый.
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09.06.2020 17:01
+19
Что я прочитал? Жесть какая-то. Молодая, красивая, замужняя, МАМА.... Пропала, искал, смертельная болезнь, "знаки", суицид, но "о причинах буду думать всю оставшуюся жизнь".... Не складно как-то получается.... Что-то здесь не так. Или не договаривает муж....
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09.06.2020 17:06
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О причинах смерти должна рассказывать судебная экспертиза, а не муж, который всегда первый подозреваемый.
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09.06.2020 17:01 Ответить
Ir kodėl tu tokia milžiniška?
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09.06.2020 18:27 Ответить
"Собралась, попрощалась і ушла." Написала книгу українською. А муж дав їй спокійно піти... Боротьба за незалежність.
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09.06.2020 19:30 Ответить
К сожалению в 90% случаев убийцами являются близкие родственники.
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10.06.2020 13:45 Ответить
Жила 5 лет хрен знает где, зачем это на новостных сайтах? Я вообще о такой журналистке не слышала как и многие здесь
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09.06.2020 17:04 Ответить
А хоть бы и слышала - человек пять лет не живёт в Украине.
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09.06.2020 17:22 Ответить
хотя бы пожила как чёловек
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09.06.2020 17:28 Ответить
Боря, вы там жили?))
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09.06.2020 17:40 Ответить
нет.
но есть нюанс.
Вы жил в Конго?
1. а где?(больше доллара не носить - застрелят)
2. ну и почему там кока-кола по 2 бакса?(менее чем с 5000 баксов - не заходить - выгонят)
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09.06.2020 17:45 Ответить
В Тайланді краще, ніж тут.
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09.06.2020 19:36 Ответить
Что я прочитал? Жесть какая-то. Молодая, красивая, замужняя, МАМА.... Пропала, искал, смертельная болезнь, "знаки", суицид, но "о причинах буду думать всю оставшуюся жизнь".... Не складно как-то получается.... Что-то здесь не так. Или не договаривает муж....
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09.06.2020 17:06 Ответить
то же самое.
как было в Московии - тоже горевал муженек, да так что благоверную нашли у него в багажнике..... правда.... не целую, или как бы сказать то....
ублюдок разрубал и распиливал ее в ванной, в в соседней комнате играли их дети.
ну а потом как и тут - ой, пропала, помогите и т.д.
журналист вроде, либо она была журналисткой(это не про Соловьева(вроде бы, или как его - реконструктор-"наполеонист")(поймали за выбросом рук в реку), ибо на Московии таких случаев как у нас укусов пчел то))
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09.06.2020 17:27 Ответить
За десять днів вже немає ні татуїровки, ні обличчя...
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09.06.2020 19:33 Ответить
Новость планетарного значения!
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09.06.2020 17:09 Ответить
Для чого вмикати коменти під новиною на Цензорі де повно людського гівна?
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09.06.2020 17:18 Ответить
То кацапи , їх тут багато на Цензорі . Не звертайте уваги . Вони народилися і живуть в гімні , тому й злі на цілий світ . Лузєри . Просто ігнорте і все .
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09.06.2020 17:31 Ответить
Соболезную. Не надо думать о причинах. Прости и отпусти ее душу. Все будет хорошо у вас в следующей жизни, правда в каком родстве вы будете состоять- не известно. Все будет зависить от решения Кармы.
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09.06.2020 17:29 Ответить
Бедная девочка(( RIP
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09.06.2020 17:52 Ответить
ПАСТОР МУНТЯН...???
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09.06.2020 17:54 Ответить
Ужас...
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09.06.2020 18:34 Ответить
Кто эти люди? Зачем здесь о них писать?
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09.06.2020 20:12 Ответить
У нас 73% подібних "мисітєлєй", латентних руйнівників себе й держави.
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09.06.2020 22:56 Ответить
Пастор Мунтян и Настя Рыбка затянули ее в свои сети .
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09.06.2020 23:06 Ответить
упокой ее душу ,господи. земля ей пухом.

а вообще то все мутно как то.
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09.06.2020 23:34 Ответить
Мунтян, потому и мутно.
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10.06.2020 12:35 Ответить
Я же говорю, что что-то не так! Появились новые подробности. Оказывается, погибшая незадолго до смерти ушла от мужа к новому хлопцю, забрав с собой ребенка. И периодически наведывалась к мужу. Так что ситуация ОЧЕНЬ неоднозначная....
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-tailande-v-lesu-nashli-telo-32-letney-ukrainki.html
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10.06.2020 00:16 Ответить
Ну яка вона "українська журналістка"? Останні пять років живе в Тайланді.
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10.06.2020 03:25 Ответить
О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь

Да ладно, думать он будет, ага, молодой ведь мужик еще, встретит новую женщину и будет счастлив!!! Ее уже не вернешь, смысл теперь убиватся, учитывая, что его вины в этом всем нету?
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10.06.2020 13:16 Ответить
А вы уверены, что его вины нет? Там все не совсем так, как рассказывает муж.
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10.06.2020 16:40 Ответить
Ушла к любовнику? Так не достанься ты никому! ?)
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10.06.2020 16:42 Ответить
Вроде того...еще и ребенка забрала.
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10.06.2020 16:52 Ответить
Она в Таиланде, а муж тоже там проживал, или же в Украине?
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10.06.2020 17:06 Ответить
 
 