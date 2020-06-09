Українську журналістку Фролову знайшли мертвою в Таїланді
Журналістка з Дніпра Ольга Фролова була виявлена мертвою в Таїланді, де проживала останні 5 років.
Про це повідомив її чоловік Дмитро Фролов, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що заявляв в поліцію про зникнення дружини на початку червня, а її тіло знайшли 7 числа.
"Вона пролежала там довго. На тілі вже були не помітні татуювання. Обличчя невпізнанне. Але речі, одяг та інші деталі свідчили, що це Оля", - розповів Дмитро.
Офіційно про причини її смерті нічого не повідомляється, проте чоловік натякнув, що може йтися про самогубство або смертельну хворобу.
"Знаючи її поведінку останні кілька років, медичний діагноз і знаки, які подала, коли йшла ... Вона зібралася. Попрощалася. І пішла. Про причини я буду думати все своє життя", - зазначив її чоловік і додав, що у них залишився син.
Відомо, що незадовго до смерті Ольга Фролова написала книгу під назвою "Уроборос", після чого подякувала родині: "спасибі, що терпіли мене".
Будь ласка, зачекайте...
но есть нюанс.
Вы жил в Конго?
1. а где?(больше доллара не носить - застрелят)
2. ну и почему там кока-кола по 2 бакса?(менее чем с 5000 баксов - не заходить - выгонят)
как было в Московии - тоже горевал муженек, да так что благоверную нашли у него в багажнике..... правда.... не целую, или как бы сказать то....
ублюдок разрубал и распиливал ее в ванной, в в соседней комнате играли их дети.
ну а потом как и тут - ой, пропала, помогите и т.д.
журналист вроде, либо она была журналисткой(это не про Соловьева(вроде бы, или как его - реконструктор-"наполеонист")(поймали за выбросом рук в реку), ибо на Московии таких случаев как у нас укусов пчел то))
а вообще то все мутно как то.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-tailande-v-lesu-nashli-telo-32-letney-ukrainki.html
Да ладно, думать он будет, ага, молодой ведь мужик еще, встретит новую женщину и будет счастлив!!! Ее уже не вернешь, смысл теперь убиватся, учитывая, что его вины в этом всем нету?