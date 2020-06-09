Українську журналістку Фролову знайшли мертвою в Таїланді

Журналістка з Дніпра Ольга Фролова була виявлена мертвою в Таїланді, де проживала останні 5 років.

Про це повідомив її чоловік Дмитро Фролов, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що заявляв в поліцію про зникнення дружини на початку червня, а її тіло знайшли 7 числа.

"Вона пролежала там довго. На тілі вже були не помітні татуювання. Обличчя невпізнанне. Але речі, одяг та інші деталі свідчили, що це Оля", - розповів Дмитро.

Офіційно про причини її смерті нічого не повідомляється, проте чоловік натякнув, що може йтися про самогубство або смертельну хворобу.

"Знаючи її поведінку останні кілька років, медичний діагноз і знаки, які подала, коли йшла ... Вона зібралася. Попрощалася. І пішла. Про причини я буду думати все своє життя", - зазначив її чоловік і додав, що у них залишився син.

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Відомо, що незадовго до смерті Ольга Фролова написала книгу під назвою "Уроборос", після чого подякувала родині: "спасибі, що терпіли мене".