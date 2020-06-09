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гражданство (1269) Лещенко Сергей (697) Румыния (1041) Дубинский Александр (429)

Румыния, похоже, предоставила Дубинскому гражданство. Если установят, что поданы поддельные документы, "слуге народа" грозит тюрьма, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Румыния, похоже, предоставила Дубинскому гражданство. Если установят, что поданы поддельные документы,

Национальный орган по гражданству Румынии, похоже, удовлетворил просьбу "слуги народа" Александра Дубинского и присвоил ему гражданство.

Информация об этом содержится в приказе 272/P "Об утверждении приобретения румынского гражданства для 222 человек", изданном в Бухаресте 26 февраля 2020 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram экс-нардепа, члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

"Дубинский входит в список лиц, обратившихся к властям Румынии с просьбой о восстановлении румынского гражданства при сохранении места жительства за рубежом. После выхода приказа у Дубинского есть полгода на присягу и получение внутреннего паспорта. Ну и еще! После выхода приказа он просто так не может отказаться от гражданства Румынии. Если же будет установлено, что он получил его по поддельным документам (а это очень похоже на правду), то ему угрожает от 3 до 5 лет румынской тюрьмы и запрет на въезд в ЕС на многие годы", - уточнил нардеп.

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Румыния, похоже, предоставила Дубинскому гражданство. Если установят, что поданы поддельные документы, слуге народа грозит тюрьма, - Лещенко 01

Напомним, по данным "Слідство.інфо", нардеп от "Слуги народ" Александр Дубинский в 2017 году, будучи журналистом, подал документы на румынское гражданство. В распоряжении журналистов оказались копии паспортов Дубинского и свидетельства о рождении, а также персональный номер, присвоенный Национальным агентством по вопросам гражданства Румынии.

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование относительно вероятного получения нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским румынского гражданства.

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Топ комментарии
+78
Вот тут Бородатой Жопе и пригодится мама, которая так любит скорость.
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09.06.2020 18:50
+70
Депутат ВР, кандидат в мэры Киева, пламенный борец с коррупцией, адвокат русского йязыка - гражданин Румынии. Проблема, скорее, для зеленого стада.
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09.06.2020 19:05
+66
Дубинеску спалился.
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09.06.2020 18:48
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Страница 2 из 2
Ну и что самое главное, если это второе гражданство настоящее??? Он что будет продолжать оставаться депутатом в ВР и продолжать поучать всех и вся? Таких "умников" нужно вывозить в ту страну, которая ему так нравиться гражданством и за погранзаставой оставлять на той стороне, заморозив здесь все активы, включая "мамины". И пусть он там избирается в Национальное собрание Румынии, если получится! Две Родины, которым положено присягать, не бывает! Как минимум для одной ты предатель!
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10.06.2020 10:25 Ответить
И так на всякий случай: Чудак приходит в мясной отдел и говорит продавцу - взвесьте мне, пожалуйста, 2 кг вон тех обрезков. Продавец отвечает: Обрезки в синагоге, а у нас остатки!
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10.06.2020 10:33 Ответить
Він зараз воняє по повній.
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10.06.2020 17:55 Ответить
Лещ считает, что лучшая защита - это нападение? Так нападать надо с умом!, а так только показал, что он просто "долбо..б", не проверяющий информацию или ею неудачно манипулирующий. Даже из его лживых слов (которые уже сменил в своём брехун-канале) получается, что у Дубинского всего лишь возможно румынское гражданство, а поддельные документы приплел для острастки своей брехни. За такое вранье я бы этой Кончите Лещ втащил бы где-нибудь в подворотне, без камер и свидетелей, не знаю, как Дубинский.
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10.06.2020 10:43 Ответить
Обидва г**нюки. Нехай гризуться.
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10.06.2020 17:56 Ответить
Бугага!
Да щас! Мочи попьете и утретесь!
"Тууурма"! Завяньте, гниды....
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10.06.2020 17:35 Ответить
аферюга
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10.06.2020 17:53 Ответить
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