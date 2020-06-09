Румыния, похоже, предоставила Дубинскому гражданство. Если установят, что поданы поддельные документы, "слуге народа" грозит тюрьма, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Национальный орган по гражданству Румынии, похоже, удовлетворил просьбу "слуги народа" Александра Дубинского и присвоил ему гражданство.

Информация об этом содержится в приказе 272/P "Об утверждении приобретения румынского гражданства для 222 человек", изданном в Бухаресте 26 февраля 2020 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram экс-нардепа, члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

"Дубинский входит в список лиц, обратившихся к властям Румынии с просьбой о восстановлении румынского гражданства при сохранении места жительства за рубежом. После выхода приказа у Дубинского есть полгода на присягу и получение внутреннего паспорта. Ну и еще! После выхода приказа он просто так не может отказаться от гражданства Румынии. Если же будет установлено, что он получил его по поддельным документам (а это очень похоже на правду), то ему угрожает от 3 до 5 лет румынской тюрьмы и запрет на въезд в ЕС на многие годы", - уточнил нардеп.

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Напомним, по данным "Слідство.інфо", нардеп от "Слуги народ" Александр Дубинский в 2017 году, будучи журналистом, подал документы на румынское гражданство. В распоряжении журналистов оказались копии паспортов Дубинского и свидетельства о рождении, а также персональный номер, присвоенный Национальным агентством по вопросам гражданства Румынии.

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование относительно вероятного получения нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским румынского гражданства.

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