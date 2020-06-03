Суд обязал ГБР расследовать возможное румынское гражданство "слуги народа" Дубинского. ДОКУМЕНТ
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование относительно вероятного получения нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским румынского гражданства.
Об этом "Слідство.Інфо" узнало из судебного решения от 3 июня, копия которого есть в распоряжении нашей редакции, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в документе, суд удовлетворил жалобу юриста Института развития региональной прессы (ИРРП) Александра Волошина на бездействие следователя ГБР и обязал зарегистрировать уголовное производство.
Напомним, СМИ выяснили, что нардеп от "Слуги народ" Александр Дубинский в 2017 году, будучи журналистом, подал документы на румынское гражданство.
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+15 Igor V #453603
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А вот доказать, что он подавал на гражданство и номерок Dosar принадлежит именно ему, вряд ли удастся так как румыны такую информацию не передают странам, в которых запрещено двойное гражданство
Проверить можно https://romanianpass.com/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8b%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd/%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85/ здесь .
Но перед тем как написать, я проверял на этом же самом сайте. Приказа не было, была только дата комиссии.
Видимо после обновления 26.05 подтянуло
Просто первая 8 коряво написана
Кровосіся...