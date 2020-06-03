Суд обязал ГБР расследовать возможное румынское гражданство "слуги народа" Дубинского. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование относительно вероятного получения нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским румынского гражданства.

Об этом "Слідство.Інфо" узнало из судебного решения от 3 июня, копия которого есть в распоряжении нашей редакции, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в документе, суд удовлетворил жалобу юриста Института развития региональной прессы (ИРРП) Александра Волошина на бездействие следователя ГБР и обязал зарегистрировать уголовное производство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мер" и х#й, - "слуга народа" Дубинский на фоне непристойного слова записал агитационный ролик и ошибся в подписи к нему. ВИДЕО

Напомним, СМИ выяснили, что нардеп от "Слуги народ" Александр Дубинский в 2017 году, будучи журналистом, подал документы на румынское гражданство.