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Суд обязал ГБР расследовать возможное румынское гражданство "слуги народа" Дубинского. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование относительно вероятного получения нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским румынского гражданства.

Об этом "Слідство.Інфо" узнало из судебного решения от 3 июня, копия которого есть в распоряжении нашей редакции, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в документе, суд удовлетворил жалобу юриста Института развития региональной прессы (ИРРП) Александра Волошина на бездействие следователя ГБР и обязал зарегистрировать уголовное производство.

Суд обязал ГБР расследовать возможное румынское гражданство слуги народа Дубинского 01

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Напомним, СМИ выяснили, что нардеп от "Слуги народ" Александр Дубинский в 2017 году, будучи журналистом, подал документы на румынское гражданство.

Автор: 

НАБУ (4221) Киев (25518) суд (25093) двойное гражданство (161) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+15
Говорящую жопу каломойши зашкварили. Респект слідство інфо.
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03.06.2020 20:01
+15
Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського - Цензор.НЕТ 6810
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03.06.2020 20:41
+13
Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського - Цензор.НЕТ 8070
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03.06.2020 20:34
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а "гражданство" депутани хламидии когда проверят ... минимум две трети зрады ИНОСРАНЦИ ...они же воровали нашу ЗЕМЛЮ ...
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03.06.2020 20:00 Ответить
Говорящую жопу каломойши зашкварили. Респект слідство інфо.
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03.06.2020 20:01 Ответить
румыны они такие)))))))))
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03.06.2020 20:07 Ответить
Если опубликованные ранее документы действительно его, то гражданство Румынии он ещё не получил.
А вот доказать, что он подавал на гражданство и номерок Dosar принадлежит именно ему, вряд ли удастся так как румыны такую информацию не передают странам, в которых запрещено двойное гражданство
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03.06.2020 20:07 Ответить
Если опубликованные ранее документы действительно его, то гражданство Румынии он УЖЕ ПОЛУЧИЛ, http://cetatenie.just.ro/images/2020-02/Ordin_nr._272P_din_26.02.2020.pdf приказ МИД Румынии от 26.02.2020 года №272P , номер дела (Dosar) Дубинского - 28232/2017

Проверить можно https://romanianpass.com/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8b%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd/%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85/ здесь .
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05.06.2020 12:13 Ответить
Да, действительно.
Но перед тем как написать, я проверял на этом же самом сайте. Приказа не было, была только дата комиссии.
Видимо после обновления 26.05 подтянуло
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05.06.2020 13:11 Ответить
Я понял в чем расхождение, Вы неправильно посмотрели номер. Его номер 88232, он в приказ ещё не вышел.
Просто первая 8 коряво написана
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06.06.2020 13:14 Ответить
Бу га га .а как же вадик новинский и собственно беня ????
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03.06.2020 20:17 Ответить
Тройное гражданство не запрещено (с)
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03.06.2020 20:26 Ответить
Ну да на прошлой недели мужика ы меловом поймали с пятью паспортами.... ах нуда беня это беня а какой нить вася - это вася
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03.06.2020 20:52 Ответить
Оставьте в покое правдорубца-бессребреника! У него "мама любит скорость"!!!
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03.06.2020 20:18 Ответить
На то , как говорится Политическая Воля, - Если надо Румын , а если , то и не Румын.
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03.06.2020 20:21 Ответить
Так він-прямий нащадок графа Дракули!
Кровосіся...
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03.06.2020 20:28 Ответить
Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського - Цензор.НЕТ 6810
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03.06.2020 20:41 Ответить
Точно цыган
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03.06.2020 20:52 Ответить
Румынский паспорт Дубинского не хуже израильских паспортов Рабиновича и Куницкого.Как и он сам. Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву./ 10.02.20 Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: "Люди очень благожелательны"./В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / 01 июл. 2019, 12:31 Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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03.06.2020 20:31 Ответить
а вы думаете что израильского паспорта у него нет ? наверное вы ошибаетесь. там паспортов не меньше чем авто .
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03.06.2020 21:49 Ответить
Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського - Цензор.НЕТ 8070
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03.06.2020 20:34 Ответить
а гражданство труханова?
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03.06.2020 20:42 Ответить
Главное расследовать, куда этот румын отару овец загнал?
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03.06.2020 20:45 Ответить
Может он Саша Ковеши? Тогда пусть будет румыном
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03.06.2020 20:55 Ответить
Он - Сандро Дубеску, мама у него - Любешко Скоростешко, а по жизни он - Бенин Гондешку....
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03.06.2020 21:00 Ответить
а как по-румынски будет "говорящая жопа"?
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03.06.2020 21:34 Ответить
cur de vorba
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03.06.2020 23:12 Ответить
Слуга румынского народа.
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03.06.2020 21:03 Ответить
Дебильнее народа наверное нет, выбрать во власть жуликов, бандитов, ворюга и просто дебилов, могут только хохлы. Проклятая страна Украина.
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03.06.2020 21:16 Ответить
В Украiнi постiйно протiстоянnя Козакiв i свинопасiв...Козакiв нiколи не було бiльш нiж 25 вiдсоткiв....
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03.06.2020 21:37 Ответить
Очередной повод для его пиара.
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03.06.2020 21:36 Ответить
ГБР не может это расследовать ---оно о-о-о-чень занято: изучает википедию и все помойные сайты типа страна.ua, гордон ua., мертвечук ua. , бабломойский ua. и лента ru. на предмет поиска чернухи на Порошенко)))
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03.06.2020 22:21 Ответить
Та чего вы все набросились на Дубинского , как будто он самостоятельная фигура , та это матерящееся мохнарылое чучело и шагу не сделает не спросив разрешения у жопы Коломойского.
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03.06.2020 22:36 Ответить
мама любить Угорщину
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04.06.2020 13:26 Ответить
Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопухи не догадались?
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05.06.2020 09:45 Ответить
ну шо теперь можно и на зароботки по еропам...
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05.06.2020 16:52 Ответить
Поэтому и спшат "дубинески" и Ze-лёнки протащить черз раду двойное гражданство:шоб потом не прятаться и гордо маячить "дубликатами" ксив из Израиля,расэи,Румынии
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06.06.2020 14:10 Ответить
 
 