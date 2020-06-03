Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського. ДОКУМЕНТ

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо ймовірного отримання нардепом від "Слуги народу" Олександром Дубінським румунського громадянства.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося з судового рішення від 3 червня, копія якого є в розпорядженні нашої редакції, передає Цензор.НЕТ.

Як сказано в документі, суд задовольнив скаргу юриста Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП) Олександра Волошина на бездіяльність слідчого ДБР і зобов'язав зареєструвати кримінальне провадження.

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Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що нардеп від "Слуги народ" Олександр Дубінський у 2017 році, будучи журналістом, подав документи на румунське громадянство.