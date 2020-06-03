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Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського. ДОКУМЕНТ

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо ймовірного отримання нардепом від "Слуги народу" Олександром Дубінським румунського громадянства.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося з судового рішення від 3 червня, копія якого є в розпорядженні нашої редакції, передає Цензор.НЕТ.

Як сказано в документі, суд задовольнив скаргу юриста Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП) Олександра Волошина на бездіяльність слідчого ДБР і зобов'язав зареєструвати кримінальне провадження.

Суд зобовязав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство слуги народу Дубінського 01

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Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що нардеп від "Слуги народ" Олександр Дубінський у 2017 році, будучи журналістом, подав документи на румунське громадянство.

Автор: 

НАБУ (5068) Київ (19463) суд (11676) подвійне громадянство (152) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+15
Говорящую жопу каломойши зашкварили. Респект слідство інфо.
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03.06.2020 20:01
+15
Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського - Цензор.НЕТ 6810
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03.06.2020 20:41
+13
Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського - Цензор.НЕТ 8070
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03.06.2020 20:34
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а "гражданство" депутани хламидии когда проверят ... минимум две трети зрады ИНОСРАНЦИ ...они же воровали нашу ЗЕМЛЮ ...
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03.06.2020 20:00 Відповісти
Говорящую жопу каломойши зашкварили. Респект слідство інфо.
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03.06.2020 20:01 Відповісти
румыны они такие)))))))))
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03.06.2020 20:07 Відповісти
Если опубликованные ранее документы действительно его, то гражданство Румынии он ещё не получил.
А вот доказать, что он подавал на гражданство и номерок Dosar принадлежит именно ему, вряд ли удастся так как румыны такую информацию не передают странам, в которых запрещено двойное гражданство
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03.06.2020 20:07 Відповісти
Если опубликованные ранее документы действительно его, то гражданство Румынии он УЖЕ ПОЛУЧИЛ, http://cetatenie.just.ro/images/2020-02/Ordin_nr._272P_din_26.02.2020.pdf приказ МИД Румынии от 26.02.2020 года №272P , номер дела (Dosar) Дубинского - 28232/2017

Проверить можно https://romanianpass.com/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8b%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd/%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85/ здесь .
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05.06.2020 12:13 Відповісти
Да, действительно.
Но перед тем как написать, я проверял на этом же самом сайте. Приказа не было, была только дата комиссии.
Видимо после обновления 26.05 подтянуло
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05.06.2020 13:11 Відповісти
Я понял в чем расхождение, Вы неправильно посмотрели номер. Его номер 88232, он в приказ ещё не вышел.
Просто первая 8 коряво написана
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06.06.2020 13:14 Відповісти
Бу га га .а как же вадик новинский и собственно беня ????
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03.06.2020 20:17 Відповісти
Тройное гражданство не запрещено (с)
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03.06.2020 20:26 Відповісти
Ну да на прошлой недели мужика ы меловом поймали с пятью паспортами.... ах нуда беня это беня а какой нить вася - это вася
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03.06.2020 20:52 Відповісти
Оставьте в покое правдорубца-бессребреника! У него "мама любит скорость"!!!
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03.06.2020 20:18 Відповісти
На то , как говорится Политическая Воля, - Если надо Румын , а если , то и не Румын.
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03.06.2020 20:21 Відповісти
Так він-прямий нащадок графа Дракули!
Кровосіся...
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03.06.2020 20:28 Відповісти
Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського - Цензор.НЕТ 6810
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03.06.2020 20:41 Відповісти
Точно цыган
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03.06.2020 20:52 Відповісти
Румынский паспорт Дубинского не хуже израильских паспортов Рабиновича и Куницкого.Как и он сам. Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву./ 10.02.20 Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: "Люди очень благожелательны"./В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / 01 июл. 2019, 12:31 Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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03.06.2020 20:31 Відповісти
а вы думаете что израильского паспорта у него нет ? наверное вы ошибаетесь. там паспортов не меньше чем авто .
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03.06.2020 21:49 Відповісти
Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливе румунське громадянство "слуги народу" Дубінського - Цензор.НЕТ 8070
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03.06.2020 20:34 Відповісти
а гражданство труханова?
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03.06.2020 20:42 Відповісти
Главное расследовать, куда этот румын отару овец загнал?
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03.06.2020 20:45 Відповісти
Может он Саша Ковеши? Тогда пусть будет румыном
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03.06.2020 20:55 Відповісти
Он - Сандро Дубеску, мама у него - Любешко Скоростешко, а по жизни он - Бенин Гондешку....
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03.06.2020 21:00 Відповісти
а как по-румынски будет "говорящая жопа"?
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03.06.2020 21:34 Відповісти
cur de vorba
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03.06.2020 23:12 Відповісти
Слуга румынского народа.
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03.06.2020 21:03 Відповісти
Дебильнее народа наверное нет, выбрать во власть жуликов, бандитов, ворюга и просто дебилов, могут только хохлы. Проклятая страна Украина.
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03.06.2020 21:16 Відповісти
В Украiнi постiйно протiстоянnя Козакiв i свинопасiв...Козакiв нiколи не було бiльш нiж 25 вiдсоткiв....
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03.06.2020 21:37 Відповісти
Очередной повод для его пиара.
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03.06.2020 21:36 Відповісти
ГБР не может это расследовать ---оно о-о-о-чень занято: изучает википедию и все помойные сайты типа страна.ua, гордон ua., мертвечук ua. , бабломойский ua. и лента ru. на предмет поиска чернухи на Порошенко)))
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03.06.2020 22:21 Відповісти
Та чего вы все набросились на Дубинского , как будто он самостоятельная фигура , та это матерящееся мохнарылое чучело и шагу не сделает не спросив разрешения у жопы Коломойского.
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03.06.2020 22:36 Відповісти
мама любить Угорщину
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04.06.2020 13:26 Відповісти
Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопухи не догадались?
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05.06.2020 09:45 Відповісти
ну шо теперь можно и на зароботки по еропам...
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05.06.2020 16:52 Відповісти
Поэтому и спшат "дубинески" и Ze-лёнки протащить черз раду двойное гражданство:шоб потом не прятаться и гордо маячить "дубликатами" ксив из Израиля,расэи,Румынии
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06.06.2020 14:10 Відповісти
 
 