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Отставку Разумкова никогда не обсуждали на фракции, - "слуга народа" Верещук

Отставку Разумкова никогда не обсуждали на фракции, -

На заседаниях фракции "Слуги народа" никогда не обсуждался вопрос о возможной отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявила депутат СН Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нет, я не могу подтвердить такую ​​информацию. У нас на фракции такой вопрос даже кулуарно, даже между собой не обсуждался. Думаю, Дмитрий Разумков пользуется уважением и авторитетом всего парламента, а раз так, эти разговоры беспочвенны", - заявила Верещук.

Ранее народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил в интервью Цензор.НЕТ, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вел с представителями фракций переговоры о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. По словам Лероса, ему об этом рассказал представитель одной парламентской фракции, а также подтвердили собеседники из двух других фракций. Лерос утверждает, что за снятие Разумкова с должности председателя ВР Ермак предлагал фракции ОПЗЖ кресло первого вице-спикера.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак про обвинения "слуги народа" Лероса: Скоро общество узнает, кто был заказчиком и в чьих интересах это происходило

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Топ комментарии
+6
І що вона несе? Лерос же чітко сказав, що Єрмак вів переговори з представниками фракцій.
Про засідання не говорив
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09.06.2020 19:23
+5
Если слуга открыл рот - значит врет
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09.06.2020 19:25
+4
А кто с мавпочками-куклами будет что-то обсуждать?
Разошлют по Телеграм-каналу указание как голосовать и все.
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09.06.2020 19:37
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Думаю если бы там воздвигнуть "купол", то пусть бы себе там сидели и принимали что-то там - никому бы ничего, что важно, хуже не стало.
Купол типо как в Чернобыле - замуровать демонов
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09.06.2020 19:19 Ответить
І що вона несе? Лерос же чітко сказав, що Єрмак вів переговори з представниками фракцій.
Про засідання не говорив
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09.06.2020 19:23 Ответить
Ну да, раз Лерос сказал, то это истинная правда. Петики никогда не врут!
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09.06.2020 19:59 Ответить
Як там Вінні-Пух казав: "Це Ж-Ж-Ж-Ж не з проста!"
Вони що, в Трускавці вчилися як одним зашкваром виправляти інший, попередній? Коли ж ви вже з'їсте один одного на благо України?
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09.06.2020 19:24 Ответить
Если слуга открыл рот - значит врет
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09.06.2020 19:25 Ответить
Я б навіть сказав - "якщо Верещук щось верещить..."
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09.06.2020 19:39 Ответить
На сегодня "слуги урода" достигли уровня русни. Т.е., даже если они скажут шо снег белый, а ворон черный, то все все равно побегут проверять.
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09.06.2020 19:29 Ответить
А кто вы вообще такие, чтобы с вами обсуждать. Ермак все без вас решит.
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09.06.2020 19:31 Ответить
А кто с мавпочками-куклами будет что-то обсуждать?
Разошлют по Телеграм-каналу указание как голосовать и все.
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09.06.2020 19:37 Ответить
Відставку Разумкова ніколи не обговорювали на фракції, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3431
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09.06.2020 20:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d_885ME1f1A пора удирать...
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09.06.2020 21:56 Ответить
 
 