Отставку Разумкова никогда не обсуждали на фракции, - "слуга народа" Верещук

На заседаниях фракции "Слуги народа" никогда не обсуждался вопрос о возможной отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявила депутат СН Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нет, я не могу подтвердить такую ​​информацию. У нас на фракции такой вопрос даже кулуарно, даже между собой не обсуждался. Думаю, Дмитрий Разумков пользуется уважением и авторитетом всего парламента, а раз так, эти разговоры беспочвенны", - заявила Верещук.

Ранее народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил в интервью Цензор.НЕТ, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вел с представителями фракций переговоры о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. По словам Лероса, ему об этом рассказал представитель одной парламентской фракции, а также подтвердили собеседники из двух других фракций. Лерос утверждает, что за снятие Разумкова с должности председателя ВР Ермак предлагал фракции ОПЗЖ кресло первого вице-спикера.

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