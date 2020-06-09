Відставку Разумкова ніколи не обговорювали на фракції, - "слуга народу" Верещук

На засіданнях фракції "Слуги народу" ніколи не обговорювалося питання про можливу відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це заявила депутат СН Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ні, я не можу підтвердити таку інформацію. У нас на фракції таке питання навіть кулуарно, навіть між собою не обговорювалося. Думаю, Дмитро Разумков користується повагою й авторитетом всього парламенту, а раз так, ці розмови безпідставні", - заявила Верещук.

Раніше народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак вів з представниками фракцій переговори про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За словами Лероса, йому про це розповів представник однієї парламентської фракції, а також підтвердили співрозмовники з двох інших фракцій. Лерос стверджує, що за зняття Разумкова з посади голови ВР Єрмак пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віцеспікера.

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