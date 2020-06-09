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Відставку Разумкова ніколи не обговорювали на фракції, - "слуга народу" Верещук

Відставку Разумкова ніколи не обговорювали на фракції, -

На засіданнях фракції "Слуги народу" ніколи не обговорювалося питання про можливу відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це заявила депутат СН Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ні, я не можу підтвердити таку інформацію. У нас на фракції таке питання навіть кулуарно, навіть між собою не обговорювалося. Думаю, Дмитро Разумков користується повагою й авторитетом всього парламенту, а раз так, ці розмови безпідставні", - заявила Верещук.

Раніше народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак вів з представниками фракцій переговори про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За словами Лероса, йому про це розповів представник однієї парламентської фракції, а також підтвердили співрозмовники з двох інших фракцій. Лерос стверджує, що за зняття Разумкова з посади голови ВР Єрмак пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віцеспікера.

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Топ коментарі
+6
І що вона несе? Лерос же чітко сказав, що Єрмак вів переговори з представниками фракцій.
Про засідання не говорив
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09.06.2020 19:23
+5
Если слуга открыл рот - значит врет
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09.06.2020 19:25
+4
А кто с мавпочками-куклами будет что-то обсуждать?
Разошлют по Телеграм-каналу указание как голосовать и все.
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09.06.2020 19:37
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Думаю если бы там воздвигнуть "купол", то пусть бы себе там сидели и принимали что-то там - никому бы ничего, что важно, хуже не стало.
Купол типо как в Чернобыле - замуровать демонов
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09.06.2020 19:19 Відповісти
І що вона несе? Лерос же чітко сказав, що Єрмак вів переговори з представниками фракцій.
Про засідання не говорив
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09.06.2020 19:23 Відповісти
Ну да, раз Лерос сказал, то это истинная правда. Петики никогда не врут!
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09.06.2020 19:59 Відповісти
Як там Вінні-Пух казав: "Це Ж-Ж-Ж-Ж не з проста!"
Вони що, в Трускавці вчилися як одним зашкваром виправляти інший, попередній? Коли ж ви вже з'їсте один одного на благо України?
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09.06.2020 19:24 Відповісти
Если слуга открыл рот - значит врет
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09.06.2020 19:25 Відповісти
Я б навіть сказав - "якщо Верещук щось верещить..."
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09.06.2020 19:39 Відповісти
На сегодня "слуги урода" достигли уровня русни. Т.е., даже если они скажут шо снег белый, а ворон черный, то все все равно побегут проверять.
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09.06.2020 19:29 Відповісти
А кто вы вообще такие, чтобы с вами обсуждать. Ермак все без вас решит.
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09.06.2020 19:31 Відповісти
А кто с мавпочками-куклами будет что-то обсуждать?
Разошлют по Телеграм-каналу указание как голосовать и все.
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09.06.2020 19:37 Відповісти
Відставку Разумкова ніколи не обговорювали на фракції, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3431
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09.06.2020 20:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d_885ME1f1A пора удирать...
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09.06.2020 21:56 Відповісти
 
 