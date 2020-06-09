РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9162 посетителя онлайн
Новости Бюджет-2020
1 905 23
бюджет (4456) Зеленский (19064) Марченко Сергей (297)

Ставится задача перевыполнить бюджет и сократить его дефицит, - глава Минфина Марченко

Ставится задача перевыполнить бюджет и сократить его дефицит, - глава Минфина Марченко

Президент Украины Владимир Зеленский, члены Кабинета министров, представители комитетов Верховной Рады и руководство правоохранительных органов на встрече во вторник обсудили вопросы выполнения государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы главы государства.

На встрече Зеленский отметил, что в конце 2019 года правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.

В то же время с начала 2020 года ситуация ухудшилась: поступления налогов и таможенных сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.

"Обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета – именно такая задача поставлена мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", - заявил президент на встрече.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнения росписи.

Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами - 15%, по акцизному налогу - 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь-май выросли по сравнению с январем-маем 2019 года на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.

"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнения бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", - подчеркнул Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Мечты, мечты, где ваша сладость...
показать весь комментарий
09.06.2020 22:56
+5
Ставится задача перевыполнить бюджет и сократить его дефицит, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9984
показать весь комментарий
09.06.2020 23:08
+5
Надо просто взять и наполнить бюджет. И всё!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мечты, мечты, где ваша сладость...
показать весь комментарий
09.06.2020 22:56 Ответить
Почему мечты? Расскажут ЛОХторату о стабильном отрицательном росте наполнения бюджета и вауля, народ доволен ))))) и не на такое хавают
показать весь комментарий
09.06.2020 22:59 Ответить
Падіння ВВП від карантину складе 17% про яке перевиконання бюджету можна говорити? Це заяви ідіотів!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:15 Ответить
Ставиться завдання перевиконати бюджет і скоротити його дефіцит, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 9622
показать весь комментарий
09.06.2020 23:35 Ответить
Это просто жах! Какое перевыполнение. За счет чего. Зелю в аренду в Африку сдавать за бабки!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:03 Ответить
Будет перед папуасами выступать с кварталом. Расчет кокосами.
показать весь комментарий
09.06.2020 23:07 Ответить
Оно врет. Ведь только совсем недавно было

Ставиться завдання перевиконати бюджет і скоротити його дефіцит, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 2530
показать весь комментарий
09.06.2020 23:58 Ответить
Цікаво, хто ці мрії буде оплачувати? Знову "новіє ліца" займуться грабунками базарників, до речі, найвідданішого свого електорату? Нє, ну справді, не Коломойському ж з Ахметовим б'юджет наповнювати. Не "по понятіям" це. Вони ж лише з б'юджету брати вміють - той 4 лярди, той - два.
показать весь комментарий
09.06.2020 23:28 Ответить
Ставиться завдання перевиконати бюджет і скоротити його дефіцит, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 4160
показать весь комментарий
09.06.2020 23:58 Ответить
Яке виконання, дефіцит такий, що через 3 місяці все полетить у трубу, а ще вибори проводити.
показать весь комментарий
09.06.2020 22:59 Ответить
А никого не смущает, что если бюджет перевыполнить, то сокращать дефицит бюджета уже не надо ?
показать весь комментарий
09.06.2020 23:25 Ответить
Он читает и сам не понимает, что написано. А кто это ему писал?
показать весь комментарий
10.06.2020 08:35 Ответить
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
показать весь комментарий
09.06.2020 22:59 Ответить
Фантазер... ты меня называла )))))
показать весь комментарий
09.06.2020 23:16 Ответить
Бачите - в нього підхід навіть навпаки. Він ставить результат, а як дійти його - не знає. То будуть як уже рік вже - усякі там безногі й безрукі танці з бубнами, бубни є - а рук не має.
показать весь комментарий
09.06.2020 23:02 Ответить
Ставится задача перевыполнить бюджет и сократить его дефицит, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9984
показать весь комментарий
09.06.2020 23:08 Ответить
Надо просто взять и наполнить бюджет. И всё!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:20 Ответить
Мне это все напоминает - Догнать и перегнать Америку !!! .. Поцы - убили малый и средний бизнес, экономике гаплык (нет 8 млрд. на пенсии) а они "ставят задачу перевыполнить бюджет и сократить дефицит" у которого кста уже больше 300 млрд. дефицит !?... гении дебил-пиару ***
показать весь комментарий
09.06.2020 23:30 Ответить
Это для Марченко.

Лига-Финансы, 14.04.20

В целом, Верховная Рада приняла плохой документ в плохой ситуации

Доработанный бюджет внешне сменил свою идеологию - вместо сокращения расходов на 11%, их нарастили на 7%. Гулять так гулять!

По идее, бюджетникам можно вздохнуть свободно, но оказалось, что смена парадигмы какая-то вышла странная. Кого-то помиловали (спорт и финансирование дорог, которым вернули большую часть финансирования), а вот остальным не так повезло.

Спонсорами ликвидации последствий кризиса назначили, почти не удивительно, большинство украинских граждан, с особым акцентом на социально незащищенные слои населения, которым, для примера, на 93% отменены компенсаций расходов на государственные программы социальной защиты населения или на 17% урезали жилищные субсидий.

В качестве "доноров" бюджета также выступили:

- доходы местных бюджетов - минус 35% финансирования Государственного фонда регионального развития, «убита» субвенция на поддержку развития объединенных территориальных общин, заморожен Фонд энергоэффективности, "пропала" субвенция на развитие системы экстренной медицинской помощи (ее подняли на центральный уровень);

- инфраструктурные проекты - на 90% снижено финансирование строительства международного аэропорта «Днепропетровск", Мариуполь так и останется без нормальной питьевой воды, как и Новоконстантиновская шахта без развития производственных мощностей;

- образование и наука - сокрушительное (на 35%) урезание «образовательных» субвенции; существенно срезаны государственные программы "Спроможна школа для кращих результатів" и "Нова українська школа"; на 43% уменьшено финансирование Национального фонда исследований (поддержка научных исследований и научно-технических разработок);

- культура - на 82% снижено финансирование строительства объектов общегосударственного значения в сфере культуры; на 43% обеспечение Украинского культурного фонда; на треть "прощены" деньги для финансирование деятельности Украинского института книги и популяризацию украинской литературы в мире.

Власть, вопреки логике, в кризис наращивает расходы и, мало этого, делает это не справедливо!

Ну и напоследок. Экономика в 2020 году будет управляться из центра, в ручном режиме. Местные органы власти - на голодном пайке.

Местные выборы, большая приватизация, реформа контролирующих органов (вместе с ликвидацией налоговой милиции) - на паузу.

Кадровая политика (остановка конкурсов, назначаем кого хотим), долговая политика - на усмотрение Минфина (свобода полная).

Таким образом, достаточно плодородная почва для коррупции и удержания власти центром.

В целом, плохой документ, принятый в плохой ситуации.
показать весь комментарий
10.06.2020 00:36 Ответить
Задача - ставится, экономика - ложиться, хрен - висит, пианино не играет
показать весь комментарий
10.06.2020 00:43 Ответить
Даже МинФин не знает, что он говорит. Поголовная некомпетентность в КМ.
показать весь комментарий
10.06.2020 08:31 Ответить
 
 