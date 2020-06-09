Ставится задача перевыполнить бюджет и сократить его дефицит, - глава Минфина Марченко
Президент Украины Владимир Зеленский, члены Кабинета министров, представители комитетов Верховной Рады и руководство правоохранительных органов на встрече во вторник обсудили вопросы выполнения государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы главы государства.
На встрече Зеленский отметил, что в конце 2019 года правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.
В то же время с начала 2020 года ситуация ухудшилась: поступления налогов и таможенных сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.
"Обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета – именно такая задача поставлена мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", - заявил президент на встрече.
В свою очередь министр финансов Сергей Марченко отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнения росписи.
Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами - 15%, по акцизному налогу - 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь-май выросли по сравнению с январем-маем 2019 года на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.
"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнения бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", - подчеркнул Марченко.
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Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
Лига-Финансы, 14.04.20
В целом, Верховная Рада приняла плохой документ в плохой ситуации
Доработанный бюджет внешне сменил свою идеологию - вместо сокращения расходов на 11%, их нарастили на 7%. Гулять так гулять!
По идее, бюджетникам можно вздохнуть свободно, но оказалось, что смена парадигмы какая-то вышла странная. Кого-то помиловали (спорт и финансирование дорог, которым вернули большую часть финансирования), а вот остальным не так повезло.
Спонсорами ликвидации последствий кризиса назначили, почти не удивительно, большинство украинских граждан, с особым акцентом на социально незащищенные слои населения, которым, для примера, на 93% отменены компенсаций расходов на государственные программы социальной защиты населения или на 17% урезали жилищные субсидий.
В качестве "доноров" бюджета также выступили:
- доходы местных бюджетов - минус 35% финансирования Государственного фонда регионального развития, «убита» субвенция на поддержку развития объединенных территориальных общин, заморожен Фонд энергоэффективности, "пропала" субвенция на развитие системы экстренной медицинской помощи (ее подняли на центральный уровень);
- инфраструктурные проекты - на 90% снижено финансирование строительства международного аэропорта «Днепропетровск", Мариуполь так и останется без нормальной питьевой воды, как и Новоконстантиновская шахта без развития производственных мощностей;
- образование и наука - сокрушительное (на 35%) урезание «образовательных» субвенции; существенно срезаны государственные программы "Спроможна школа для кращих результатів" и "Нова українська школа"; на 43% уменьшено финансирование Национального фонда исследований (поддержка научных исследований и научно-технических разработок);
- культура - на 82% снижено финансирование строительства объектов общегосударственного значения в сфере культуры; на 43% обеспечение Украинского культурного фонда; на треть "прощены" деньги для финансирование деятельности Украинского института книги и популяризацию украинской литературы в мире.
Власть, вопреки логике, в кризис наращивает расходы и, мало этого, делает это не справедливо!
Ну и напоследок. Экономика в 2020 году будет управляться из центра, в ручном режиме. Местные органы власти - на голодном пайке.
Местные выборы, большая приватизация, реформа контролирующих органов (вместе с ликвидацией налоговой милиции) - на паузу.
Кадровая политика (остановка конкурсов, назначаем кого хотим), долговая политика - на усмотрение Минфина (свобода полная).
Таким образом, достаточно плодородная почва для коррупции и удержания власти центром.
В целом, плохой документ, принятый в плохой ситуации.