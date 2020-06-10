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алкоголь (1644) задержание (6651) пограничники (1561) Польша (8154) водители (502)

Польские пограничники задержали пьяного водителя грузовика из Украины

Польские пограничники задержали пьяного водителя грузовика из Украины

В пункте пересечения польско-украинской границы Корчева пограничники задержали водителя грузовика в нетрезвом состоянии, который ехал из Украины в Польшу.

Во время контроля работники пограничной службы обратили внимание на нетипичное поведение мужчины и сильный запах алкоголя, исходивший из кабины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Пограничник усомнился в трезвости водителя. На место были вызваны полицейский патруль с Радымно. Результаты анализа с алкомата 52-летнего водителя показали почти 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Грузовик, которым управлял гражданин Украины, осталась в пункте пересечения границы в Корчевой", - рассказала пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдита Хабовская.

Дальнейшее расследование по этому делу будет вести полиция.

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Топ комментарии
+4
То есть, нашу границу он прошел нормально?
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10.06.2020 00:54
+3
приз дарвина шофёру, он честно заслужил.
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10.06.2020 00:39
+2
Вот что у таких людей в голове?
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10.06.2020 00:35
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Вот что у таких людей в голове?
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10.06.2020 00:35 Ответить
А у таких две жопы только. Одна внизу, другая вверху. Можно менятся---но на руках тогда долго не постоишь.
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10.06.2020 00:40 Ответить
Ну оно тупое , и это понятно . Вы лучше скажите , что в головах наших пограничников , таможенников ?
Ведь перед прохождением польских , оно проходило наших .
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10.06.2020 06:58 Ответить
Скорее всего в колейке на нетралке накидался. Бухло в дютифри. Наверняка думал границу проскочит и на паузу отсыпаться. Вчера через Ужгород на Высшее Немецкое ехал, с коллегами общался, дохера кто с перегаром.
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10.06.2020 09:39 Ответить
Как вариант возможно. Но жрать алкашку в такую жару , да на границе , это мрак .
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10.06.2020 10:07 Ответить
Алкоголь.
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10.06.2020 08:00 Ответить
приз дарвина шофёру, он честно заслужил.
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10.06.2020 00:39 Ответить
Идиот ,ну и пусть козлу достанется как положено у нас бы на "лапу" и прошло
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10.06.2020 00:49 Ответить
То есть, нашу границу он прошел нормально?
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10.06.2020 00:54 Ответить
У меня тот же вопрос )
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10.06.2020 06:59 Ответить
думаю нажрался на радостях что нашу прошел, купил в дьютике бутылочку и приговорил))
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10.06.2020 13:18 Ответить
 
 