Польские пограничники задержали пьяного водителя грузовика из Украины
В пункте пересечения польско-украинской границы Корчева пограничники задержали водителя грузовика в нетрезвом состоянии, который ехал из Украины в Польшу.
Во время контроля работники пограничной службы обратили внимание на нетипичное поведение мужчины и сильный запах алкоголя, исходивший из кабины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Пограничник усомнился в трезвости водителя. На место были вызваны полицейский патруль с Радымно. Результаты анализа с алкомата 52-летнего водителя показали почти 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Грузовик, которым управлял гражданин Украины, осталась в пункте пересечения границы в Корчевой", - рассказала пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдита Хабовская.
Дальнейшее расследование по этому делу будет вести полиция.
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Ведь перед прохождением польских , оно проходило наших .