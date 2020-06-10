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Новини
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Польські прикордонники затримали п'яного водія вантажівки з України

Польські прикордонники затримали п'яного водія вантажівки з України

У пункті перетину польсько-українського кордону Корчова прикордонники затримали водія вантажівки у нетверезому стані, який їхав з України до Польщі.

Під час контролю працівники прикордонної служби звернули увагу на нетипову поведінку чоловіка і сильний запах алкоголю, що виходив з кабіни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Прикордонник засумнівався у тверезості водія. На місце було викликано поліцейський патруль з Радимна. Результати аналізу з алкомату 52-літнього водія показали майже 2 проміле алкоголю у повітрі, що видихається. Вантажівка, якою керував громадянин України, залишилась у пункті перетину кордону у Корчовій", - розповіла речниця Палати податкової адміністрації в Ряшеві Едіта Хабовська

Подальше розслідування у цій справі вестиме поліція.

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Автор: 

алкоголь (1242) затримання (4339) прикордонники (1097) Польща (8496) водії (428)


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Топ коментарі
+4
То есть, нашу границу он прошел нормально?
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10.06.2020 00:54
+3
приз дарвина шофёру, он честно заслужил.
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10.06.2020 00:39
+2
Вот что у таких людей в голове?
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10.06.2020 00:35
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Вот что у таких людей в голове?
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10.06.2020 00:35 Відповісти
А у таких две жопы только. Одна внизу, другая вверху. Можно менятся---но на руках тогда долго не постоишь.
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10.06.2020 00:40 Відповісти
Ну оно тупое , и это понятно . Вы лучше скажите , что в головах наших пограничников , таможенников ?
Ведь перед прохождением польских , оно проходило наших .
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10.06.2020 06:58 Відповісти
Скорее всего в колейке на нетралке накидался. Бухло в дютифри. Наверняка думал границу проскочит и на паузу отсыпаться. Вчера через Ужгород на Высшее Немецкое ехал, с коллегами общался, дохера кто с перегаром.
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10.06.2020 09:39 Відповісти
Как вариант возможно. Но жрать алкашку в такую жару , да на границе , это мрак .
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10.06.2020 10:07 Відповісти
Алкоголь.
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10.06.2020 08:00 Відповісти
приз дарвина шофёру, он честно заслужил.
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10.06.2020 00:39 Відповісти
Идиот ,ну и пусть козлу достанется как положено у нас бы на "лапу" и прошло
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10.06.2020 00:49 Відповісти
То есть, нашу границу он прошел нормально?
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10.06.2020 00:54 Відповісти
У меня тот же вопрос )
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10.06.2020 06:59 Відповісти
думаю нажрался на радостях что нашу прошел, купил в дьютике бутылочку и приговорил))
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10.06.2020 13:18 Відповісти
 
 