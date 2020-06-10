Польські прикордонники затримали п'яного водія вантажівки з України
У пункті перетину польсько-українського кордону Корчова прикордонники затримали водія вантажівки у нетверезому стані, який їхав з України до Польщі.
Під час контролю працівники прикордонної служби звернули увагу на нетипову поведінку чоловіка і сильний запах алкоголю, що виходив з кабіни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Прикордонник засумнівався у тверезості водія. На місце було викликано поліцейський патруль з Радимна. Результати аналізу з алкомату 52-літнього водія показали майже 2 проміле алкоголю у повітрі, що видихається. Вантажівка, якою керував громадянин України, залишилась у пункті перетину кордону у Корчовій", - розповіла речниця Палати податкової адміністрації в Ряшеві Едіта Хабовська
Подальше розслідування у цій справі вестиме поліція.
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