В Латвии будут бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих
Правительство Латвии сообщило, что со среды, 10 июня, все жители страны смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус нового типа COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Вплоть до 30 июня бесплатный тест на коронавирус смогут сдать все желающие - даже люди без симптомов.
Если у человека нет симптомов заболевания, то он может самостоятельно прибыть в больницу для сдачи теста. В случае плохого самочувствия для проведения теста необходимо связаться с семейным врачом.
Расширение тестирования связано с отменой чрезвычайной ситуации 9 июня. Тестирование должно позволить вовремя выявить вспышку заболевания.
Для того, чтобы пройти бесплатный тест на коронавирус, необходимо заранее записать на анализ.
С начала эпидемии коронавирусом нового типа COVID-19 в Латвии заразились 1089 человек, 26 умерли.
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вот это по-европейски, цивилизованно и показательно... забота о людях со стороны государства...
а жлобье - только (дамы, пардон!)(с разными ударениями) - ***** (тявкает) и ***** (тыбзит)