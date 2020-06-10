В Латвии будут бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих

Правительство Латвии сообщило, что со среды, 10 июня, все жители страны смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус нового типа COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Вплоть до 30 июня бесплатный тест на коронавирус смогут сдать все желающие - даже люди без симптомов.

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Если у человека нет симптомов заболевания, то он может самостоятельно прибыть в больницу для сдачи теста. В случае плохого самочувствия для проведения теста необходимо связаться с семейным врачом.

Расширение тестирования связано с отменой чрезвычайной ситуации 9 июня. Тестирование должно позволить вовремя выявить вспышку заболевания.

Для того, чтобы пройти бесплатный тест на коронавирус, необходимо заранее записать на анализ.

С начала эпидемии коронавирусом нового типа COVID-19 в Латвии заразились 1089 человек, 26 умерли.