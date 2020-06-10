УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7988 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
954 4

У Латвії безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 всіх охочих

У Латвії безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 всіх охочих

Уряд Латвії повідомив, що з середи, 10 червня, всі жителі країни зможуть безкоштовно пройти тестування на коронавірус нового типу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Аж до 30 червня безкоштовний тест на коронавірус зможуть здати всі охочі - навіть люди без симптомів.

Якщо у людини немає симптомів захворювання, то вона може самостійно прибути в лікарню для здавання тесту. У разі поганого самопочуття для проведення тесту необхідно зв'язатися з сімейним лікарем.

Розширення тестування пов'язано зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня. Тестування має дозволити вчасно виявити спалах захворювання.

Для того, щоб пройти безкоштовний тест на коронавірус, необхідно заздалегідь записатися на аналіз.

Також читайте: COVID-19: у Бразилії встановлено черговий "рекорд" щодо кількості заражень за добу - 31 тис. осіб. Загалом у світі 7,3 млн інфікованих і 417,7 тис. жертв

З початку епідемії коронавірусу нового типу COVID-19 в Латвії заразилися 1089 осіб, 26 померли.

Автор: 

карантин (18172) Латвія (1347) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а нас бубочка хотів захворіти сам, не дали ..
показати весь коментар
10.06.2020 08:46 Відповісти
Куда уже больше. Он итак хворый а всю ватную голову 😉😉😉
показати весь коментар
10.06.2020 09:00 Відповісти
В Латвии будут бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих - Цензор.НЕТ 8263
В Латвии будут бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих - Цензор.НЕТ 4499
показати весь коментар
10.06.2020 08:48 Відповісти
вооооот!
вот это по-европейски, цивилизованно и показательно... забота о людях со стороны государства...
а жлобье - только (дамы, пардон!)(с разными ударениями) - ***** (тявкает) и ***** (тыбзит)
показати весь коментар
10.06.2020 09:18 Відповісти
 
 