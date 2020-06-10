У Латвії безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 всіх охочих

Уряд Латвії повідомив, що з середи, 10 червня, всі жителі країни зможуть безкоштовно пройти тестування на коронавірус нового типу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Аж до 30 червня безкоштовний тест на коронавірус зможуть здати всі охочі - навіть люди без симптомів.

Якщо у людини немає симптомів захворювання, то вона може самостійно прибути в лікарню для здавання тесту. У разі поганого самопочуття для проведення тесту необхідно зв'язатися з сімейним лікарем.

Розширення тестування пов'язано зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня. Тестування має дозволити вчасно виявити спалах захворювання.

Для того, щоб пройти безкоштовний тест на коронавірус, необхідно заздалегідь записатися на аналіз.

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З початку епідемії коронавірусу нового типу COVID-19 в Латвії заразилися 1089 осіб, 26 померли.