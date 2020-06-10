Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину, - Рашкован
Первый транш Международного валютного фонда в $2,1 млрд уже направлен в Украину.
Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.
"Первый транш в $2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - написал он в соцсети Facebook в среду.
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+6 Oljik
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+5 Йцу Кенг #461207
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+2 My Com
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если его сразу же нужно отправлять обратно в МВФ.
Сделали бы взаимозачёт по безналу и дело с концом.
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
Уже его даже распилили.