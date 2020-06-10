Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину, - Рашкован

Первый транш Международного валютного фонда в $2,1 млрд уже направлен в Украину.

Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Первый транш в $2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - написал он в соцсети Facebook в среду.

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