РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8486 посетителей онлайн
Новости
1 855 24

Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину, - Рашкован

Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину, - Рашкован

Первый транш Международного валютного фонда в $2,1 млрд уже направлен в Украину.

Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Первый транш в $2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - написал он в соцсети Facebook в среду.

Читайте также: Утверждение программы с МВФ позволит Украине получить дополнительно почти $3 млрд от ЕС и Всемирного банка, - Минфин

Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину, - Рашкован 01
Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину, - Рашкован 02

МВФ (3334) транш (279) Рашкован Владислав (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Как погода в Самарє?
показать весь комментарий
10.06.2020 10:15
+5
губу не раскатывайте - там уже все поделено......
показать весь комментарий
10.06.2020 10:10
+2
Какой смысл отправлять транш в Украину,
если его сразу же нужно отправлять обратно в МВФ.
Сделали бы взаимозачёт по безналу и дело с концом.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
губу не раскатывайте - там уже все поделено......
показать весь комментарий
10.06.2020 10:10 Ответить
Первый транш направлен в Украину "Новой почтой" ? Скоро увидим как Коля Котлета будет ящики с баблом носит в ОПУ
показать весь комментарий
10.06.2020 10:13 Ответить
Совершенно в дырочку.По закону демократии 73%-а "зескота" уж как-нибуть 8%-ые рыла "свыноты" окольцуют.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:14 Ответить
Как погода в Самарє?
показать весь комментарий
10.06.2020 10:15 Ответить
Кто зеркало дал,сруссель ольгинский?На "свыноскот" в Украине хоть и не обижаются,зато окольцовывают ржавой проволкой в рыло.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:29 Ответить
Зміни стілець.
Перший транш МВФ у $2,1 млрд уже направлено в Україну, - Рашкован - Цензор.НЕТ 3110
показать весь комментарий
10.06.2020 10:33 Ответить
Пропердив?Штани покажи.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:48 Ответить
Шустро работают, а Шмыгаль ожидал получение до конца июня.))
показать весь комментарий
10.06.2020 10:14 Ответить
Какой смысл отправлять транш в Украину,
если его сразу же нужно отправлять обратно в МВФ.
Сделали бы взаимозачёт по безналу и дело с концом.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:15 Ответить
банкам надо заработать на услугах перечисления денег
показать весь комментарий
10.06.2020 10:26 Ответить
Таааааак... Шмигаль вже носом шмигає...
показать весь комментарий
10.06.2020 10:16 Ответить
Как рады.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:18 Ответить
Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину, - Рашкован - Цензор.НЕТ 4304 Ну шо, збеньки, прямо, як в кіно?
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
показать весь комментарий
10.06.2020 10:19 Ответить
Видно порохнявых иждевенцев порадовала эта новость как там Свыночолый говорил Байдену," МВФ просило вдуть украинцев тока в дупу, а я еще и апассал"...
показать весь комментарий
10.06.2020 10:34 Ответить
та слышали уже. Шмыга сказал, что до конца месяца должны дойти.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:21 Ответить
Порадуемся за Ахметова. Большая половина транша уже давно ему предназначенная за долги по *зеленымтарифам*. Остальное братьям Суркисам за долги Приватбанка. А вы холопы арбайтен дальше за проценты по етому кредиту.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:48 Ответить
А при Порошенко такого не було-он сразу с 8-м до 28-м грн/дол сеганул.Вот ето "покращення".
показать весь комментарий
10.06.2020 10:50 Ответить
Как так, только Ляксеичь мог клянчить у святого МВФа! А порошки?
показать весь комментарий
10.06.2020 10:51 Ответить
Шо?Он сам святой свин-76-ть компаний в Украине и 28-м за бугром.Если конфисковать-спокойно МВФ можна кредитовать.
показать весь комментарий
10.06.2020 11:05 Ответить
Не прости направлен!
Уже его даже распилили.
показать весь комментарий
10.06.2020 11:29 Ответить
 
 