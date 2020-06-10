УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7810 відвідувачів онлайн
Новини
1 855 24

Перший транш МВФ у $2,1 млрд уже направлено в Україну, - Рашкован

Перший транш МВФ у $2,1 млрд уже направлено в Україну, - Рашкован

Перший транш Міжнародного валютного фонду у $2,1 млрд уже направлено в Україну.

Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"Перший транш у $2,1 млрд уже направлено в Україну - буде на рахунках уряду з урахуванням часової різниці і швидкості проходження коштів у міжнародних платіжних системах", - написав він у соцмережі Facebook у середу.

Також читайте: Затвердження програми з МВФ дозволить Україні отримати додатково майже $3 млрд від ЄС і Світового банку, - Мінфін

Перший транш МВФ у $2,1 млрд уже направлено в Україну, - Рашкован 01
Перший транш МВФ у $2,1 млрд уже направлено в Україну, - Рашкован 02

Автор: 

МВФ (3069) транш (467) Рашкован Владислав (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Как погода в Самарє?
показати весь коментар
10.06.2020 10:15
+5
губу не раскатывайте - там уже все поделено......
показати весь коментар
10.06.2020 10:10
+2
Какой смысл отправлять транш в Украину,
если его сразу же нужно отправлять обратно в МВФ.
Сделали бы взаимозачёт по безналу и дело с концом.
показати весь коментар
10.06.2020 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
губу не раскатывайте - там уже все поделено......
показати весь коментар
10.06.2020 10:10 Відповісти
Первый транш направлен в Украину "Новой почтой" ? Скоро увидим как Коля Котлета будет ящики с баблом носит в ОПУ
показати весь коментар
10.06.2020 10:13 Відповісти
Совершенно в дырочку.По закону демократии 73%-а "зескота" уж как-нибуть 8%-ые рыла "свыноты" окольцуют.
показати весь коментар
10.06.2020 10:14 Відповісти
Как погода в Самарє?
показати весь коментар
10.06.2020 10:15 Відповісти
Кто зеркало дал,сруссель ольгинский?На "свыноскот" в Украине хоть и не обижаются,зато окольцовывают ржавой проволкой в рыло.
показати весь коментар
10.06.2020 10:29 Відповісти
Зміни стілець.
Перший транш МВФ у $2,1 млрд уже направлено в Україну, - Рашкован - Цензор.НЕТ 3110
показати весь коментар
10.06.2020 10:33 Відповісти
Пропердив?Штани покажи.
показати весь коментар
10.06.2020 10:48 Відповісти
Шустро работают, а Шмыгаль ожидал получение до конца июня.))
показати весь коментар
10.06.2020 10:14 Відповісти
Какой смысл отправлять транш в Украину,
если его сразу же нужно отправлять обратно в МВФ.
Сделали бы взаимозачёт по безналу и дело с концом.
показати весь коментар
10.06.2020 10:15 Відповісти
банкам надо заработать на услугах перечисления денег
показати весь коментар
10.06.2020 10:26 Відповісти
Таааааак... Шмигаль вже носом шмигає...
показати весь коментар
10.06.2020 10:16 Відповісти
Как рады.
показати весь коментар
10.06.2020 10:18 Відповісти
Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину, - Рашкован - Цензор.НЕТ 4304 Ну шо, збеньки, прямо, як в кіно?
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
показати весь коментар
10.06.2020 10:19 Відповісти
Видно порохнявых иждевенцев порадовала эта новость как там Свыночолый говорил Байдену," МВФ просило вдуть украинцев тока в дупу, а я еще и апассал"...
показати весь коментар
10.06.2020 10:34 Відповісти
та слышали уже. Шмыга сказал, что до конца месяца должны дойти.
показати весь коментар
10.06.2020 10:21 Відповісти
Порадуемся за Ахметова. Большая половина транша уже давно ему предназначенная за долги по *зеленымтарифам*. Остальное братьям Суркисам за долги Приватбанка. А вы холопы арбайтен дальше за проценты по етому кредиту.
показати весь коментар
10.06.2020 10:48 Відповісти
А при Порошенко такого не було-он сразу с 8-м до 28-м грн/дол сеганул.Вот ето "покращення".
показати весь коментар
10.06.2020 10:50 Відповісти
Как так, только Ляксеичь мог клянчить у святого МВФа! А порошки?
показати весь коментар
10.06.2020 10:51 Відповісти
Шо?Он сам святой свин-76-ть компаний в Украине и 28-м за бугром.Если конфисковать-спокойно МВФ можна кредитовать.
показати весь коментар
10.06.2020 11:05 Відповісти
Не прости направлен!
Уже его даже распилили.
показати весь коментар
10.06.2020 11:29 Відповісти
 
 