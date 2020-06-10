Перший транш МВФ у $2,1 млрд уже направлено в Україну, - Рашкован
Перший транш Міжнародного валютного фонду у $2,1 млрд уже направлено в Україну.
Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.
"Перший транш у $2,1 млрд уже направлено в Україну - буде на рахунках уряду з урахуванням часової різниці і швидкості проходження коштів у міжнародних платіжних системах", - написав він у соцмережі Facebook у середу.
Топ коментарі
+6 Oljik
показати весь коментар10.06.2020 10:15
+5 Йцу Кенг #461207
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+2 My Com
показати весь коментар10.06.2020 10:15
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если его сразу же нужно отправлять обратно в МВФ.
Сделали бы взаимозачёт по безналу и дело с концом.
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
Уже его даже распилили.