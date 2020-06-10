Перший транш МВФ у $2,1 млрд уже направлено в Україну, - Рашкован

Перший транш Міжнародного валютного фонду у $2,1 млрд уже направлено в Україну.

Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"Перший транш у $2,1 млрд уже направлено в Україну - буде на рахунках уряду з урахуванням часової різниці і швидкості проходження коштів у міжнародних платіжних системах", - написав він у соцмережі Facebook у середу.

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