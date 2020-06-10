Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российскому народу будет стыдно за Крым.
Об этом он заявил "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Самое главное основание - правда. Это есть в истории разных стран... Там, где правда, всегда возвращается", - сказал Зеленский.
При этом Президент Украины убежден, что это обязательно произойдет.
"Стыдно будет российскому народу через несколько лет о том, что получилось. К сожалению, именно так. Без возврата Крыму не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами, будущими поколениями. Это невозможно. Поскольку мы соседи, мы "живем в этой квартире", и никто переселяться не будет",
- заявил Зеленский.
Единственный вопрос, ответа на который сам Зеленский не знает - сколько нужно лет, чтобы вернуть те отношения, которые были между украинским и российским народами.
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Хвалю! Наконец произнесено вслух "Без возврата Крыму не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами, будущими поколениями."
Я бы ещё уточнил - после возврата должно пройти лет сто-двести!
Ось ти гнида що надумав! Яке нах.р єднання? Пішов нах.р із своїми кацапами, малорос довбаний.
"нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами" - В. Зеленський
Ну що, 73% зробили разом? Довб.би тупі...
Росіяникацапи і сором речі несумісні.
А за вибір президентом Зе соромно уже багатьом його адептам.
А то ж дурний!