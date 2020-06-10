Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российскому народу будет стыдно за Крым.

Об этом он заявил "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Самое главное основание - правда. Это есть в истории разных стран... Там, где правда, всегда возвращается", - сказал Зеленский.

При этом Президент Украины убежден, что это обязательно произойдет.

"Стыдно будет российскому народу через несколько лет о том, что получилось. К сожалению, именно так. Без возврата Крыму не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами, будущими поколениями. Это невозможно. Поскольку мы соседи, мы "живем в этой квартире", и никто переселяться не будет",

- заявил Зеленский.

Читайте также: Зеленский о кредите МВФ: Украина получит от МВФ на $ 200 млн больше, чем планировалось, Фонд является надежным партнером

Единственный вопрос, ответа на который сам Зеленский не знает - сколько нужно лет, чтобы вернуть те отношения, которые были между украинским и российским народами.