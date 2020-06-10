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Новости Оккупация Крыма
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Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский

Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российскому народу будет стыдно за Крым.

Об этом он заявил "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Самое главное основание - правда. Это есть в истории разных стран... Там, где правда, всегда возвращается", - сказал Зеленский.

При этом Президент Украины убежден, что это обязательно произойдет.

"Стыдно будет российскому народу через несколько лет о том, что получилось. К сожалению, именно так. Без возврата Крыму не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами, будущими поколениями. Это невозможно. Поскольку мы соседи, мы "живем в этой квартире", и никто переселяться не будет",
- заявил Зеленский.

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Единственный вопрос, ответа на который сам Зеленский не знает - сколько нужно лет, чтобы вернуть те отношения, которые были между украинским и российским народами.

Зеленский Владимир (20336) Крым (26377)


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Топ комментарии
+73
Это я так понимаю и есть план возврата ждем пока кацапам стыдно станет?
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10.06.2020 10:33
+48
Яке ж воно недолуге...
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10.06.2020 10:33
+38
Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1385. .
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10.06.2020 10:40
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Да, выбрали себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2020 11:57 Ответить
Голова клована это одна сплошная вава
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10.06.2020 12:01 Ответить
він уркаїнське ***** - мій посил до зе ***** - збирай воєнних генералів сук плануй тактику і стратегію кінчай війну бо ти будеш урк *****м в очах народу. піццу воно жре в каменці подільському. вова ти *****м став. дивись свій фільм і вчися бо ти недолуге недовчене гімно якого вигнали з юрфаку. тобі ***** аваков і коломия не поможе коли майдан знов буде. а майдан **** буде. готуйся. це моє послання. послання шизіку 1 50 в галстуку. і жінка твоя шлюха, щоб ти знав.
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10.06.2020 12:21 Ответить
ОЙ,балбес !!!!!!
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10.06.2020 12:48 Ответить
Окупантам соромно? Соромно, що наш головнокомандувач дає такі характеристики ворогу
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10.06.2020 12:01 Ответить
СТЫД НЕ ДЫМ, ГЛАЗА НЕ ВЫЕСТ! - русская поговорка.
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10.06.2020 12:02 Ответить
О, прогрессс! Замість «комусь буде соромно» видавив заборонене слово. Який у нас п герой…
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10.06.2020 12:07 Ответить
Человек без стыда и совести говорит о кацапском стыде.
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10.06.2020 12:11 Ответить
Психічний розвиток Зеленського відповідає підлітковому вікові.
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10.06.2020 12:24 Ответить
придурок....
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10.06.2020 12:28 Ответить
Трохи слухав його інтервью... більше схожий на наркомана з антимайдану, чим на політика і президента.... Він реально під чимось перебуває...
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10.06.2020 12:34 Ответить
Стыдно будет российскому народу ? "Наивно, это и НЕ смешно... Народа нет, есть убогое во всех смыслах население... Когда этому населению было стыдно за содеянное в революции, начиная с 1905 года, в гражданскую войну, позже при "построении социализма" - депортации, коллективизации - индустриализиции, голодомор, непрекращающейся "братской помощи" населению соседних стран, и далеким "в борьбе за мир и социализм"... Население поделенное на лагерное начальство и сидельцев "лагеря социализма" привычное к перемене мест: из лагерного начальства и обслуги лагерной в любой момент можно стать узником, и наоборот, хотя в редких случаях. А тех, кому стыдно очень мало... И может статься, что их скоро посадят... с помощью тех, наш Президент наивно ожидает стыда и покаяния.
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10.06.2020 12:38 Ответить
какой же он идитиона!чем скорей погоним эту мразь зеленую на ростов.тем лучше
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10.06.2020 12:43 Ответить
стыдно КОМУ? мокшанам?? так они ГОРДЯТСЯ тем что ху..ло Крым уворовал...им стыдно не будет никогда. Наоборот, они будут как и сейчас "не понимать" почему на них санкции и почему украинцы с ними не дружат....И только дегенерат может этого не понимать
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10.06.2020 12:49 Ответить
Соромно нам за такого президента.
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10.06.2020 16:40 Ответить
дурень думкою багатіє
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10.06.2020 12:52 Ответить
вместо тысячи слов
https://www.youtube.com/watch?v=-mKk56ddabo
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10.06.2020 12:53 Ответить
Їм м'яко кажучи начхати на совість і на Крим. Вони вже пакт з Гітлером рекламують як велику перемогу дипломатії. Вони звинувачують Польщу, що мовляв поляки розв'язали війну. Вони вже заперечують, що був спільний парад в Бресті Гудеріана і Кривошеїна. Дивує, що зелений дурачок ще не зрозумів з ким має справу
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10.06.2020 12:56 Ответить
Їм соромно не буде, бо сорому в них не має. А от боляче було в ще буде... Вже не один зашкварений українською армією. Ще буде і голодної... Росія вже почала більше голодувати.
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10.06.2020 13:02 Ответить
А вот молодец Зеля!
Хвалю! Наконец произнесено вслух "Без возврата Крыму не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами, будущими поколениями."
Я бы ещё уточнил - после возврата должно пройти лет сто-двести!
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10.06.2020 13:04 Ответить
Ударим стыдом по оккупанту.
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10.06.2020 13:06 Ответить
Без возврата Крыму не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами...

Ось ти гнида що надумав! Яке нах.р єднання? Пішов нах.р із своїми кацапами, малорос довбаний.
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10.06.2020 13:11 Ответить
"Прощай немытая Россия" - П.Порошенко
"нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами" - В. Зеленський

Ну що, 73% зробили разом? Довб.би тупі...
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10.06.2020 13:12 Ответить
Стыдно им не будет никогда. Президент очень плохо знает россиян и политику раши.
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10.06.2020 13:20 Ответить
Росіяни кацапи і сором речі несумісні.
А за вибір президентом Зе соромно уже багатьом його адептам.
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10.06.2020 13:25 Ответить
Ага, прям покраснеют от стыда! Потом поймут всю глубину своей неправоты и вернут крым.
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10.06.2020 13:27 Ответить
боже!! какой же он наивный или большой и наглый врун!!
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10.06.2020 13:31 Ответить
Якби наївний, то ще пів-біди.
А то ж дурний!
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10.06.2020 14:50 Ответить
"Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский" - Враг Украины не "считает", а глумливо вешает лапшу лопоухим на уши.
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10.06.2020 15:46 Ответить
Росіянам буде соромно за Крим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5688Соромно як цьому нахабі?
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10.06.2020 16:39 Ответить
А что Зе сделал за год что бы вернуть Крым, а ничего, тупо ноль.
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10.06.2020 19:15 Ответить
У тих же москалів є гарне прислів'я: мертвые сраму не имут.
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10.06.2020 21:46 Ответить
Всё верно сказал.
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11.06.2020 07:40 Ответить
Який там мир,яке "общєніє" із кацапами після стількох смертей наших хлопців і дівчат-військовослужбовців і просто мирних жителів України.Допоки існує вонюча параша-доти у нас,українців, є смертельний ворог.І ніякі вибачення і"сором" за скоєне не знімуть із них падлюк козломордських гріха вбивства!
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12.10.2020 21:39 Ответить
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