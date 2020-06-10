Росіянам буде соромно за Крим, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російському народу буде соромно за Крим.

Про це він заявив "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Найголовніша підстава - правда. Це є в історії різних країн ... Там, де правда, завжди повертається", - сказав Зеленський.

При цьому Президент України переконаний, що це обов'язково станеться.

"Соромно буде російському народу через кілька років щодо того, що вийшло. На жаль, саме так. Без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто, дружнього спілкуватися між українським і російським народами, майбутніми поколіннями. Це неможливо. Оскільки ми сусіди, ми "живемо в цій квартирі", і ніхто переселятися не буде", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поновлення поставок води в окупований Крим може бути приводом для розширення агресії РФ, - Чубаров

Єдине питання, відповіді на яке сам Зеленський не знає - скільки потрібно років, щоб повернути ті відносини, які були між українським і російським народами.