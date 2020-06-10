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Новини Окупація Криму
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Росіянам буде соромно за Крим, - Зеленський

Росіянам буде соромно за Крим, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російському народу буде соромно за Крим.

Про це він заявив "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Найголовніша підстава - правда. Це є в історії різних країн ... Там, де правда, завжди повертається", - сказав Зеленський.

При цьому Президент України переконаний, що це обов'язково станеться.

"Соромно буде російському народу через кілька років щодо того, що вийшло. На жаль, саме так. Без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто, дружнього спілкуватися між українським і російським народами, майбутніми поколіннями. Це неможливо. Оскільки ми сусіди, ми "живемо в цій квартирі", і ніхто переселятися не буде", - заявив Зеленський.

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Єдине питання, відповіді на яке сам Зеленський не знає - скільки потрібно років, щоб повернути ті відносини, які були між українським і російським народами.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Крим (14139)


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Топ коментарі
+73
Это я так понимаю и есть план возврата ждем пока кацапам стыдно станет?
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10.06.2020 10:33
+48
Яке ж воно недолуге...
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10.06.2020 10:33
+38
Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1385. .
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10.06.2020 10:40
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Да, выбрали себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2020 11:57 Відповісти
Голова клована это одна сплошная вава
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10.06.2020 12:01 Відповісти
він уркаїнське ***** - мій посил до зе ***** - збирай воєнних генералів сук плануй тактику і стратегію кінчай війну бо ти будеш урк *****м в очах народу. піццу воно жре в каменці подільському. вова ти *****м став. дивись свій фільм і вчися бо ти недолуге недовчене гімно якого вигнали з юрфаку. тобі ***** аваков і коломия не поможе коли майдан знов буде. а майдан **** буде. готуйся. це моє послання. послання шизіку 1 50 в галстуку. і жінка твоя шлюха, щоб ти знав.
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10.06.2020 12:21 Відповісти
ОЙ,балбес !!!!!!
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10.06.2020 12:48 Відповісти
Окупантам соромно? Соромно, що наш головнокомандувач дає такі характеристики ворогу
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10.06.2020 12:01 Відповісти
СТЫД НЕ ДЫМ, ГЛАЗА НЕ ВЫЕСТ! - русская поговорка.
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10.06.2020 12:02 Відповісти
О, прогрессс! Замість «комусь буде соромно» видавив заборонене слово. Який у нас п герой…
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10.06.2020 12:07 Відповісти
Человек без стыда и совести говорит о кацапском стыде.
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10.06.2020 12:11 Відповісти
Психічний розвиток Зеленського відповідає підлітковому вікові.
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10.06.2020 12:24 Відповісти
придурок....
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10.06.2020 12:28 Відповісти
Трохи слухав його інтервью... більше схожий на наркомана з антимайдану, чим на політика і президента.... Він реально під чимось перебуває...
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10.06.2020 12:34 Відповісти
Стыдно будет российскому народу ? "Наивно, это и НЕ смешно... Народа нет, есть убогое во всех смыслах население... Когда этому населению было стыдно за содеянное в революции, начиная с 1905 года, в гражданскую войну, позже при "построении социализма" - депортации, коллективизации - индустриализиции, голодомор, непрекращающейся "братской помощи" населению соседних стран, и далеким "в борьбе за мир и социализм"... Население поделенное на лагерное начальство и сидельцев "лагеря социализма" привычное к перемене мест: из лагерного начальства и обслуги лагерной в любой момент можно стать узником, и наоборот, хотя в редких случаях. А тех, кому стыдно очень мало... И может статься, что их скоро посадят... с помощью тех, наш Президент наивно ожидает стыда и покаяния.
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10.06.2020 12:38 Відповісти
какой же он идитиона!чем скорей погоним эту мразь зеленую на ростов.тем лучше
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10.06.2020 12:43 Відповісти
стыдно КОМУ? мокшанам?? так они ГОРДЯТСЯ тем что ху..ло Крым уворовал...им стыдно не будет никогда. Наоборот, они будут как и сейчас "не понимать" почему на них санкции и почему украинцы с ними не дружат....И только дегенерат может этого не понимать
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10.06.2020 12:49 Відповісти
Соромно нам за такого президента.
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10.06.2020 16:40 Відповісти
дурень думкою багатіє
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10.06.2020 12:52 Відповісти
вместо тысячи слов
https://www.youtube.com/watch?v=-mKk56ddabo
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10.06.2020 12:53 Відповісти
Їм м'яко кажучи начхати на совість і на Крим. Вони вже пакт з Гітлером рекламують як велику перемогу дипломатії. Вони звинувачують Польщу, що мовляв поляки розв'язали війну. Вони вже заперечують, що був спільний парад в Бресті Гудеріана і Кривошеїна. Дивує, що зелений дурачок ще не зрозумів з ким має справу
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10.06.2020 12:56 Відповісти
Їм соромно не буде, бо сорому в них не має. А от боляче було в ще буде... Вже не один зашкварений українською армією. Ще буде і голодної... Росія вже почала більше голодувати.
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10.06.2020 13:02 Відповісти
А вот молодец Зеля!
Хвалю! Наконец произнесено вслух "Без возврата Крыму не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами, будущими поколениями."
Я бы ещё уточнил - после возврата должно пройти лет сто-двести!
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10.06.2020 13:04 Відповісти
Ударим стыдом по оккупанту.
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10.06.2020 13:06 Відповісти
Без возврата Крыму не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами...

Ось ти гнида що надумав! Яке нах.р єднання? Пішов нах.р із своїми кацапами, малорос довбаний.
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10.06.2020 13:11 Відповісти
"Прощай немытая Россия" - П.Порошенко
"нормально, откровенно, дружественного общаться между украинским и российским народами" - В. Зеленський

Ну що, 73% зробили разом? Довб.би тупі...
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10.06.2020 13:12 Відповісти
Стыдно им не будет никогда. Президент очень плохо знает россиян и политику раши.
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10.06.2020 13:20 Відповісти
Росіяни кацапи і сором речі несумісні.
А за вибір президентом Зе соромно уже багатьом його адептам.
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10.06.2020 13:25 Відповісти
Ага, прям покраснеют от стыда! Потом поймут всю глубину своей неправоты и вернут крым.
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10.06.2020 13:27 Відповісти
боже!! какой же он наивный или большой и наглый врун!!
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10.06.2020 13:31 Відповісти
Якби наївний, то ще пів-біди.
А то ж дурний!
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10.06.2020 14:50 Відповісти
"Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский" - Враг Украины не "считает", а глумливо вешает лапшу лопоухим на уши.
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10.06.2020 15:46 Відповісти
Росіянам буде соромно за Крим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5688Соромно як цьому нахабі?
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10.06.2020 16:39 Відповісти
А что Зе сделал за год что бы вернуть Крым, а ничего, тупо ноль.
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10.06.2020 19:15 Відповісти
У тих же москалів є гарне прислів'я: мертвые сраму не имут.
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10.06.2020 21:46 Відповісти
Всё верно сказал.
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11.06.2020 07:40 Відповісти
Який там мир,яке "общєніє" із кацапами після стількох смертей наших хлопців і дівчат-військовослужбовців і просто мирних жителів України.Допоки існує вонюча параша-доти у нас,українців, є смертельний ворог.І ніякі вибачення і"сором" за скоєне не знімуть із них падлюк козломордських гріха вбивства!
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12.10.2020 21:39 Відповісти
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