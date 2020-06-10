Послы G7 приветствовали утверждение МВФ программы Stand-by для Украины

Послы стран "Большой семерки" поздравили Украину с утверждением Международным валютным фондом 18-месячной программы stand by.

Об этом говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 поздравляют Украину с утверждением со стороны МВФ программы stand by (SBA), которая укрепит экономическую стабильность Украины. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с украинским правительством в проведении реформ для стимулирования экономического роста и поощрения увеличения инвестиций", - говорится в сообщении.

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