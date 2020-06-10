Посли G7 привітали затвердження МВФ програми Stand-by для України
Посли країн "Великої сімки" привітали Україну із затвердженням Міжнародним валютним фондом 18-місячної програми Stand-by.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Посли країн G7 вітають Україну із затвердженням з боку МВФ програми Stand-by (SBA), яка зміцнить економічну стабільність України. Ми сподіваємося на продовження співпраці з українським урядом у проведенні реформ для стимулювання економічного зростання і заохочення збільшення інвестицій", - йдеться в повідомленні.
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Зэлэный_Змий
показати весь коментар10.06.2020 11:48 Відповісти Мені подобається 0
Ozirius Shewu
показати весь коментар10.06.2020 13:16 Відповісти Мені подобається 0
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