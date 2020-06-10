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Посли G7 привітали затвердження МВФ програми Stand-by для України

Посли G7 привітали затвердження МВФ програми Stand-by для України

Посли країн "Великої сімки" привітали Україну із затвердженням Міжнародним валютним фондом 18-місячної програми Stand-by.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 вітають Україну із затвердженням з боку МВФ програми Stand-by (SBA), яка зміцнить економічну стабільність України. Ми сподіваємося на продовження співпраці з українським урядом у проведенні реформ для стимулювання економічного зростання і заохочення збільшення інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Затвердження програми з МВФ дозволить Україні отримати додатково майже $3 млрд від ЄС і Світового банку, - Мінфін

Автор: 

G-7 G7 (1033) МВФ (3069)


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Ну чё, Зелебобики? Прогнулся Бубочка под МВФ? Нагрёб кредитов "каторые нашым детям отдавать!"?
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10.06.2020 11:48 Відповісти
Колонізатори аплодують економічному вбивці. Як це мило.
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10.06.2020 13:16 Відповісти
 
 