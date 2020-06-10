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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи

COVID-19 является

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи назвал пандемию коронавируса одним из "худших кошмаров" в мировой истории и предупредил, что вспышка еще далеко не закончилась.

Фаучи, который был членом рабочей группы по пандемии коронавируса Белого дома выступил с таким заявлением во время онлайн-конференции 9 июня. Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, COVID-19, респираторная болезнь, вызванная коронавирусом, которая имеет такую ​​передаваемость и летальность, что оказалась его "худшим кошмаром".

Фаучи добавил, что хотя и знал о вероятности возникновения такой вспышки, как нынешняя пандемия, скорость распространения болезни его удивила.

"На это ушло около месяца", - сказал он, в то время, как у многих легко распространяемых болезней это занимает от шести месяцев до года. Причины, по которым коронавирус быстро распространяется, - его заразность и путешествия зараженных людей.

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Количество умерших от коронавируса в мире превышает 411 000, всего выявлено более 7,2 миллиона случаев болезни.

карантин (16729) США (26611) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 588
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10.06.2020 11:19
+5
Лол а не лікар, він Дідовика не читав.
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10.06.2020 11:20
+5
Этот фаучи уже смешан с дерьмом всеми вирусологами тех же штатов его ждет суд. Отступать ему не куда. 80% бессимпотомные зараженые а это колективный имунитет в любом случае. Одни сводки похожие на утрение молитвы. Вот все ваши доказательства шарлатаны
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10.06.2020 11:43
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COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 588
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10.06.2020 11:19 Ответить
Лол а не лікар, він Дідовика не читав.
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10.06.2020 11:20 Ответить
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10.06.2020 11:22 Ответить
ему некогда. фонд билли и мелинды за так гранты не даёт. отрабатывать надо.
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10.06.2020 12:09 Ответить
Это еще не худший кошмар по сравнению с пандемиями прошлых столетий.Удивляет тот факт, что на улице 21 век, а страны оказались беззащитными перед вирусом, как и в прошлых столетиях.
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10.06.2020 11:22 Ответить
смотрел фото времен испанки -
те же тряпочки на ротик и все, больше НИКАКОГО ЛЕЧЕНИЯ !

не вірте Клоунам !
бережіть себе !
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10.06.2020 11:34 Ответить
от чего беречь-то?
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10.06.2020 12:12 Ответить
От клоунов.
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10.06.2020 15:06 Ответить
COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 5516
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10.06.2020 11:24 Ответить
Нужно только поменять местами. На первом месте ПУТЕШЕСТВИЯ а на втором ЗАРАЗНОСТЬ.. Движуха большая.. вот зараза быстро и разносится. ( где ее меньше там и показатели значительно лучше)
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10.06.2020 11:29 Ответить
Ну-ну...
Это ещё НЕ худший.
Стоит только вспомнить эпидемию "Испанки" в начале 20 века.
Сколько тогда померло людей?
По разным подсчетам, за год, от 15 до 200 миллионов.
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10.06.2020 11:30 Ответить
Ну дык наука и медицина не стоит на месте. Поэтому тут сложно сравнивать.
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10.06.2020 13:23 Ответить
и транспорт тоже "не стоит на месте" - распространение вируса намного стремительнее.
а на разработку вакцины все равно тратят не меньше года.
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10.06.2020 14:18 Ответить
А прикинь, если бы испанка вспыхнула на 100 лет позже... Это вообще был бы пздц фантастического масштаба... Наверное за нынешние полгода погибло бы около миллиарда человек.
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01.07.2020 12:56 Ответить
як не прикро констатувати, а більш-менш витримують навалу хворих на ковідку країни з мобілізаційним типом системи охорони здоров'я
звісно, страхова медицина пупсік, але ж за 70 років населення землі виросло з 2 до майже 8 млрд - масштаб, як то кажуть, неспівмірний з "чєво ізволітє"... а тут вуханьська пошесть, якій покласти на права людини і свободу особи
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10.06.2020 11:32 Ответить
в какой стране к19 дал максимальный прирост смертности?
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10.06.2020 12:15 Ответить
в какой стране к19 дал максимальный прирост смертности?
В Сан-Марино: 1238 умерших на миллион населения.
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01.07.2020 13:31 Ответить
Ха, у хозяев снесли памятник Колумбу! Тотажа...
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10.06.2020 11:43 Ответить
Этот фаучи уже смешан с дерьмом всеми вирусологами тех же штатов его ждет суд. Отступать ему не куда. 80% бессимпотомные зараженые а это колективный имунитет в любом случае. Одни сводки похожие на утрение молитвы. Вот все ваши доказательства шарлатаны
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10.06.2020 11:43 Ответить
все суки,одін я в тельняшке !? )))
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10.06.2020 12:05 Ответить
не ты. ты - .... в самом классическом блатном понимании.
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10.06.2020 12:11 Ответить
Віжу..
"брігадную работу" "коммисаров мнтернета(сук из ФСБ)
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10.06.2020 13:06 Ответить
тримай 11.80
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10.06.2020 13:08 Ответить
Фаучи согласился стать ковидным песняры далеко не по идейным соображениям и не по глупости. Профит для себя наверняка имеет.
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10.06.2020 12:22 Ответить
Вторая волна, которая не за горами, будет настоящим адом, а третья - вообще ж..а!
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10.06.2020 11:47 Ответить
"наступна хвиля" Ковід-2019 як Катастрофа -це з царини Міфів..

так,осінній "спалах" відсотків на 10-20 від "середньої статистичної кривої" можливий..
але щоб "хвиля" -НЕДОВЕДЕНО ....
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10.06.2020 12:04 Ответить
Это только "цветочки" ягодки будут еще впереди! Вирус "старости" будет куда зловещим!
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10.06.2020 11:57 Ответить
Умереть от старости /в прямом смысле молодым/ будет сарказмом и зловещей шуткой на уловку-ответ, когда задают каверзный вопрос от чего предпочел бы умереть /на выбор/!
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10.06.2020 12:10 Ответить
Ближайший на очереди,-вирус глупости! Тебе нужно срочно изолироваться,потому что в Украине будут в опасности 73%, а в рашке 86% населения!
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10.06.2020 13:56 Ответить
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.06.20 09:19]
🇧🇷❗️Верховный суд Бразилии обязал (https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/judge-orders-bolsonaro-to-resume-publishing-brazil-covid-19-data) президента Жаира Болсонару возобновить публикацию полных данных о коронавирусе в стране.
В минувшую пятницу Минздрав Бразилии перестал сообщать о количестве зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 и скрыл со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны.
Болсонару.(***Бразильський Бацька) комментируя данное решение заявил, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.06.20 11:19]
🇧🇷❗️Бразилия. В общей сложности за минувшие сутки: +32,091 заболевших (739,503), +1,272 жертвы (38,406).
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10.06.2020 13:05 Ответить
Самі створили, самі обісрались, а звалили на кажанів. Масонські виродки з їх недолучкою Білл Гейтсом.
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10.06.2020 13:12 Ответить
Це той, що обіцяв вулиці завалені трупами померлих. Один з головних ідеологів ковідобєсія.
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10.06.2020 13:12 Ответить
 
 