COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи назвал пандемию коронавируса одним из "худших кошмаров" в мировой истории и предупредил, что вспышка еще далеко не закончилась.

Фаучи, который был членом рабочей группы по пандемии коронавируса Белого дома выступил с таким заявлением во время онлайн-конференции 9 июня. Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, COVID-19, респираторная болезнь, вызванная коронавирусом, которая имеет такую ​​передаваемость и летальность, что оказалась его "худшим кошмаром".

Фаучи добавил, что хотя и знал о вероятности возникновения такой вспышки, как нынешняя пандемия, скорость распространения болезни его удивила.

"На это ушло около месяца", - сказал он, в то время, как у многих легко распространяемых болезней это занимает от шести месяцев до года. Причины, по которым коронавирус быстро распространяется, - его заразность и путешествия зараженных людей.

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Количество умерших от коронавируса в мире превышает 411 000, всего выявлено более 7,2 миллиона случаев болезни.