COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи назвал пандемию коронавируса одним из "худших кошмаров" в мировой истории и предупредил, что вспышка еще далеко не закончилась.
Фаучи, который был членом рабочей группы по пандемии коронавируса Белого дома выступил с таким заявлением во время онлайн-конференции 9 июня. Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, COVID-19, респираторная болезнь, вызванная коронавирусом, которая имеет такую передаваемость и летальность, что оказалась его "худшим кошмаром".
Фаучи добавил, что хотя и знал о вероятности возникновения такой вспышки, как нынешняя пандемия, скорость распространения болезни его удивила.
"На это ушло около месяца", - сказал он, в то время, как у многих легко распространяемых болезней это занимает от шести месяцев до года. Причины, по которым коронавирус быстро распространяется, - его заразность и путешествия зараженных людей.
Количество умерших от коронавируса в мире превышает 411 000, всего выявлено более 7,2 миллиона случаев болезни.
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те же тряпочки на ротик и все, больше НИКАКОГО ЛЕЧЕНИЯ !
не вірте Клоунам !
бережіть себе !
Это ещё НЕ худший.
Стоит только вспомнить эпидемию "Испанки" в начале 20 века.
Сколько тогда померло людей?
По разным подсчетам, за год, от 15 до 200 миллионов.
а на разработку вакцины все равно тратят не меньше года.
звісно, страхова медицина пупсік, але ж за 70 років населення землі виросло з 2 до майже 8 млрд - масштаб, як то кажуть, неспівмірний з "чєво ізволітє"... а тут вуханьська пошесть, якій покласти на права людини і свободу особи
В Сан-Марино: 1238 умерших на миллион населения.
"брігадную работу" "коммисаров мнтернета(сук из ФСБ)
так,осінній "спалах" відсотків на 10-20 від "середньої статистичної кривої" можливий..
але щоб "хвиля" -НЕДОВЕДЕНО ....
🇧🇷❗️Верховный суд Бразилии обязал (https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/judge-orders-bolsonaro-to-resume-publishing-brazil-covid-19-data) президента Жаира Болсонару возобновить публикацию полных данных о коронавирусе в стране.
В минувшую пятницу Минздрав Бразилии перестал сообщать о количестве зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 и скрыл со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны.
Болсонару.(***Бразильський Бацька) комментируя данное решение заявил, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.06.20 11:19]
🇧🇷❗️Бразилия. В общей сложности за минувшие сутки: +32,091 заболевших (739,503), +1,272 жертвы (38,406).