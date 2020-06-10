COVID-19 є "найгіршим кошмаром", - головний інфекціоніст США Фаучі
Головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучи назвав пандемію коронавірусу одним із "найгірших кошмарів" у світовій історії і попередив, що спалах ще далеко не закінчився.
Фаучі, який був членом робочої групи з пандемії коронавірусу Білого дому, виступив із такою заявою під час онлайн-конференції 9 червня. Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, COVID-19, респіраторна хвороба, спричинена коронавірусом, має таку передачу і летальність, що це виявилося його "найгіршим кошмаром".
Фаучі додав, що хоча й знав про ймовірність виникнення такого спалаху, як нинішня пандемія, швидкість поширення хвороби його здивувала.
"На це пішло близько місяця", – сказав він, у той час, як у багатьох легко поширюваних хвороб це займає від шести місяців до року. Причини, через які коронавірус швидко поширюється, – його заразність і подорожі заражених людей.
Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищує 411 000, загалом виявлено понад 7,2 мільйона випадків хвороби.
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те же тряпочки на ротик и все, больше НИКАКОГО ЛЕЧЕНИЯ !
не вірте Клоунам !
бережіть себе !
Это ещё НЕ худший.
Стоит только вспомнить эпидемию "Испанки" в начале 20 века.
Сколько тогда померло людей?
По разным подсчетам, за год, от 15 до 200 миллионов.
а на разработку вакцины все равно тратят не меньше года.
звісно, страхова медицина пупсік, але ж за 70 років населення землі виросло з 2 до майже 8 млрд - масштаб, як то кажуть, неспівмірний з "чєво ізволітє"... а тут вуханьська пошесть, якій покласти на права людини і свободу особи
В Сан-Марино: 1238 умерших на миллион населения.
"брігадную работу" "коммисаров мнтернета(сук из ФСБ)
так,осінній "спалах" відсотків на 10-20 від "середньої статистичної кривої" можливий..
але щоб "хвиля" -НЕДОВЕДЕНО ....
🇧🇷❗️Верховный суд Бразилии обязал (https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/judge-orders-bolsonaro-to-resume-publishing-brazil-covid-19-data) президента Жаира Болсонару возобновить публикацию полных данных о коронавирусе в стране.
В минувшую пятницу Минздрав Бразилии перестал сообщать о количестве зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 и скрыл со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны.
Болсонару.(***Бразильський Бацька) комментируя данное решение заявил, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.06.20 11:19]
🇧🇷❗️Бразилия. В общей сложности за минувшие сутки: +32,091 заболевших (739,503), +1,272 жертвы (38,406).