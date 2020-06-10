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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 є "найгіршим кошмаром", - головний інфекціоніст США Фаучі

COVID-19 є

Головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучи назвав пандемію коронавірусу одним із "найгірших кошмарів" у світовій історії і попередив, що спалах ще далеко не закінчився.

Фаучі, який був членом робочої групи з пандемії коронавірусу Білого дому, виступив із такою заявою під час онлайн-конференції 9 червня. Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, COVID-19, респіраторна хвороба, спричинена коронавірусом, має таку передачу і летальність, що це виявилося його "найгіршим кошмаром".

Фаучі додав, що хоча й знав про ймовірність виникнення такого спалаху, як нинішня пандемія, швидкість поширення хвороби його здивувала.

"На це пішло близько місяця", – сказав він, у той час, як у багатьох легко поширюваних хвороб це займає від шести місяців до року. Причини, через які коронавірус швидко поширюється, – його заразність і подорожі заражених людей.

Також читайте: Пєсков пояснив CNN низьку смертність від COVID-19 у РФ: Ми не занижуємо, просто наша система охорони здоров'я ефективніша

Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищує 411 000, загалом виявлено понад 7,2 мільйона випадків хвороби.

Автор: 

карантин (18172) США (22769) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 588
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10.06.2020 11:19
+5
Лол а не лікар, він Дідовика не читав.
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10.06.2020 11:20
+5
Этот фаучи уже смешан с дерьмом всеми вирусологами тех же штатов его ждет суд. Отступать ему не куда. 80% бессимпотомные зараженые а это колективный имунитет в любом случае. Одни сводки похожие на утрение молитвы. Вот все ваши доказательства шарлатаны
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10.06.2020 11:43
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COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 588
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10.06.2020 11:19 Відповісти
Лол а не лікар, він Дідовика не читав.
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10.06.2020 11:20 Відповісти
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10.06.2020 11:22 Відповісти
ему некогда. фонд билли и мелинды за так гранты не даёт. отрабатывать надо.
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10.06.2020 12:09 Відповісти
Это еще не худший кошмар по сравнению с пандемиями прошлых столетий.Удивляет тот факт, что на улице 21 век, а страны оказались беззащитными перед вирусом, как и в прошлых столетиях.
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10.06.2020 11:22 Відповісти
смотрел фото времен испанки -
те же тряпочки на ротик и все, больше НИКАКОГО ЛЕЧЕНИЯ !

не вірте Клоунам !
бережіть себе !
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10.06.2020 11:34 Відповісти
от чего беречь-то?
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10.06.2020 12:12 Відповісти
От клоунов.
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10.06.2020 15:06 Відповісти
COVID-19 является "худшим кошмаром", - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 5516
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10.06.2020 11:24 Відповісти
Нужно только поменять местами. На первом месте ПУТЕШЕСТВИЯ а на втором ЗАРАЗНОСТЬ.. Движуха большая.. вот зараза быстро и разносится. ( где ее меньше там и показатели значительно лучше)
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10.06.2020 11:29 Відповісти
Ну-ну...
Это ещё НЕ худший.
Стоит только вспомнить эпидемию "Испанки" в начале 20 века.
Сколько тогда померло людей?
По разным подсчетам, за год, от 15 до 200 миллионов.
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10.06.2020 11:30 Відповісти
Ну дык наука и медицина не стоит на месте. Поэтому тут сложно сравнивать.
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10.06.2020 13:23 Відповісти
и транспорт тоже "не стоит на месте" - распространение вируса намного стремительнее.
а на разработку вакцины все равно тратят не меньше года.
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10.06.2020 14:18 Відповісти
А прикинь, если бы испанка вспыхнула на 100 лет позже... Это вообще был бы пздц фантастического масштаба... Наверное за нынешние полгода погибло бы около миллиарда человек.
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01.07.2020 12:56 Відповісти
як не прикро констатувати, а більш-менш витримують навалу хворих на ковідку країни з мобілізаційним типом системи охорони здоров'я
звісно, страхова медицина пупсік, але ж за 70 років населення землі виросло з 2 до майже 8 млрд - масштаб, як то кажуть, неспівмірний з "чєво ізволітє"... а тут вуханьська пошесть, якій покласти на права людини і свободу особи
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10.06.2020 11:32 Відповісти
в какой стране к19 дал максимальный прирост смертности?
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10.06.2020 12:15 Відповісти
в какой стране к19 дал максимальный прирост смертности?
В Сан-Марино: 1238 умерших на миллион населения.
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01.07.2020 13:31 Відповісти
Ха, у хозяев снесли памятник Колумбу! Тотажа...
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10.06.2020 11:43 Відповісти
Этот фаучи уже смешан с дерьмом всеми вирусологами тех же штатов его ждет суд. Отступать ему не куда. 80% бессимпотомные зараженые а это колективный имунитет в любом случае. Одни сводки похожие на утрение молитвы. Вот все ваши доказательства шарлатаны
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10.06.2020 11:43 Відповісти
все суки,одін я в тельняшке !? )))
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10.06.2020 12:05 Відповісти
не ты. ты - .... в самом классическом блатном понимании.
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10.06.2020 12:11 Відповісти
Віжу..
"брігадную работу" "коммисаров мнтернета(сук из ФСБ)
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10.06.2020 13:06 Відповісти
тримай 11.80
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10.06.2020 13:08 Відповісти
Фаучи согласился стать ковидным песняры далеко не по идейным соображениям и не по глупости. Профит для себя наверняка имеет.
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10.06.2020 12:22 Відповісти
Вторая волна, которая не за горами, будет настоящим адом, а третья - вообще ж..а!
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10.06.2020 11:47 Відповісти
"наступна хвиля" Ковід-2019 як Катастрофа -це з царини Міфів..

так,осінній "спалах" відсотків на 10-20 від "середньої статистичної кривої" можливий..
але щоб "хвиля" -НЕДОВЕДЕНО ....
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10.06.2020 12:04 Відповісти
Это только "цветочки" ягодки будут еще впереди! Вирус "старости" будет куда зловещим!
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10.06.2020 11:57 Відповісти
Умереть от старости /в прямом смысле молодым/ будет сарказмом и зловещей шуткой на уловку-ответ, когда задают каверзный вопрос от чего предпочел бы умереть /на выбор/!
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10.06.2020 12:10 Відповісти
Ближайший на очереди,-вирус глупости! Тебе нужно срочно изолироваться,потому что в Украине будут в опасности 73%, а в рашке 86% населения!
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10.06.2020 13:56 Відповісти
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.06.20 09:19]
🇧🇷❗️Верховный суд Бразилии обязал (https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/judge-orders-bolsonaro-to-resume-publishing-brazil-covid-19-data) президента Жаира Болсонару возобновить публикацию полных данных о коронавирусе в стране.
В минувшую пятницу Минздрав Бразилии перестал сообщать о количестве зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 и скрыл со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны.
Болсонару.(***Бразильський Бацька) комментируя данное решение заявил, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.06.20 11:19]
🇧🇷❗️Бразилия. В общей сложности за минувшие сутки: +32,091 заболевших (739,503), +1,272 жертвы (38,406).
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10.06.2020 13:05 Відповісти
Самі створили, самі обісрались, а звалили на кажанів. Масонські виродки з їх недолучкою Білл Гейтсом.
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10.06.2020 13:12 Відповісти
Це той, що обіцяв вулиці завалені трупами померлих. Один з головних ідеологів ковідобєсія.
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10.06.2020 13:12 Відповісти
 
 