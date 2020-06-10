COVID-19 є "найгіршим кошмаром", - головний інфекціоніст США Фаучі

Головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучи назвав пандемію коронавірусу одним із "найгірших кошмарів" у світовій історії і попередив, що спалах ще далеко не закінчився.

Фаучі, який був членом робочої групи з пандемії коронавірусу Білого дому, виступив із такою заявою під час онлайн-конференції 9 червня. Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, COVID-19, респіраторна хвороба, спричинена коронавірусом, має таку передачу і летальність, що це виявилося його "найгіршим кошмаром".

Фаучі додав, що хоча й знав про ймовірність виникнення такого спалаху, як нинішня пандемія, швидкість поширення хвороби його здивувала.

"На це пішло близько місяця", – сказав він, у той час, як у багатьох легко поширюваних хвороб це займає від шести місяців до року. Причини, через які коронавірус швидко поширюється, – його заразність і подорожі заражених людей.

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Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищує 411 000, загалом виявлено понад 7,2 мільйона випадків хвороби.