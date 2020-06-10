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Планируем провести переобучение врачей для обеспечения нужного уровня эпидемиологов, - Степанов

Планируем провести переобучение врачей для обеспечения нужного уровня эпидемиологов, - Степанов

Министерство здравоохранения заявило о намерении провести переобучение врачей, чтобы обеспечить необходимое количество эпидемиологов и вирусологов в стране.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"9 июня проведено заседание рабочей группы по комплексному анализу возможности эффективного реагирования системы здравоохранения для противодействия вспышки COVID-19. Статистика неутешительна: дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах Украины сегодня - 48%, врачей лаборантов-гигиенистов - 51%, врачей-вирусологов - 41%. Минздрав разработал несколько механизмов, каким именно образом будет осуществляться переобучение врачей, чтобы обеспечить минимальный уровень врачей-вирусологов и других специалистов", - сказал Степанов.

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Автор: 

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062)


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Не пройшло і року! А на будівництві для роботи підвищеної небезпеки вимагають щоденного інструктажу робітника і наряд допуск до роботи! Ви, турбодятли, хоч комусь інструктаж провели, чи КОВІД не являє собою підвищеної небезпеки?
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10.06.2020 11:51 Ответить
А чё их переучивать,принимайте тех кто ещё имеет диплом торгового работника.
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10.06.2020 12:10 Ответить
Готовьтесь к нескончаемому карантину типа совок.
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10.06.2020 12:31 Ответить
"Планируем провести переобучение врачей для обеспечения нужного уровня эпидемиологов, - Степанов" - переобучать надо в Китае, там давно с COVID-19 расправились.
Плануємо провести перенавчання лікарів для забезпечення потрібного рівня епідеміологів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6542
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10.06.2020 12:42 Ответить
 
 