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Плануємо провести перенавчання лікарів для забезпечення потрібного рівня епідеміологів, - Степанов

Плануємо провести перенавчання лікарів для забезпечення потрібного рівня епідеміологів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я заявило про намір провести перенавчання лікарів, щоб забезпечити необхідну кількість епідеміологів і вірусологів у країні

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"9 червня проведено засідання робочої групи з комплексного аналізу можливості ефективного реагування системи охорони здоров'я для протидії спалаху COVID-19. Статистика невтішна: дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України сьогодні - 48%, лікарів лаборантів-гігієністів - 51%, лікарів-вірусологів - 41%. МОЗ розробило кілька механізмів, яким саме чином буде здійснюватися перенавчання лікарів, щоб забезпечити мінімальний рівень лікарів-вірусологів та інших фахівців", - сказав Степанов.

Дивіться: Дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, вірусологів - 41%, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

МОЗ (5393) Степанов Максим (2196)


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Не пройшло і року! А на будівництві для роботи підвищеної небезпеки вимагають щоденного інструктажу робітника і наряд допуск до роботи! Ви, турбодятли, хоч комусь інструктаж провели, чи КОВІД не являє собою підвищеної небезпеки?
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10.06.2020 11:51 Відповісти
А чё их переучивать,принимайте тех кто ещё имеет диплом торгового работника.
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10.06.2020 12:10 Відповісти
Готовьтесь к нескончаемому карантину типа совок.
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10.06.2020 12:31 Відповісти
"Планируем провести переобучение врачей для обеспечения нужного уровня эпидемиологов, - Степанов" - переобучать надо в Китае, там давно с COVID-19 расправились.
Плануємо провести перенавчання лікарів для забезпечення потрібного рівня епідеміологів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6542
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10.06.2020 12:42 Відповісти
 
 