Плануємо провести перенавчання лікарів для забезпечення потрібного рівня епідеміологів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я заявило про намір провести перенавчання лікарів, щоб забезпечити необхідну кількість епідеміологів і вірусологів у країні

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"9 червня проведено засідання робочої групи з комплексного аналізу можливості ефективного реагування системи охорони здоров'я для протидії спалаху COVID-19. Статистика невтішна: дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України сьогодні - 48%, лікарів лаборантів-гігієністів - 51%, лікарів-вірусологів - 41%. МОЗ розробило кілька механізмів, яким саме чином буде здійснюватися перенавчання лікарів, щоб забезпечити мінімальний рівень лікарів-вірусологів та інших фахівців", - сказав Степанов.

Дивіться: Дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, вірусологів - 41%, - Степанов. ВIДЕО