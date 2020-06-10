Дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, вірусологів - 41%, - Степанов. ВIДЕО
Глава МОЗ Максим Степанов розповів, що дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, а вірусологів - 41%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України на сьогодні становить 48%. Лікарів-лаборантів-гігієністів 51%, лікарів-вірусологів 41%. Вважаємо, що ситуацію потрібно змінювати, це стало наслідком ставлення протягом останніх 5 років саме до цих спеціальностей... Думали, що такі лікарі не потрібні", - сказав Степанов.
За його словами, ситуацію треба терміново виправляти і МОЗ розробило кілька механізмів, яким саме чином це буде зроблено.
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