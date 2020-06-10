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Дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, вірусологів - 41%, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов розповів, що дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, а вірусологів - 41%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України на сьогодні становить 48%. Лікарів-лаборантів-гігієністів 51%, лікарів-вірусологів 41%. Вважаємо, що ситуацію потрібно змінювати, це стало наслідком ставлення протягом останніх 5 років саме до цих спеціальностей... Думали, що такі лікарі не потрібні", - сказав Степанов.

За його словами, ситуацію треба терміново виправляти і МОЗ розробило кілька механізмів, яким саме чином це буде зроблено.

Також читайте: Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак

Автор: 

МОЗ (5393) лікарі (1287) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+4
так зЄля стверджуе що 5000-6000 це не бідність...- може Перша лЄді піде попрацює на той оклад...
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10.06.2020 10:38
+3
Дефицит умных - 73%.
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10.06.2020 11:27
+2
Дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, вірусологів - 41%, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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10.06.2020 11:55
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так зЄля стверджуе що 5000-6000 це не бідність...- може Перша лЄді піде попрацює на той оклад...
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10.06.2020 10:38 Відповісти
Зато советников-реформаторов,с избытком.
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10.06.2020 10:40 Відповісти
Що занадто. то не здраво.
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10.06.2020 11:20 Відповісти
это вы о зарплате медиков ?
адекватно, адекватно !
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10.06.2020 11:45 Відповісти
дефицити врачей составляет почти половину, но бездефицитной трескотни об "успехах " с дефицитом врачей валом...
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10.06.2020 11:25 Відповісти
Дефицит умных - 73%.
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10.06.2020 11:27 Відповісти
вот с этого и все беды
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10.06.2020 11:52 Відповісти
Дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, вірусологів - 41%, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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10.06.2020 11:55 Відповісти
платить человеческую зарплату вирусологам и эпидемиологам - не пробовали?
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10.06.2020 12:12 Відповісти
Дефицит квалифицированных управленцев 100%
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10.06.2020 13:36 Відповісти
 
 