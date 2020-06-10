Дефицит эпидемиологов в Украине составляет 48%, вирусологов - 41%, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что дефицит эпидемиологов в Украине составляет 48%, а вирусологов - 41%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах Украины на сегодня составляет 48%. Врачей лаборантов-гигиенистов 51%, врачей-вирусологов 41%. Считаем, что ситуацию нужно менять, это стало следствием отношения в течение последних 5 лет именно к этим специальностям... Думали, что такие врачи не нужны", - сказал Степанов.

По его словам, ситуацию надо срочно исправлять и Минздрав разработал несколько механизмов, каким именно образом это будет сделано.

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