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Дефицит эпидемиологов в Украине составляет 48%, вирусологов - 41%, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что дефицит эпидемиологов в Украине составляет 48%, а вирусологов - 41%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах Украины на сегодня составляет 48%. Врачей лаборантов-гигиенистов 51%, врачей-вирусологов 41%. Считаем, что ситуацию нужно менять, это стало следствием отношения в течение последних 5 лет именно к этим специальностям... Думали, что такие врачи не нужны", - сказал Степанов.

По его словам, ситуацию надо срочно исправлять и Минздрав разработал несколько механизмов, каким именно образом это будет сделано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 70 детей и 49 медиков, всего 2 073 ребенка и 5 184 медработника, - Степанов

Минздрав (4899) врачи (1515) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+4
так зЄля стверджуе що 5000-6000 це не бідність...- може Перша лЄді піде попрацює на той оклад...
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10.06.2020 10:38
+3
Дефицит умных - 73%.
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10.06.2020 11:27
+2
Дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, вірусологів - 41%, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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10.06.2020 11:55
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так зЄля стверджуе що 5000-6000 це не бідність...- може Перша лЄді піде попрацює на той оклад...
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10.06.2020 10:38 Ответить
Зато советников-реформаторов,с избытком.
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10.06.2020 10:40 Ответить
Що занадто. то не здраво.
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10.06.2020 11:20 Ответить
это вы о зарплате медиков ?
адекватно, адекватно !
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10.06.2020 11:45 Ответить
дефицити врачей составляет почти половину, но бездефицитной трескотни об "успехах " с дефицитом врачей валом...
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10.06.2020 11:25 Ответить
Дефицит умных - 73%.
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10.06.2020 11:27 Ответить
вот с этого и все беды
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10.06.2020 11:52 Ответить
Дефіцит епідеміологів в Україні становить 48%, вірусологів - 41%, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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10.06.2020 11:55 Ответить
платить человеческую зарплату вирусологам и эпидемиологам - не пробовали?
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10.06.2020 12:12 Ответить
Дефицит квалифицированных управленцев 100%
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10.06.2020 13:36 Ответить
 
 