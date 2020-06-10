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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Надо переименовать МОЗ в МБК: министерство борьбы с коронавирусом.
Больше они ничем не занимаются.
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10.06.2020 09:20 Ответить
только МОЗ?..
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10.06.2020 09:53 Ответить
MO3 - в первую очередь !
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10.06.2020 09:54 Ответить
Яка боротьба з коронавірусом і кому це потрібно, якщо перша особа країна ігнорує ці вимоги і на камеру демонтсрує супротив, та ще і насмішку.
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10.06.2020 09:52 Ответить
 
 