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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Надо переименовать МОЗ в МБК: министерство борьбы с коронавирусом.
Больше они ничем не занимаются.
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10.06.2020 09:20 Відповісти
только МОЗ?..
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10.06.2020 09:53 Відповісти
MO3 - в первую очередь !
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10.06.2020 09:54 Відповісти
Яка боротьба з коронавірусом і кому це потрібно, якщо перша особа країна ігнорує ці вимоги і на камеру демонтсрує супротив, та ще і насмішку.
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10.06.2020 09:52 Відповісти
 
 