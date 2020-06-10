В Украине болельщикам могут разрешить посещать матчи, - главный санврач Ляшко

Украина изучит ситуацию в Польше, где с 19 июня болельщикам разрешат посещать футбольные матчи, и примет соответствующее решение.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращение зрителей состоялось только в Польше, где болельщикам с 19 июня будет разрешено посещать матчи, но заполненность чаши стадиона не более 25%. А также в Венгрии уже разрешили с предыдущих выходных посещать футбольные матчи, но болельщикам разрешается занимать каждое четвертое место. Мы отслеживаем эту ситуацию, ориентируемся на Польшу, и после внедрения сегодняшних послаблений будем общаться с нашими польскими коллегами, чтобы увидеть, как они смотрят на такое их послабление с 19 июня. Будем отслеживать их ситуацию роста/сдерживания количества случаев коронавирусной болезни и принимать решение. Но пока футбольные матчи проводятся без зрителей",- сказал он.

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