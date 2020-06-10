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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине болельщикам могут разрешить посещать матчи, - главный санврач Ляшко

В Украине болельщикам могут разрешить посещать матчи, - главный санврач Ляшко

Украина изучит ситуацию в Польше, где с 19 июня болельщикам разрешат посещать футбольные матчи, и примет соответствующее решение.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращение зрителей состоялось только в Польше, где болельщикам с 19 июня будет разрешено посещать матчи, но заполненность чаши стадиона не более 25%. А также в Венгрии уже разрешили с предыдущих выходных посещать футбольные матчи, но болельщикам разрешается занимать каждое четвертое место. Мы отслеживаем эту ситуацию, ориентируемся на Польшу, и после внедрения сегодняшних послаблений будем общаться с нашими польскими коллегами, чтобы увидеть, как они смотрят на такое их послабление с 19 июня. Будем отслеживать их ситуацию роста/сдерживания количества случаев коронавирусной болезни и принимать решение. Но пока футбольные матчи проводятся без зрителей",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Условия допуска болельщиков на стадионы Минздрав рассмотрит после 10 июня, - Ляшко

Автор: 

болельщики (290) карантин (16729) Минздрав (4899) спорт (2427) стадион (185) футбол (3586) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
-Порошенко идёт по коридору.
-По какому коридору?
-По нашему коридору. Порошенко идёт по нашему коридору.
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10.06.2020 11:21
+1
Тю, зараз 400-500 хворих щодня виявляють, і у травні - 400-500... Так зараз навіть вболівальників хочуть пустити на трибуну, а у травні матчі навіть при пустих трибунах не проводили. Я один тут логіки не бачу?

І так, враховуючи "суперпопулярність" матчів чемпіонату України, то можна їх і без глядачів проводити. Все одно на них ходять ну дуже мало людей!
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10.06.2020 11:23
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Порошенко пришёл на допрос в ГБР.
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10.06.2020 11:17 Ответить
В Украине болельщикам могут разрешить посещать матчи, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2479
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10.06.2020 11:20 Ответить
-Порошенко идёт по коридору.
-По какому коридору?
-По нашему коридору. Порошенко идёт по нашему коридору.
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10.06.2020 11:21 Ответить
и сильно упирается?
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10.06.2020 11:30 Ответить
Йому пох.
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10.06.2020 11:32 Ответить
Пятому президенту Петру Порошенко вручили подозрение в здании Государственного бюро расследования, но его адвокат Илья Новиков отрицает это и заявляет, что он покинул помещение.
Источник: трансляция "https://www.facebook.com/watch/live/?v=3084894724928734&ref=watch_permalink Евросолидарности ", https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/photos/a.935007639988210/1602854126536888/?type=3&theater пресс-служба ГБР
Прямая речь Новикова: "Допрос не состоялся, потому что такого плана осуществлять допрос не было. На самом деле, был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.
Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того как должен был начаться допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора и попытался осуществить сообщение.
Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком и сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР".

А Що,так можна ? ))
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10.06.2020 13:15 Ответить
Виходячи з наведених положень ст. 276, 278 КПК України, можна зробити висновок, що процесуальні дії щодо складення та вручення повідомлення про підозру може вчинити виключно одна й та сама службова особа: слідчий або прокурор - процесуальний керівник, який у випадку повідомлення про підозру окремим категоріям осіб повинен займати певну адміністративну посаду. Цілком логічно, що особи, які не складали повідомлення про підозру, позбавлені процесуальної можливості її вручати. Такої позиції дотримуються багато науковців і фахівців кримінального права та процесу.
https://radako.com.ua/news/povidomlennya-pro-pidozru-vidsutnist-peredbachuvanosti

якщо саме цього не було дотримано,тоді дійсно,адвокати Порошенко праві,а Венедіктова -недороблений юрист ).Інакше це голіма відмазка...
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10.06.2020 13:21 Ответить
Тю, зараз 400-500 хворих щодня виявляють, і у травні - 400-500... Так зараз навіть вболівальників хочуть пустити на трибуну, а у травні матчі навіть при пустих трибунах не проводили. Я один тут логіки не бачу?

І так, враховуючи "суперпопулярність" матчів чемпіонату України, то можна їх і без глядачів проводити. Все одно на них ходять ну дуже мало людей!
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10.06.2020 11:23 Ответить
у чому різниця ситуації.. може у тому,що частина найбільш "ризикованих" категорій вже перехворіла..
і те,що Україна зараз на "плато",не на "підйомі"...
крім того можна рішення "продиференціювати " за областями..
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10.06.2020 13:11 Ответить
Ви що не розумієте, що у нас "ризиковані категорій" - це мільйони людей? А сумарно перехворіло менше 30 тис. Ну ладно, частину не виявили - хай 50 тис. перехворіли... Але це крапля в морі!
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10.06.2020 13:28 Ответить
После матча всем 14 дней обсервации!
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10.06.2020 11:25 Ответить
При нашей "посещаемости, можно рассаживать одного на 50 мест.. ( вопрос только при входе на стадион и выходе и соц. дистанции но это легко можно решить)
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10.06.2020 11:35 Ответить
Если это разрешать - нужно снимать все запреты вообще.
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10.06.2020 11:50 Ответить
их (запреты антиконституционные) просто не надо было вводить
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10.06.2020 12:42 Ответить
Надо, вася, надо. Их не по приколу ввели, а чтобы избежать массового заражения. Учитывая то, что в стране огромное количество лихих несознательных придурков вроде тебя, это была необходимость.
И не надо тут статистику Беларуси приводить - во-первых - там даже по официальной статистике с коронавирусом ситуация в 10 раз хуже, чем в Украине, а во-вторых - это только по официальной статистике, которую очень сильно приуменьшают - пациентов со всеми симптомами коронавируса там отказываются тестировать и записывают просто как "орз".
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10.06.2020 15:48 Ответить
ты в своём стиле: брешешь и не икаешь. ну и хамишь...
смертность в Украине ниже беларуской процентов на 30...
остальное - вонючие домыслы. в том числе от преступников-дурантинщиков, которым очень не хочется. сидеть. а придётся... возможно и тебе за компанию.
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10.06.2020 16:11 Ответить
Брешешь обычно тут ты. И я не хамлю, а называю вещи своими именами.
В Беларуси 50 тысяч заболевших на 9,5 миллионов = 0,5%, в Украине - 28 тысяч заболевших на 38 миллионов = 0,07%. Итого разница почти в 10 раз.
От знакомых беларусов слышал из первых уст, как там статистика ведется - тупо указание записывать больных коронавирусом как обычное ОРЗ, иначе разница была бы просто катастрофической.
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10.06.2020 16:29 Ответить
ты в своём репертуаре... как насчёт смертности?
данные с телеграфа ОББ.... знаешь, чего стоят?
что же касается количества инфицированных (отождествлять их с заболевшими тоже мухлёж, кстати), то эта величина может определяться с погрешностью 1000% и более.
так где я сбрехал-то?
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10.06.2020 16:34 Ответить
"данные с телеграфа ОББ.... знаешь, чего стоят?"

Примерно того же, чего стоит и официальная статистика в такой стране как Беларусь, где местный диктатор заинтересован в приуменьшении этой статистики.
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10.06.2020 16:49 Ответить
ну... обосрать любого правителя и любую страну можно без проблем... языком... он же без костей...
а почему диктатор не нарисовал благостную картину по инфицированным?
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10.06.2020 16:54 Ответить
Нарисовал вообще-то. В Беларуси значительному количеству больных со всеми признаками коронавируса отказывают в тестировании и ставят "за глаза" диагноз ОРЗ.
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11.06.2020 10:27 Ответить
"Значительному" - это сколько?
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15.06.2020 04:32 Ответить
за винятком 3-х -4-Х областей і м.Києва,залишаючи "масочний режим " в приміщеннях і вимогу "соціальної дистанції.
ПОГОДЖУСЬ.
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10.06.2020 13:13 Ответить
Це рішення Ляшка можна записати в плюс..

але дійсно,варто оцінити ,як впливає дане рішення на епідеміологічну ситуацію..
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10.06.2020 13:08 Ответить
Бабло переможе все і ковидло.
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10.06.2020 13:10 Ответить
 
 