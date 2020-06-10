В Украине болельщикам могут разрешить посещать матчи, - главный санврач Ляшко
Украина изучит ситуацию в Польше, где с 19 июня болельщикам разрешат посещать футбольные матчи, и примет соответствующее решение.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Возвращение зрителей состоялось только в Польше, где болельщикам с 19 июня будет разрешено посещать матчи, но заполненность чаши стадиона не более 25%. А также в Венгрии уже разрешили с предыдущих выходных посещать футбольные матчи, но болельщикам разрешается занимать каждое четвертое место. Мы отслеживаем эту ситуацию, ориентируемся на Польшу, и после внедрения сегодняшних послаблений будем общаться с нашими польскими коллегами, чтобы увидеть, как они смотрят на такое их послабление с 19 июня. Будем отслеживать их ситуацию роста/сдерживания количества случаев коронавирусной болезни и принимать решение. Но пока футбольные матчи проводятся без зрителей",- сказал он.
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-По какому коридору?
-По нашему коридору. Порошенко идёт по нашему коридору.
Источник: трансляция "https://www.facebook.com/watch/live/?v=3084894724928734&ref=watch_permalink Евросолидарности ", https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/photos/a.935007639988210/1602854126536888/?type=3&theater пресс-служба ГБР
Прямая речь Новикова: "Допрос не состоялся, потому что такого плана осуществлять допрос не было. На самом деле, был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.
Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того как должен был начаться допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора и попытался осуществить сообщение.
Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком и сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР".
А Що,так можна ? ))
https://radako.com.ua/news/povidomlennya-pro-pidozru-vidsutnist-peredbachuvanosti
якщо саме цього не було дотримано,тоді дійсно,адвокати Порошенко праві,а Венедіктова -недороблений юрист ).Інакше це голіма відмазка...
І так, враховуючи "суперпопулярність" матчів чемпіонату України, то можна їх і без глядачів проводити. Все одно на них ходять ну дуже мало людей!
і те,що Україна зараз на "плато",не на "підйомі"...
крім того можна рішення "продиференціювати " за областями..
И не надо тут статистику Беларуси приводить - во-первых - там даже по официальной статистике с коронавирусом ситуация в 10 раз хуже, чем в Украине, а во-вторых - это только по официальной статистике, которую очень сильно приуменьшают - пациентов со всеми симптомами коронавируса там отказываются тестировать и записывают просто как "орз".
смертность в Украине ниже беларуской процентов на 30...
остальное - вонючие домыслы. в том числе от преступников-дурантинщиков, которым очень не хочется. сидеть. а придётся... возможно и тебе за компанию.
В Беларуси 50 тысяч заболевших на 9,5 миллионов = 0,5%, в Украине - 28 тысяч заболевших на 38 миллионов = 0,07%. Итого разница почти в 10 раз.
От знакомых беларусов слышал из первых уст, как там статистика ведется - тупо указание записывать больных коронавирусом как обычное ОРЗ, иначе разница была бы просто катастрофической.
данные с телеграфа ОББ.... знаешь, чего стоят?
что же касается количества инфицированных (отождествлять их с заболевшими тоже мухлёж, кстати), то эта величина может определяться с погрешностью 1000% и более.
так где я сбрехал-то?
Примерно того же, чего стоит и официальная статистика в такой стране как Беларусь, где местный диктатор заинтересован в приуменьшении этой статистики.
а почему диктатор не нарисовал благостную картину по инфицированным?
ПОГОДЖУСЬ.
але дійсно,варто оцінити ,як впливає дане рішення на епідеміологічну ситуацію..