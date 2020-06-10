В Україні уболівальникам можуть дозволити відвідувати матчі, - головний санлікар Ляшко
Україна вивчить ситуацію в Польщі, де з 19 червня уболівальникам дозволять відвідувати футбольні матчі, й ухвалить відповідне рішення.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Повернення глядачів відбулося тільки в Польщі, де уболівальникам з 19 червня буде дозволено відвідувати матчі, але заповненість чаші стадіону не більше 25%. А також в Угорщині вже дозволили з попередніх вихідних відвідувати футбольні матчі, але уболівальникам дозволяється займати кожне четверте місце. Ми відстежуємо цю ситуацію, орієнтуємося на Польщу, і після впровадження сьогоднішніх послаблень будемо спілкуватися з нашими польськими колегами, щоб побачити, як вони дивляться на таке їх послаблення з 19 червня. Відстежуватимемо їх ситуацію зростання / стримування кількості випадків коронавірусної хвороби й ухвалити рішення. Але поки футбольні матчі проводяться без глядачів", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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-По какому коридору?
-По нашему коридору. Порошенко идёт по нашему коридору.
Источник: трансляция "https://www.facebook.com/watch/live/?v=3084894724928734&ref=watch_permalink Евросолидарности ", https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/photos/a.935007639988210/1602854126536888/?type=3&theater пресс-служба ГБР
Прямая речь Новикова: "Допрос не состоялся, потому что такого плана осуществлять допрос не было. На самом деле, был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.
Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того как должен был начаться допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора и попытался осуществить сообщение.
Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком и сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР".
А Що,так можна ? ))
https://radako.com.ua/news/povidomlennya-pro-pidozru-vidsutnist-peredbachuvanosti
якщо саме цього не було дотримано,тоді дійсно,адвокати Порошенко праві,а Венедіктова -недороблений юрист ).Інакше це голіма відмазка...
І так, враховуючи "суперпопулярність" матчів чемпіонату України, то можна їх і без глядачів проводити. Все одно на них ходять ну дуже мало людей!
і те,що Україна зараз на "плато",не на "підйомі"...
крім того можна рішення "продиференціювати " за областями..
И не надо тут статистику Беларуси приводить - во-первых - там даже по официальной статистике с коронавирусом ситуация в 10 раз хуже, чем в Украине, а во-вторых - это только по официальной статистике, которую очень сильно приуменьшают - пациентов со всеми симптомами коронавируса там отказываются тестировать и записывают просто как "орз".
смертность в Украине ниже беларуской процентов на 30...
остальное - вонючие домыслы. в том числе от преступников-дурантинщиков, которым очень не хочется. сидеть. а придётся... возможно и тебе за компанию.
В Беларуси 50 тысяч заболевших на 9,5 миллионов = 0,5%, в Украине - 28 тысяч заболевших на 38 миллионов = 0,07%. Итого разница почти в 10 раз.
От знакомых беларусов слышал из первых уст, как там статистика ведется - тупо указание записывать больных коронавирусом как обычное ОРЗ, иначе разница была бы просто катастрофической.
данные с телеграфа ОББ.... знаешь, чего стоят?
что же касается количества инфицированных (отождествлять их с заболевшими тоже мухлёж, кстати), то эта величина может определяться с погрешностью 1000% и более.
так где я сбрехал-то?
Примерно того же, чего стоит и официальная статистика в такой стране как Беларусь, где местный диктатор заинтересован в приуменьшении этой статистики.
а почему диктатор не нарисовал благостную картину по инфицированным?
ПОГОДЖУСЬ.
але дійсно,варто оцінити ,як впливає дане рішення на епідеміологічну ситуацію..