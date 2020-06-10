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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні уболівальникам можуть дозволити відвідувати матчі, - головний санлікар Ляшко

В Україні уболівальникам можуть дозволити відвідувати матчі, - головний санлікар Ляшко

Україна вивчить ситуацію в Польщі, де з 19 червня уболівальникам дозволять відвідувати футбольні матчі, й ухвалить відповідне рішення.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Повернення глядачів відбулося тільки в Польщі, де уболівальникам з 19 червня буде дозволено відвідувати матчі, але заповненість чаші стадіону не більше 25%. А також в Угорщині вже дозволили з попередніх вихідних відвідувати футбольні матчі, але уболівальникам дозволяється займати кожне четверте місце. Ми відстежуємо цю ситуацію, орієнтуємося на Польщу, і після впровадження сьогоднішніх послаблень будемо спілкуватися з нашими польськими колегами, щоб побачити, як вони дивляться на таке їх послаблення з 19 червня. Відстежуватимемо їх ситуацію зростання / стримування кількості випадків коронавірусної хвороби й ухвалити рішення. Але поки футбольні матчі проводяться без глядачів", - сказав він.

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Автор: 

вболівальники (75) карантин (18172) МОЗ (5393) спорт (1619) стадіон (99) футбол (1581) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
-Порошенко идёт по коридору.
-По какому коридору?
-По нашему коридору. Порошенко идёт по нашему коридору.
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10.06.2020 11:21
+1
Тю, зараз 400-500 хворих щодня виявляють, і у травні - 400-500... Так зараз навіть вболівальників хочуть пустити на трибуну, а у травні матчі навіть при пустих трибунах не проводили. Я один тут логіки не бачу?

І так, враховуючи "суперпопулярність" матчів чемпіонату України, то можна їх і без глядачів проводити. Все одно на них ходять ну дуже мало людей!
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10.06.2020 11:23
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Порошенко пришёл на допрос в ГБР.
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10.06.2020 11:17 Відповісти
В Украине болельщикам могут разрешить посещать матчи, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2479
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10.06.2020 11:20 Відповісти
-Порошенко идёт по коридору.
-По какому коридору?
-По нашему коридору. Порошенко идёт по нашему коридору.
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10.06.2020 11:21 Відповісти
и сильно упирается?
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10.06.2020 11:30 Відповісти
Йому пох.
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10.06.2020 11:32 Відповісти
Пятому президенту Петру Порошенко вручили подозрение в здании Государственного бюро расследования, но его адвокат Илья Новиков отрицает это и заявляет, что он покинул помещение.
Источник: трансляция "https://www.facebook.com/watch/live/?v=3084894724928734&ref=watch_permalink Евросолидарности ", https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/photos/a.935007639988210/1602854126536888/?type=3&theater пресс-служба ГБР
Прямая речь Новикова: "Допрос не состоялся, потому что такого плана осуществлять допрос не было. На самом деле, был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.
Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того как должен был начаться допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора и попытался осуществить сообщение.
Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком и сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР".

А Що,так можна ? ))
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10.06.2020 13:15 Відповісти
Виходячи з наведених положень ст. 276, 278 КПК України, можна зробити висновок, що процесуальні дії щодо складення та вручення повідомлення про підозру може вчинити виключно одна й та сама службова особа: слідчий або прокурор - процесуальний керівник, який у випадку повідомлення про підозру окремим категоріям осіб повинен займати певну адміністративну посаду. Цілком логічно, що особи, які не складали повідомлення про підозру, позбавлені процесуальної можливості її вручати. Такої позиції дотримуються багато науковців і фахівців кримінального права та процесу.
https://radako.com.ua/news/povidomlennya-pro-pidozru-vidsutnist-peredbachuvanosti

якщо саме цього не було дотримано,тоді дійсно,адвокати Порошенко праві,а Венедіктова -недороблений юрист ).Інакше це голіма відмазка...
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10.06.2020 13:21 Відповісти
Тю, зараз 400-500 хворих щодня виявляють, і у травні - 400-500... Так зараз навіть вболівальників хочуть пустити на трибуну, а у травні матчі навіть при пустих трибунах не проводили. Я один тут логіки не бачу?

І так, враховуючи "суперпопулярність" матчів чемпіонату України, то можна їх і без глядачів проводити. Все одно на них ходять ну дуже мало людей!
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10.06.2020 11:23 Відповісти
у чому різниця ситуації.. може у тому,що частина найбільш "ризикованих" категорій вже перехворіла..
і те,що Україна зараз на "плато",не на "підйомі"...
крім того можна рішення "продиференціювати " за областями..
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10.06.2020 13:11 Відповісти
Ви що не розумієте, що у нас "ризиковані категорій" - це мільйони людей? А сумарно перехворіло менше 30 тис. Ну ладно, частину не виявили - хай 50 тис. перехворіли... Але це крапля в морі!
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10.06.2020 13:28 Відповісти
После матча всем 14 дней обсервации!
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10.06.2020 11:25 Відповісти
При нашей "посещаемости, можно рассаживать одного на 50 мест.. ( вопрос только при входе на стадион и выходе и соц. дистанции но это легко можно решить)
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10.06.2020 11:35 Відповісти
Если это разрешать - нужно снимать все запреты вообще.
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10.06.2020 11:50 Відповісти
их (запреты антиконституционные) просто не надо было вводить
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10.06.2020 12:42 Відповісти
Надо, вася, надо. Их не по приколу ввели, а чтобы избежать массового заражения. Учитывая то, что в стране огромное количество лихих несознательных придурков вроде тебя, это была необходимость.
И не надо тут статистику Беларуси приводить - во-первых - там даже по официальной статистике с коронавирусом ситуация в 10 раз хуже, чем в Украине, а во-вторых - это только по официальной статистике, которую очень сильно приуменьшают - пациентов со всеми симптомами коронавируса там отказываются тестировать и записывают просто как "орз".
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10.06.2020 15:48 Відповісти
ты в своём стиле: брешешь и не икаешь. ну и хамишь...
смертность в Украине ниже беларуской процентов на 30...
остальное - вонючие домыслы. в том числе от преступников-дурантинщиков, которым очень не хочется. сидеть. а придётся... возможно и тебе за компанию.
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10.06.2020 16:11 Відповісти
Брешешь обычно тут ты. И я не хамлю, а называю вещи своими именами.
В Беларуси 50 тысяч заболевших на 9,5 миллионов = 0,5%, в Украине - 28 тысяч заболевших на 38 миллионов = 0,07%. Итого разница почти в 10 раз.
От знакомых беларусов слышал из первых уст, как там статистика ведется - тупо указание записывать больных коронавирусом как обычное ОРЗ, иначе разница была бы просто катастрофической.
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10.06.2020 16:29 Відповісти
ты в своём репертуаре... как насчёт смертности?
данные с телеграфа ОББ.... знаешь, чего стоят?
что же касается количества инфицированных (отождествлять их с заболевшими тоже мухлёж, кстати), то эта величина может определяться с погрешностью 1000% и более.
так где я сбрехал-то?
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10.06.2020 16:34 Відповісти
"данные с телеграфа ОББ.... знаешь, чего стоят?"

Примерно того же, чего стоит и официальная статистика в такой стране как Беларусь, где местный диктатор заинтересован в приуменьшении этой статистики.
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10.06.2020 16:49 Відповісти
ну... обосрать любого правителя и любую страну можно без проблем... языком... он же без костей...
а почему диктатор не нарисовал благостную картину по инфицированным?
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10.06.2020 16:54 Відповісти
Нарисовал вообще-то. В Беларуси значительному количеству больных со всеми признаками коронавируса отказывают в тестировании и ставят "за глаза" диагноз ОРЗ.
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11.06.2020 10:27 Відповісти
"Значительному" - это сколько?
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15.06.2020 04:32 Відповісти
за винятком 3-х -4-Х областей і м.Києва,залишаючи "масочний режим " в приміщеннях і вимогу "соціальної дистанції.
ПОГОДЖУСЬ.
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10.06.2020 13:13 Відповісти
Це рішення Ляшка можна записати в плюс..

але дійсно,варто оцінити ,як впливає дане рішення на епідеміологічну ситуацію..
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10.06.2020 13:08 Відповісти
Бабло переможе все і ковидло.
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10.06.2020 13:10 Відповісти
 
 