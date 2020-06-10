В Україні уболівальникам можуть дозволити відвідувати матчі, - головний санлікар Ляшко

Україна вивчить ситуацію в Польщі, де з 19 червня уболівальникам дозволять відвідувати футбольні матчі, й ухвалить відповідне рішення.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Повернення глядачів відбулося тільки в Польщі, де уболівальникам з 19 червня буде дозволено відвідувати матчі, але заповненість чаші стадіону не більше 25%. А також в Угорщині вже дозволили з попередніх вихідних відвідувати футбольні матчі, але уболівальникам дозволяється займати кожне четверте місце. Ми відстежуємо цю ситуацію, орієнтуємося на Польщу, і після впровадження сьогоднішніх послаблень будемо спілкуватися з нашими польськими колегами, щоб побачити, як вони дивляться на таке їх послаблення з 19 червня. Відстежуватимемо їх ситуацію зростання / стримування кількості випадків коронавірусної хвороби й ухвалити рішення. Але поки футбольні матчі проводяться без глядачів", - сказав він.

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