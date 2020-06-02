ФК "Карпати" пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу

Львівський футбольний клуб "Карпати" у зв'язку зі спалахом коронавірусу у клубі пішов на карантин як мінімум на два тижні.

Про це сказано в повідомленні клубу, передає Цензор.НЕТ.

Запроваджено режим карантину як мінімум на два тижні у зв'язку зі спалахом коронавірусу, повідомляє інформаційний центр клубу.

"Сьогодні з лабораторії ми отримали менше половини позитивних результатів на наявність вірусу у карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Всі інфіковані ознайомлені з результатами і перебувають в ізоляції під контролем медиків ... Карантин у клубі запроваджено як мінімум на два тижні", - повідомили в клубі.

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Зазначається, що зупинено всі тренування і проінформовано керівництво Української асоціації футболу і Прем'єр-ліги.

"Звертаємося до вищих футбольних інстанцій з проханням не зупиняти поєдинки чинного сезону. Також звертаємося до всіх без винятку клубів України - максимально відповідально ставтеся до тестувань гравців, тренерів та персоналу. Від ризику зараження не застрахований ніхто. Ми сподіваємося, що після завершення карантину, вже здорові гравці із залученням карпатівців всіх вікових категорій, зможуть відновити тренувальний процес і дограти чемпіонат", - зазначено в повідомленні клубу.

За інформацією Sport Arena, у львівських "Карпатах" COVID-19 діагностували у 26 осіб. Відомо, що серед хворих один із тренерів.