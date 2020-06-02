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Новини Коронавірус і карантин
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ФК "Карпати" пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу

ФК

Львівський футбольний клуб "Карпати" у зв'язку зі спалахом коронавірусу у клубі пішов на карантин як мінімум на два тижні.

Про це сказано в повідомленні клубу, передає Цензор.НЕТ.

Запроваджено режим карантину як мінімум на два тижні у зв'язку зі спалахом коронавірусу, повідомляє інформаційний центр клубу.

"Сьогодні з лабораторії ми отримали менше половини позитивних результатів на наявність вірусу у карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Всі інфіковані ознайомлені з результатами і перебувають в ізоляції під контролем медиків ... Карантин у клубі запроваджено як мінімум на два тижні", - повідомили в клубі.

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Зазначається, що зупинено всі тренування і проінформовано керівництво Української асоціації футболу і Прем'єр-ліги.

"Звертаємося до вищих футбольних інстанцій з проханням не зупиняти поєдинки чинного сезону. Також звертаємося до всіх без винятку клубів України - максимально відповідально ставтеся до тестувань гравців, тренерів та персоналу. Від ризику зараження не застрахований ніхто. Ми сподіваємося, що після завершення карантину, вже здорові гравці із залученням карпатівців всіх вікових категорій, зможуть відновити тренувальний процес і дограти чемпіонат", - зазначено в повідомленні клубу.

За інформацією Sport Arena, у львівських "Карпатах" COVID-19 діагностували у 26 осіб. Відомо, що серед хворих один із тренерів.

Автор: 

карантин (18172) Карпати (260) футбол (1581) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://www.youtube.com/watch?v=vV21ByaULv8

бывает
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02.06.2020 16:39 Відповісти
а до цього він де був?
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02.06.2020 16:43 Відповісти
"другий тиждень пив трихопол,
"Карпати" знов програли в футбол".
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02.06.2020 16:45 Відповісти
вище ролик
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02.06.2020 16:52 Відповісти
Надеюсь в следующем году цвидем вас вновь в вышке..
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02.06.2020 16:53 Відповісти
Карпати так грають в цьому сезоні, буцім то в них коронавірус з липня 2019 р.
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02.06.2020 16:54 Відповісти
Вони так грають вже років з десять.
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02.06.2020 17:12 Відповісти
Надеюсь, что в следующем сезоне начнут с аматоров.
Пусть бы там и остались навсегда.
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02.06.2020 17:07 Відповісти
Мы должны правильно понимать механику передачи вируса. Это адресная!!! передача одному субъекту, который обязательно имеет социально тесный доступ к ограниченной популяции в замкнутом пространстве. Вот почему появляются монастыри, психбольницы, футбольные клубы и т.д.
Как он передается? Ну слово нитки вас бросает в озноб, как никак лето. То давайте будем формулировать их ...джетами. По сути, это одно и то же. Черные дыры тоже бросают джеты, только все вокруг ...называют их нитками.
И далее...очень очень важно...чем тоньше джет, тем дальше он простирается...
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02.06.2020 17:42 Відповісти
 
 