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Новини Коронавірус і карантин
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У ФК "Карпати" спалах коронавірусу, матч УПЛ проти "Маріуполя" скасували

У ФК

Матч 24-го туру "Карпати" — "Маріуполь" за рішенням Дирекції УПЛ не відбудеться. Причина — тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу "Карпат".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ФК "Карпати", а також на офіційному сайті Української Прем'єр-ліги.

Як зазначається, тестування на COVID-19 виявило позитивні результати в окремих гравців і серед персоналу львівських "Карпат". Інфіковані відразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні.

Керівництво Української Асоціації Футболу та Української Прем’єр-ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. 

Пізніше сайт УПЛ офіційно повідомив про скасування матчу "Карпати" - "Маріуполь".

"Матч 24-го туру "Карпати"-"Маріуполь" за рішенням Дирекції УПЛ не відбудеться. Причина - тестування на COVID-19.

Зазначається, що в понеділок члени ФК пройдуть ще одне тестування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні поновлюється чемпіонат України з футболу

футбол (1581) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
он что детей жрет?
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30.05.2020 13:18
+11
В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ против "Мариуполя" отменили - Цензор.НЕТ 7307
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30.05.2020 13:15
+5
Хто робить ці тести? Звідки ці брехуни беруть їх результати? Футболісти напевно захворіли на "безсимптомний коронавірус".
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30.05.2020 13:45
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В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ против "Мариуполя" отменили - Цензор.НЕТ 7307
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30.05.2020 13:15 Відповісти
он что детей жрет?
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30.05.2020 13:18 Відповісти
Хто єто? Алєг Блахін?
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30.05.2020 13:24 Відповісти
Майка воротаря 0_0. Одне перехоплення м'яча у 9 і ми його втрачаємо
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30.05.2020 13:24 Відповісти
Он тупо весь створ ворот туловищем перекрывает.
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30.05.2020 13:55 Відповісти
Та зрозуміло, але чомусь подумалось про землетрус, якщо потягнеться за мячем
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30.05.2020 14:40 Відповісти
Хотя все соскучились по УПЛ, но в связи с пандемией, отмены матчей могут иметь массовый и систематический характер.. Ну и как потом подбивать результат.. ( можно конечно пойти вообще по экзотическому пути и присуждать техническое поражение за наличие коронавируса.. Но тогда это вообще превратится в клоунаду.)
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30.05.2020 13:38 Відповісти
С чем, а с футболом могли и не спешить. Куда-то гонят, теперь отменяют.
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30.05.2020 13:43 Відповісти
Хто робить ці тести? Звідки ці брехуни беруть їх результати? Футболісти напевно захворіли на "безсимптомний коронавірус".
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30.05.2020 13:45 Відповісти
- 3 очка!
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30.05.2020 13:57 Відповісти
Ахах))) зате вже карантинні обмеження можна відміняти))) все ж ОК))
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30.05.2020 14:50 Відповісти
В Бельгії розумні люди - вирішили закінчити чемпіонат . А подивіться , що показують з Німеччини - без глядачів , майже без емоцій ... Навіщо такий "футбол" потрібен ? Ну і наші дов..оби ... Вони ж постійно кричать , що в Україні футбол збитковий !?! Складається враження , що в нас навпаки , хочуть щоб як можна більше людей захворіло . Так , людям треба працювати . Для цього треба щоб працювали транспорт та інші служби . Але навіщо зараз ці розваги , шашлики в парках і т.п. ? Зате в магазин не пускають без дурнуватих масок .
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30.05.2020 16:53 Відповісти
Товба,ты из какой пещеры вылез?Это не СССР,где все спортсмены,а особенно футболисты,были любителями.И спорт не был работой.На сегодня игра на стадионе для футболистов и есть работа.Так им что с голода помирать?Не хочешь не смотри,или ты за зрителями наблюдаешь?
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31.05.2020 07:54 Відповісти
При чому тут печера , серсерсер , та чому Ви тикаєте незнайомим ? А срср я , мабуть , знаю краще і ніяких любителів там не було - навіть "шахтьори" і "металісти" ніколи в шахтах не були і метал не обробляли . И ещё , зачем называть кого-то пещерным , когда в Украине сам общаешься на русском ? Оце справжнє дикунство .
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31.05.2020 11:21 Відповісти
Хоча , ще питання : а Ви сприймаєте футбол без глядачів на стадіоні ? Якщо так , то білше питань не маю . І , будь ласка , Українською , якщо будете писати . Дякую .
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31.05.2020 11:38 Відповісти
театр абсурду триває...
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30.05.2020 20:15 Відповісти
Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

а ця фраза .на мою думку. взагалі заслуговує на Оскара. З людей роблять абсолютних дебілів... Прокиньтеся .барани!
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30.05.2020 20:16 Відповісти
"Другий тиждень пив трихопол,
"Карпати знов програли в футбол."
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30.05.2020 23:31 Відповісти
Не має сенсу спілкуватися з людьми , які вірять тільки росії та лукашенку , а не вірять всьому цивілізованому світу . Вам що , померлих на тротуарах треба було розкладати ? Чи думаєте родичі загиблого бігають і всім розповідають , що в них сталося горе ? А є в Вас знайомі медики ? То запитайте в них з яким настроєм вони йдуть кожного дня на роботу .
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31.05.2020 11:33 Відповісти
 
 