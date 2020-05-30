У ФК "Карпати" спалах коронавірусу, матч УПЛ проти "Маріуполя" скасували
Матч 24-го туру "Карпати" — "Маріуполь" за рішенням Дирекції УПЛ не відбудеться. Причина — тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу "Карпат".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ФК "Карпати", а також на офіційному сайті Української Прем'єр-ліги.
Як зазначається, тестування на COVID-19 виявило позитивні результати в окремих гравців і серед персоналу львівських "Карпат". Інфіковані відразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні.
Керівництво Української Асоціації Футболу та Української Прем’єр-ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди.
Пізніше сайт УПЛ офіційно повідомив про скасування матчу "Карпати" - "Маріуполь".
"Матч 24-го туру "Карпати"-"Маріуполь" за рішенням Дирекції УПЛ не відбудеться. Причина - тестування на COVID-19.
Зазначається, що в понеділок члени ФК пройдуть ще одне тестування.
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а ця фраза .на мою думку. взагалі заслуговує на Оскара. З людей роблять абсолютних дебілів... Прокиньтеся .барани!
"Карпати знов програли в футбол."