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Сьогодні поновлюється чемпіонат України з футболу

Сьогодні поновлюється чемпіонат України з футболу

У суботу, 30 травня, на стадіони України повертаються футбольні змагання, які були припинені в середині березня через пандемію коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, першими після паузи зіграють "Колос" (Ковалівка) та "Десна" (Чернігів), які зійдуться на "Оболонь-Арені" у Києві, а завершиться 24-й тур Прем'єр-ліги у неділю, 31 травня, на столичному НСК "Олімпійський" національним дербі "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ).

Відповідно до чинних в Україні карантинних обмежень усі матчі відбуватимуться без глядачів.

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Після 23-х зіграних турів турнірну таблицю Прем'єр-ліги очолює чинний чемпіон країни "Шахтар" - 59 очок. "Гірники" на 13 очок випереджають луганську "Зорю", яка за додатковими показниками залишає "Динамо" на третій позиції.

спорт (1612) футбол (1581)


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Топ коментарі
+5
Игрокам придётся держать дистанцию.
Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу - Цензор.НЕТ 1783
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30.05.2020 11:28
+4
Понты прошли удачно.Зеле Нобелевскую премию за паБЕДА над КоронвиRUSom
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30.05.2020 11:22
+2
Оооооо, коммерция возобновляется.
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30.05.2020 11:23
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Понты прошли удачно.Зеле Нобелевскую премию за паБЕДА над КоронвиRUSom
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30.05.2020 11:22 Відповісти
не смешно
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30.05.2020 11:36 Відповісти
А тебе вавку нужно лечить в голове.

А как хотелось бы чтобы каждый день по сотне трупов, по десятку тысяч зараженных, чтобы потом кричать "А при Порохе такого не было!"
Правда порохобот?!
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30.05.2020 12:25 Відповісти
футболу бытьСьогодні поновлюється чемпіонат України з футболу - Цензор.НЕТ 4846
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30.05.2020 12:47 Відповісти
Юзік?
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30.05.2020 14:34 Відповісти
Оооооо, коммерция возобновляется.
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30.05.2020 11:23 Відповісти
Хотелось что бы первый матч прошел на Украинской Донбасс Арене.
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30.05.2020 11:25 Відповісти
Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу - Цензор.НЕТ 5110
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30.05.2020 11:30 Відповісти
Игрокам придётся держать дистанцию.
Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу - Цензор.НЕТ 1783
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30.05.2020 11:28 Відповісти
Соскучились по днищу?
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30.05.2020 11:41 Відповісти
Хлеба и зрелищ,требовал Римский сатирик Ювенал в глубокой древности.....гладиаторов на на Арену цирка,95 квартал...зае....л
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30.05.2020 11:46 Відповісти
Сенатор,ты об чем?Кто кто,а 95 Квартал имеет такое же отношение к футболу,как баран к новым воротам.Не позорься,ну не написали в методичке о футболе,так не надо твоих тупых домыслов.
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30.05.2020 15:40 Відповісти
за шахту в воротах будет стоять янек,уже разрешили,свистеть будет лох.
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30.05.2020 12:26 Відповісти
 
 