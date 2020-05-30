Сьогодні поновлюється чемпіонат України з футболу
У суботу, 30 травня, на стадіони України повертаються футбольні змагання, які були припинені в середині березня через пандемію коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, першими після паузи зіграють "Колос" (Ковалівка) та "Десна" (Чернігів), які зійдуться на "Оболонь-Арені" у Києві, а завершиться 24-й тур Прем'єр-ліги у неділю, 31 травня, на столичному НСК "Олімпійський" національним дербі "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ).
Відповідно до чинних в Україні карантинних обмежень усі матчі відбуватимуться без глядачів.
Після 23-х зіграних турів турнірну таблицю Прем'єр-ліги очолює чинний чемпіон країни "Шахтар" - 59 очок. "Гірники" на 13 очок випереджають луганську "Зорю", яка за додатковими показниками залишає "Динамо" на третій позиції.
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А как хотелось бы чтобы каждый день по сотне трупов, по десятку тысяч зараженных, чтобы потом кричать "А при Порохе такого не было!"
Правда порохобот?!