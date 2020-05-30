Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу
В субботу, 30 мая, на стадионы Украины возвращаются футбольные соревнования, которые были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, первыми после паузы сыграют "Колос" (Ковалевка) и "Десна" (Чернигов), которые сойдутся на "Оболонь-Арене" в Киеве, а завершится 24-й тур Премьер-лиги в воскресенье, 31 мая, на столичном НСК "Олимпийский" национальным дерби "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев).
В соответствии с действующими в Украине карантиными ограничениями все матчи будут проходить без зрителей.
После 23-ти сыгранных туров турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет действующий чемпион страны "Шахтер" - 59 очков. "Горняки" на 13 очков опережают луганскую "Зарю", которая по дополнительным показателям оставляет "Динамо" на третьей позиции.
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А как хотелось бы чтобы каждый день по сотне трупов, по десятку тысяч зараженных, чтобы потом кричать "А при Порохе такого не было!"
Правда порохобот?!