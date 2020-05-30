РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10312 посетителей онлайн
Новости
5 324 15

Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу

Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу

В субботу, 30 мая, на стадионы Украины возвращаются футбольные соревнования, которые были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, первыми после паузы сыграют "Колос" (Ковалевка) и "Десна" (Чернигов), которые сойдутся на "Оболонь-Арене" в Киеве, а завершится 24-й тур Премьер-лиги в воскресенье, 31 мая, на столичном НСК "Олимпийский" национальным дерби "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев).

В соответствии с действующими в Украине карантиными ограничениями все матчи будут проходить без зрителей.

После 23-ти сыгранных туров турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет действующий чемпион страны "Шахтер" - 59 очков. "Горняки" на 13 очков опережают луганскую "Зарю", которая по дополнительным показателям оставляет "Динамо" на третьей позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро, - президент УЕФА Чеферин

Автор: 

спорт (2420) футбол (3586)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Игрокам придётся держать дистанцию.
Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу - Цензор.НЕТ 1783
показать весь комментарий
30.05.2020 11:28
+4
Понты прошли удачно.Зеле Нобелевскую премию за паБЕДА над КоронвиRUSom
показать весь комментарий
30.05.2020 11:22
+2
Оооооо, коммерция возобновляется.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понты прошли удачно.Зеле Нобелевскую премию за паБЕДА над КоронвиRUSom
показать весь комментарий
30.05.2020 11:22 Ответить
не смешно
показать весь комментарий
30.05.2020 11:36 Ответить
А тебе вавку нужно лечить в голове.

А как хотелось бы чтобы каждый день по сотне трупов, по десятку тысяч зараженных, чтобы потом кричать "А при Порохе такого не было!"
Правда порохобот?!
показать весь комментарий
30.05.2020 12:25 Ответить
футболу бытьСьогодні поновлюється чемпіонат України з футболу - Цензор.НЕТ 4846
показать весь комментарий
30.05.2020 12:47 Ответить
Юзік?
показать весь комментарий
30.05.2020 14:34 Ответить
Оооооо, коммерция возобновляется.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:23 Ответить
Хотелось что бы первый матч прошел на Украинской Донбасс Арене.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:25 Ответить
Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу - Цензор.НЕТ 5110
показать весь комментарий
30.05.2020 11:30 Ответить
Игрокам придётся держать дистанцию.
Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу - Цензор.НЕТ 1783
показать весь комментарий
30.05.2020 11:28 Ответить
Соскучились по днищу?
показать весь комментарий
30.05.2020 11:41 Ответить
Хлеба и зрелищ,требовал Римский сатирик Ювенал в глубокой древности.....гладиаторов на на Арену цирка,95 квартал...зае....л
показать весь комментарий
30.05.2020 11:46 Ответить
Сенатор,ты об чем?Кто кто,а 95 Квартал имеет такое же отношение к футболу,как баран к новым воротам.Не позорься,ну не написали в методичке о футболе,так не надо твоих тупых домыслов.
показать весь комментарий
30.05.2020 15:40 Ответить
за шахту в воротах будет стоять янек,уже разрешили,свистеть будет лох.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:26 Ответить
 
 