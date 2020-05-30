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Новости Коронавирус и карантин
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В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ против "Мариуполя" отменили

В ФК

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь", который должен был состоятся 31 мая, отменен в связщи с тем, что среди игроков и персонала львовского футбольного клуба "Карпаты" обнаружили зараженных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ФК "Карпаты", а также на официальном сайте Украинской Премьер-лиги

Как отмечается, тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно проинформировано о ситуации в лагере команды. 

Позже сайт УПЛ официально сообщил об отмене матча "Карпаты" - "Мариуполь".

"Матч 24-го тура "Карпаты"-"Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не произойдет. Причина – тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в понедельник члены ФК пройдут еще одно тестирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня возобновляется чемпионат Украины по футболу

Автор: 

футбол (3586) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
он что детей жрет?
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30.05.2020 13:18
+11
В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ против "Мариуполя" отменили - Цензор.НЕТ 7307
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30.05.2020 13:15
+5
Хто робить ці тести? Звідки ці брехуни беруть їх результати? Футболісти напевно захворіли на "безсимптомний коронавірус".
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30.05.2020 13:45
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В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ против "Мариуполя" отменили - Цензор.НЕТ 7307
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30.05.2020 13:15 Ответить
он что детей жрет?
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30.05.2020 13:18 Ответить
Хто єто? Алєг Блахін?
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30.05.2020 13:24 Ответить
Майка воротаря 0_0. Одне перехоплення м'яча у 9 і ми його втрачаємо
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30.05.2020 13:24 Ответить
Он тупо весь створ ворот туловищем перекрывает.
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30.05.2020 13:55 Ответить
Та зрозуміло, але чомусь подумалось про землетрус, якщо потягнеться за мячем
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30.05.2020 14:40 Ответить
Хотя все соскучились по УПЛ, но в связи с пандемией, отмены матчей могут иметь массовый и систематический характер.. Ну и как потом подбивать результат.. ( можно конечно пойти вообще по экзотическому пути и присуждать техническое поражение за наличие коронавируса.. Но тогда это вообще превратится в клоунаду.)
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30.05.2020 13:38 Ответить
С чем, а с футболом могли и не спешить. Куда-то гонят, теперь отменяют.
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30.05.2020 13:43 Ответить
Хто робить ці тести? Звідки ці брехуни беруть їх результати? Футболісти напевно захворіли на "безсимптомний коронавірус".
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30.05.2020 13:45 Ответить
- 3 очка!
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30.05.2020 13:57 Ответить
Ахах))) зате вже карантинні обмеження можна відміняти))) все ж ОК))
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30.05.2020 14:50 Ответить
В Бельгії розумні люди - вирішили закінчити чемпіонат . А подивіться , що показують з Німеччини - без глядачів , майже без емоцій ... Навіщо такий "футбол" потрібен ? Ну і наші дов..оби ... Вони ж постійно кричать , що в Україні футбол збитковий !?! Складається враження , що в нас навпаки , хочуть щоб як можна більше людей захворіло . Так , людям треба працювати . Для цього треба щоб працювали транспорт та інші служби . Але навіщо зараз ці розваги , шашлики в парках і т.п. ? Зате в магазин не пускають без дурнуватих масок .
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30.05.2020 16:53 Ответить
Товба,ты из какой пещеры вылез?Это не СССР,где все спортсмены,а особенно футболисты,были любителями.И спорт не был работой.На сегодня игра на стадионе для футболистов и есть работа.Так им что с голода помирать?Не хочешь не смотри,или ты за зрителями наблюдаешь?
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31.05.2020 07:54 Ответить
При чому тут печера , серсерсер , та чому Ви тикаєте незнайомим ? А срср я , мабуть , знаю краще і ніяких любителів там не було - навіть "шахтьори" і "металісти" ніколи в шахтах не були і метал не обробляли . И ещё , зачем называть кого-то пещерным , когда в Украине сам общаешься на русском ? Оце справжнє дикунство .
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31.05.2020 11:21 Ответить
Хоча , ще питання : а Ви сприймаєте футбол без глядачів на стадіоні ? Якщо так , то білше питань не маю . І , будь ласка , Українською , якщо будете писати . Дякую .
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31.05.2020 11:38 Ответить
театр абсурду триває...
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30.05.2020 20:15 Ответить
Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

а ця фраза .на мою думку. взагалі заслуговує на Оскара. З людей роблять абсолютних дебілів... Прокиньтеся .барани!
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30.05.2020 20:16 Ответить
"Другий тиждень пив трихопол,
"Карпати знов програли в футбол."
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30.05.2020 23:31 Ответить
Не має сенсу спілкуватися з людьми , які вірять тільки росії та лукашенку , а не вірять всьому цивілізованому світу . Вам що , померлих на тротуарах треба було розкладати ? Чи думаєте родичі загиблого бігають і всім розповідають , що в них сталося горе ? А є в Вас знайомі медики ? То запитайте в них з яким настроєм вони йдуть кожного дня на роботу .
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31.05.2020 11:33 Ответить
 
 