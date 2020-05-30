В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ против "Мариуполя" отменили

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь", который должен был состоятся 31 мая, отменен в связщи с тем, что среди игроков и персонала львовского футбольного клуба "Карпаты" обнаружили зараженных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ФК "Карпаты", а также на официальном сайте Украинской Премьер-лиги

Как отмечается, тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно проинформировано о ситуации в лагере команды.

Позже сайт УПЛ официально сообщил об отмене матча "Карпаты" - "Мариуполь".

"Матч 24-го тура "Карпаты"-"Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не произойдет. Причина – тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в понедельник члены ФК пройдут еще одно тестирование.

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