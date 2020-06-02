ФК "Карпаты" ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса

Львовский футбольный клуб "Карпаты" в связи со вспышкой коронавируса в клубе ушел на карантин как минимум на две недели.

Об этом сказано в сообщении клуба, передает Цензор.НЕТ.

учрежден режим карантина как минимум на две недели в связи со вспышкой коронавируса, сообщает информационный центр клуба.

"Сегодня из лаборатории мы получили менее половины позитивных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков…Карантин в клубе введен как минимум на две недели", - сообщили в клубе.

Отмечается, что остановлены все тренировки и проинформировано руководство Украинской ассоциации футбола и Премьер-лиги.

"Обращаемся к высшим футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки действующего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины – максимально ответственно относитесь к тестированиям игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто. Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровые игроки с привлечением карпатовцев всех возрастных категорий, смогут возобновить тренировочный процесс и доиграть чемпионат", - указано в сообщении клуба.

По информации Sport Arena, в львовских "Карпатах" COVID-19 диагностировали у 26 человек. Известно, что среди больных один из тренеров.

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