РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7765 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 444 9

ФК "Карпаты" ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса

ФК

Львовский футбольный клуб "Карпаты" в связи со вспышкой коронавируса в клубе ушел на карантин как минимум на две недели.

Об этом сказано в сообщении клуба, передает Цензор.НЕТ.

учрежден режим карантина как минимум на две недели в связи со вспышкой коронавируса, сообщает информационный центр клуба.

"Сегодня из лаборатории мы получили менее половины позитивных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков…Карантин в клубе введен как минимум на две недели", - сообщили в клубе.

Отмечается, что остановлены все тренировки и проинформировано руководство Украинской ассоциации футбола и Премьер-лиги.

"Обращаемся к высшим футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки действующего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины – максимально ответственно относитесь к тестированиям игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто. Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровые игроки с привлечением карпатовцев всех возрастных категорий, смогут возобновить тренировочный процесс и доиграть чемпионат", - указано в сообщении клуба.

По информации Sport Arena, в львовских "Карпатах" COVID-19 диагностировали у 26 человек. Известно, что среди больных один из тренеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ против "Мариуполя" отменили

Автор: 

карантин (16729) Карпаты (305) футбол (3586) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=vV21ByaULv8

бывает
показать весь комментарий
02.06.2020 16:39 Ответить
а до цього він де був?
показать весь комментарий
02.06.2020 16:43 Ответить
"другий тиждень пив трихопол,
"Карпати" знов програли в футбол".
показать весь комментарий
02.06.2020 16:45 Ответить
вище ролик
показать весь комментарий
02.06.2020 16:52 Ответить
Надеюсь в следующем году цвидем вас вновь в вышке..
показать весь комментарий
02.06.2020 16:53 Ответить
Карпати так грають в цьому сезоні, буцім то в них коронавірус з липня 2019 р.
показать весь комментарий
02.06.2020 16:54 Ответить
Вони так грають вже років з десять.
показать весь комментарий
02.06.2020 17:12 Ответить
Надеюсь, что в следующем сезоне начнут с аматоров.
Пусть бы там и остались навсегда.
показать весь комментарий
02.06.2020 17:07 Ответить
Мы должны правильно понимать механику передачи вируса. Это адресная!!! передача одному субъекту, который обязательно имеет социально тесный доступ к ограниченной популяции в замкнутом пространстве. Вот почему появляются монастыри, психбольницы, футбольные клубы и т.д.
Как он передается? Ну слово нитки вас бросает в озноб, как никак лето. То давайте будем формулировать их ...джетами. По сути, это одно и то же. Черные дыры тоже бросают джеты, только все вокруг ...называют их нитками.
И далее...очень очень важно...чем тоньше джет, тем дальше он простирается...
показать весь комментарий
02.06.2020 17:42 Ответить
 
 