Условия допуска болельщиков на стадионы Минздрав рассмотрит после 10 июня, - Ляшко
Минздрав рассмотрит вопрос возвращения болельщиков на стадионы после очередного ослабления карантина.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "Профутбол", передает Цензор.НЕТ.
"После 10 июня, когда у нас запустятся культурные мероприятия, которые предусматривают массовое собрание людей, будем возвращаться к рассмотрению вопроса, как мы можем пускать болельщиков, какой процент заполненности может быть стадиона, как придерживаться норм. Я думаю, после 10 июня уже от Минздрава будет официальная позиция с датой", - заявил Ляшко.
Напомним, украинская Премьер-лига провела первые матчи 30 мая. Игры Первой лиги пока не начались.
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