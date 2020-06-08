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Новости Коронавирус и карантин
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Условия допуска болельщиков на стадионы Минздрав рассмотрит после 10 июня, - Ляшко

Условия допуска болельщиков на стадионы Минздрав рассмотрит после 10 июня, - Ляшко

Минздрав рассмотрит вопрос возвращения болельщиков на стадионы после очередного ослабления карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "Профутбол", передает Цензор.НЕТ.

"После 10 июня, когда у нас запустятся культурные мероприятия, которые предусматривают массовое собрание людей, будем возвращаться к рассмотрению вопроса, как мы можем пускать болельщиков, какой процент заполненности может быть стадиона, как придерживаться норм. Я думаю, после 10 июня уже от Минздрава будет официальная позиция с датой", - заявил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФК "Карпаты" ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса

Напомним, украинская Премьер-лига провела первые матчи 30 мая. Игры Первой лиги пока не начались.

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карантин (16729) футбол (3586) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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08.06.2020 16:02 Ответить
Через магазины идут потоки из тысячи людей, кассиры трогают товары после контакта его покупателями , платежные карты, дышат воздухом покупателей и тд... И ничего. Ни в одной стране нет похорон продавцов и кассиров,что это у нас за эпидемия такая?
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08.06.2020 16:05 Ответить
Если бы кассирам дали те деньги и те привилегии что и врачам с коронавирусом - моментально началась бы массовая эпидемия кассиров... А так - маємо лише те що маємо...
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08.06.2020 16:27 Ответить
Известного санитарного врача спрашивают: - А какой гонорар вы попросите, чтобы снять карантин со стадионов ? - Десять миллионов. - А если с мордобоем? - Вот только не надо с самого начала угрожать! Ладно, сниму за три.......
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08.06.2020 16:09 Ответить
 
 