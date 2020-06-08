Условия допуска болельщиков на стадионы Минздрав рассмотрит после 10 июня, - Ляшко

Минздрав рассмотрит вопрос возвращения болельщиков на стадионы после очередного ослабления карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "Профутбол", передает Цензор.НЕТ.

"После 10 июня, когда у нас запустятся культурные мероприятия, которые предусматривают массовое собрание людей, будем возвращаться к рассмотрению вопроса, как мы можем пускать болельщиков, какой процент заполненности может быть стадиона, как придерживаться норм. Я думаю, после 10 июня уже от Минздрава будет официальная позиция с датой", - заявил Ляшко.

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Напомним, украинская Премьер-лига провела первые матчи 30 мая. Игры Первой лиги пока не начались.