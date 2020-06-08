Умови допуску вболівальників на стадіони МОЗ розгляне після 10 червня, - Ляшко

МОЗ розгляне питання повернення вболівальників на стадіони після чергового послаблення карантину.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі "Профутбол", передає Цензор.НЕТ.

"Після 10 червня, коли у нас запустяться культурні заходи, які передбачають масове зібрання людей, будемо повертатися до розгляду питання, як ми можемо пускати вболівальників, який відсоток заповнювання може бути стадіону, як дотримуватися норм. Я думаю, після 10 червня вже від МОЗ буде офіційна позиція з датою", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, українська Прем'єр-ліга провела перші матчі 30 травня. Ігри Першої ліги поки не почалися.

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