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Новини Коронавірус і карантин
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Умови допуску вболівальників на стадіони МОЗ розгляне після 10 червня, - Ляшко

Умови допуску вболівальників на стадіони МОЗ розгляне після 10 червня, - Ляшко

МОЗ розгляне питання повернення вболівальників на стадіони після чергового послаблення карантину.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі "Профутбол", передає Цензор.НЕТ.

"Після 10 червня, коли у нас запустяться культурні заходи, які передбачають масове зібрання людей, будемо повертатися до розгляду питання, як ми можемо пускати вболівальників, який відсоток заповнювання може бути стадіону, як дотримуватися норм. Я думаю, після 10 червня вже від МОЗ буде офіційна позиція з датою", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, українська Прем'єр-ліга провела перші матчі 30 травня. Ігри Першої ліги поки не почалися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ і Кубка України з 30 травня

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карантин (18172) футбол (1581) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Футбол без зрителей, секс без полового партнёра и все в масках, перчатках и на расстоянии 2 м в густом облаке испарений дезинфекторов - идеальный мир для тех, в кого вселился вирусобес.
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08.06.2020 16:02 Відповісти
Через магазины идут потоки из тысячи людей, кассиры трогают товары после контакта его покупателями , платежные карты, дышат воздухом покупателей и тд... И ничего. Ни в одной стране нет похорон продавцов и кассиров,что это у нас за эпидемия такая?
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08.06.2020 16:05 Відповісти
Если бы кассирам дали те деньги и те привилегии что и врачам с коронавирусом - моментально началась бы массовая эпидемия кассиров... А так - маємо лише те що маємо...
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08.06.2020 16:27 Відповісти
Известного санитарного врача спрашивают: - А какой гонорар вы попросите, чтобы снять карантин со стадионов ? - Десять миллионов. - А если с мордобоем? - Вот только не надо с самого начала угрожать! Ладно, сниму за три.......
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08.06.2020 16:09 Відповісти
 
 