МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ і Кубка України з 30 травня
Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення матчів Прем'єр-ліги і Кубка України з футболу з 30 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
"Тільки що спілкувався з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, який підтвердив, що Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення матчів УПЛ і Кубка України починаючи з 30 травня", - йдеться в повідомленні.
"Прошу членів Виконкому Української асоціації футболу підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня і затвердити календар змагань", - додав Павелко
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