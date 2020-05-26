МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ і Кубка України з 30 травня

Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення матчів Прем'єр-ліги і Кубка України з футболу з 30 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Тільки що спілкувався з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, який підтвердив, що Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення матчів УПЛ і Кубка України починаючи з 30 травня", - йдеться в повідомленні.

"Прошу членів Виконкому Української асоціації футболу підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня і затвердити календар змагань", - додав Павелко

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