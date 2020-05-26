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МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ і Кубка України з 30 травня

МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ і Кубка України з 30 травня

Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення матчів Прем'єр-ліги і Кубка України з футболу з 30 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Тільки що спілкувався з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, який підтвердив, що Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення матчів УПЛ і Кубка України починаючи з 30 травня", - йдеться в повідомленні.

"Прошу членів Виконкому Української асоціації футболу підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня і затвердити календар змагань", - додав Павелко

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Автор: 

МОЗ (5391) спорт (1617) футбол (1581) Степанов Максим (2196) Андрій Павелко (53)


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без болел?((
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26.05.2020 16:48 Відповісти
Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая - Цензор.НЕТ 3783
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26.05.2020 16:51 Відповісти
(це точно зебіли так гуглили)
Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая - Цензор.НЕТ 3181
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26.05.2020 16:52 Відповісти
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26.05.2020 17:00 Відповісти
Какое счастье!....: )
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26.05.2020 17:03 Відповісти
німці вже 2 тиждень грають
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26.05.2020 17:42 Відповісти
а Білорусь і не зупиняла чеспіонат, і як не дивно немає ніяких жертв )) Коронапсихозні скажуть, що всі повимерали футболісти Білорусі, а бігають клони, то все лукашенко приховує
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26.05.2020 18:28 Відповісти
 
 