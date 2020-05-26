Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая
Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Премьер-лиги и Кубка Украины по футболу с 30 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
"Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - говорится в сообщении.
"Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований", - добавил Павелко.
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Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий26.05.2020 16:48 Ответить Мне нравится 0
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Ig Shu
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