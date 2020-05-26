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Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая

Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Премьер-лиги и Кубка Украины по футболу с 30 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - говорится в сообщении.

"Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований", - добавил Павелко.

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Автор: 

Минздрав (4899) спорт (2425) футбол (3586) Степанов Максим (2062) Андрей Павелко (46)


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без болел?((
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26.05.2020 16:48 Ответить
Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая - Цензор.НЕТ 3783
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26.05.2020 16:51 Ответить
(це точно зебіли так гуглили)
Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая - Цензор.НЕТ 3181
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26.05.2020 16:52 Ответить
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26.05.2020 17:00 Ответить
Какое счастье!....: )
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26.05.2020 17:03 Ответить
німці вже 2 тиждень грають
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26.05.2020 17:42 Ответить
а Білорусь і не зупиняла чеспіонат, і як не дивно немає ніяких жертв )) Коронапсихозні скажуть, що всі повимерали футболісти Білорусі, а бігають клони, то все лукашенко приховує
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26.05.2020 18:28 Ответить
 
 