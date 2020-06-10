Киев пока не может перейти к следующим этапам смягчения карантина, - Кличко

Если количество больных превысит 24 на 100 тыс. населения, Киев будет вынужден вернуться к ограничениям.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 тыс. жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабление ограничений. Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что если этот критерий превысит 24 больных на 100 тыс. населения, город будет вынужден вернуться к ограничениям.

"Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так", - подытожил Кличко.

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