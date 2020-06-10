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Новости Коронавирус и карантин
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Киев пока не может перейти к следующим этапам смягчения карантина, - Кличко

Киев пока не может перейти к следующим этапам смягчения карантина, - Кличко

Если количество больных превысит 24 на 100 тыс. населения, Киев будет вынужден вернуться к ограничениям.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 тыс. жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабление ограничений. Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что если этот критерий превысит 24 больных на 100 тыс. населения, город будет вынужден вернуться к ограничениям.

"Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так", - подытожил Кличко.

Также читайте: За сутки в Киеве 33 новых случая COVID-19, среди них один медик, два человека умерли, - Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (16729) Киев (25513) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Чей ты ставленник, Кличко ? Кто твои Хозяева ?
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10.06.2020 12:15 Ответить
Абсолютно пофигу. Пока не отменят обязательные намордники для людей, это не нормальная жизнь. А судя по последним новостям из Франции (наши идиоты обезьянничают у евроидиотов - своих мыслей у них нет т.к. быть не может) - этот маразм на 4.5 месяца минимум.
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10.06.2020 12:18 Ответить
Да, толку от этих намордников, когда половина народу в транспорте сидит с открытыми носами,- ровно ноль.
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10.06.2020 12:28 Ответить
Дурак ты вИталька, а будешь так продолжать - и мэром не станешь..
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10.06.2020 12:38 Ответить
Колись у Львові перед виборами мера Садовий піарився таким чином...Десь за пів року до виборів він розпочинав масштабний ремонт робіт по місту...Просто неможливо було проїхати...Люди стояли в заторах,матюкались,але все одно голосували за Садового...Бо розуміли,що робити щось заради піару це все одно щось робити...У Кличка подібна тактика...З тією лиш різницею,що він освоїв короновірус...Спочатку,правда,хотів взяти мости,метро,дороги...ну не потягнув...А вірус - то якраз по ньому...Він інформує,скільки,вмерло,захворіло,щось забороняє,щось не відкриває - і люди думають - розбирається Віталя,дбає про нас...Незручності нам створює,ускладнює життя - але це тому що має твердий характер і все заради нас...
Отак розводять ідіотів...І це нормально...Але не в тому випадку,коли розводить ідіот...
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10.06.2020 12:38 Ответить
За хабар від дядька Білла вирішили масони Пекло не зупиняти.
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10.06.2020 13:40 Ответить
 
 