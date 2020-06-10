Київ поки не може перейти до наступних етапів пом'якшення карантину, - Кличко

Якщо кількість хворих перевищить 24 на 100 тис. населення, Київ буде змушений повернутися до обмежень.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу зазначити, що показник кількості хворих на 100 тис. мешканців за останніх 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень. Тому говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів і так далі – поки зарано", - наголосив Кличко.

Він додав, якщо цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тис. населення, місто буде вимушене повернутися до обмежень.

"Ми робимо все, піклуючись про здоров’я і безпеку киян. Але, на жаль, чимало людей поводяться так, ніби загрози не існує, і вірус кудись подівся. Це не так!" - підсумував Кличко.

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