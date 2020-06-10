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Новини Коронавірус і карантин
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Київ поки не може перейти до наступних етапів пом'якшення карантину, - Кличко

Київ поки не може перейти до наступних етапів пом'якшення карантину, - Кличко

Якщо кількість хворих перевищить 24 на 100 тис. населення, Київ буде змушений повернутися до обмежень.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу зазначити, що показник кількості хворих на 100 тис. мешканців за останніх 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень. Тому говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів і так далі – поки зарано", - наголосив Кличко.

Він додав, якщо цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тис. населення, місто буде вимушене повернутися до обмежень.

"Ми робимо все, піклуючись про здоров’я і безпеку киян. Але, на жаль, чимало людей поводяться так, ніби загрози не існує, і вірус кудись подівся. Це не так!" - підсумував Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 57 нових випадків COVID-19, серед них четверо медиків, одна людина померла, - Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19457) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чей ты ставленник, Кличко ? Кто твои Хозяева ?
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10.06.2020 12:15 Відповісти
Абсолютно пофигу. Пока не отменят обязательные намордники для людей, это не нормальная жизнь. А судя по последним новостям из Франции (наши идиоты обезьянничают у евроидиотов - своих мыслей у них нет т.к. быть не может) - этот маразм на 4.5 месяца минимум.
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10.06.2020 12:18 Відповісти
Да, толку от этих намордников, когда половина народу в транспорте сидит с открытыми носами,- ровно ноль.
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10.06.2020 12:28 Відповісти
Дурак ты вИталька, а будешь так продолжать - и мэром не станешь..
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10.06.2020 12:38 Відповісти
Колись у Львові перед виборами мера Садовий піарився таким чином...Десь за пів року до виборів він розпочинав масштабний ремонт робіт по місту...Просто неможливо було проїхати...Люди стояли в заторах,матюкались,але все одно голосували за Садового...Бо розуміли,що робити щось заради піару це все одно щось робити...У Кличка подібна тактика...З тією лиш різницею,що він освоїв короновірус...Спочатку,правда,хотів взяти мости,метро,дороги...ну не потягнув...А вірус - то якраз по ньому...Він інформує,скільки,вмерло,захворіло,щось забороняє,щось не відкриває - і люди думають - розбирається Віталя,дбає про нас...Незручності нам створює,ускладнює життя - але це тому що має твердий характер і все заради нас...
Отак розводять ідіотів...І це нормально...Але не в тому випадку,коли розводить ідіот...
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10.06.2020 12:38 Відповісти
За хабар від дядька Білла вирішили масони Пекло не зупиняти.
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10.06.2020 13:40 Відповісти
 
 